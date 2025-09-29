menu
Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι κατά 40%. Ο Λεσόρ θα επιστρέψει τον Νοέμβριο»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο Εργκίν Αταμάν εξήγησε πως ο Παναθηναϊκός είναι κατά 40% έτοιμος, ώρες πριν από την πρεμιέρα της Euroleague, με την Μπάγερν Μονάχου, από την οποία θ’ απουσιάσει ο Τσεντί Οσμάν. Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε και στον Ματίας Λεσόρ λέγοντας: «Ο Ματίας (σ.σ. Λεσόρ), όπως ξέρετε, λένε πως θα επιστρέψει τον Νοέμβριο. Δεν γνωρίζω ούτε εγώ πότε θα γυρίσει ακριβώς στις προπονήσεις της ομάδας και τους αγώνες».

Αναλυτικά, ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε στη Media day ενόψει της 1ης αγωνιστικής της Euroleague:

Για την αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου: «Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι πνευματικά, έπειτα από ένα μεγάλο διάλειμμα. Τα επίσημα παιχνίδια ξεκινούν και ανεξαρτήτως αντιπάλου οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρχίζει η σεζόν. Η Μπάγερν έχει πολλούς νέους παίκτες, όπως και εμείς έχουμε πολλούς νέους παίκτες – κλειδιά, που θα αγωνιστούν αύριο για πρώτη φορά σε επίσημο εντός έδρας αγώνα εδώ. Θα είναι σημαντικό να παίξουμε επιθετικά στην άμυνα και να βρούμε τρόπο να νικήσουμε».

Για το επίπεδο ετοιμότητας του Παναθηναϊκού τη δεδομένη χρονική στιγμή: «40%. 40%, είμαστε έτοιμοι κατά 40%. Όμως, παρά αυτό το ποσοστό, πρέπει να παίξουμε επιθετικά. Για να τα καταφέρουμε θα χρειαστούμε και τη βοήθεια του κοινού μας, γιατί το ΟΑΚΑ είναι πάντα “καυτό”. Αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα για εμάς, ότι δηλαδή σε μια κατάσταση με 40% ετοιμότητα θα αγωνιστούμε εντός έδρας στο ξεκίνημα. Όπως και να ‘χει, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε τρόπο να νικήσουμε. Σε αυτό το κομμάτι της σεζόν δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα παίξουμε εξαιρετικό μπάσκετ. Ενδεχομένως να μην παίξουμε σπουδαίο μπάσκετ αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να είμαστε επιθετικοί και να παλέψουμε για τη νίκη».

Για το ιατρικό δελτίο της ομάδας του: «Ο Τσέντι δεν θα αγωνιστεί αύριο, σίγουρα. Το ιατρικό μας επιτελείο θα προσπαθήσει να τον ετοιμάσει για το ματς με την Μπαρτσελόνα. Ο Ματίας, όπως ξέρετε, λένε πως θα επιστρέψει τον Νοέμβριο. Δεν γνωρίζω ούτε εγώ πότε θα γυρίσει ακριβώς στις προπονήσεις της ομάδας και τους αγώνες. Ο Τι Τζέι είναι καλά, προπονήθηκε τις τελευταίες τρεις ημέρες και δεν έχει κανένα πρόβλημα».

Για τους νέους κανονισμούς της Euroleague με την είσοδο των προπονητών στο παρκέ και αν ο ίδιος θα το κάνει ξανά μέσα στη σεζόν: «Σίγουρα, δεν θα το κάνω. Πριν οι κανονισμοί στο επέτρεπαν και κάποιες φορές το είχα κάνει. Είτε για λόγους τακτικής είτε λόγω έλλειψης υπομονής. Τώρα φυσικά και όχι. Θα είμαι έξυπνος. Εφόσον άλλαξαν τον κανονισμό, θα τον ακολουθήσουμε. Κανένα πρόβλημα».

Από την πλευρά του, πριν το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη Euroleague, δήλωσε: «Πηγαίνω καλά, είμαι έτοιμος να παίξω, όπως και η ομάδα. Ήταν διαφορετική προετοιμασία με το EuroBasket και την Αυστραλία, εγώ ήμουν πολύ άρρωστος. Υπήρχαν πάνω και κάτω στην προετοιμασία όχι μόνο για μένα. Είχαμε 4 μέρες προπονήσεων όλοι μαζί και να γνωριστούμε, να δούμε πώς παίζουμε όλοι μαζί. Είμαι προετοιμασμένος, έχουμε πολλά να μάθουμε. Έχει να κάνει με τις προπονήσεις. Υπάρχουν νέοι στην ομάδα, αλλά όλοι ανυπομονούμε για αύριο. Είναι μεγάλος μήνας και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με την Μπάγερν.

Εμείς στεκόμαστε στους εαυτούς μας. Υπάρχουν πολλά που λέγονται για το ρόστερ και το πώς χτίστηκε, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Οι οπαδοί μας θα έρθουν είναι σίγουρο. Αν δεν έχεις για τίποτα να παίξεις, παίξε για αυτούς».

Για το αν ανυπομονεί να παίξει μπροστά στο κοινό του Παναθηναϊκού: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Περίμενα για αυτήν τη στιγμή. Αύριο θα ξυπνήσω και ξέρω ότι θα ευχηθώ να είναι ήδη η ώρα του αγώνα. Ήταν μακρά προετοιμασία αλλά είμαι έτοιμος».

