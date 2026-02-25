menu
Ασυλίας προκείµενον

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
Στα επτά χρόνια της βουλευτικής του καριέρας, για πολλές φορές, ο κ. Παύλος Πολάκης αντιµετώπισε συζήτηση άρσης της ασυλίας του. Η τελευταία έγινε κατόπιν µηνύσεως του πρώην στελέχους του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) κ. Σταµάτη Παυλή. Η κατηγορία βασίζεται στη δικαιολογία ότι η ένορκη κατάθεση του βουλευτή σε δικαστήριο συνιστά «αθέµιτη επιρροή» δικαστικών λειτουργών. Από τους 252 παρόντες στο Κοινοβούλιο οι 169 ψήφισαν «ναι», 73 «κατά» και 10 «παρών».

Η υπόθεση αφορά 22 διορισµούς στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., που µετονοµάστηκε σε Εθνικό Οργανισµό ∆ηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.∆.Υ.) είναι κρατικός φορέας και υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Απ’ τους 22 οι 13 απασχολήθηκαν ως µετακλητοί υπάλληλοι στο γραφείο του Υπουργού.

Ο κ. βουλευτής Χανίων ζήτησε να καταθέσει ενόρκως για να υπερασπιστεί τη διασπάθιση της δηµόσιας περιουσίας εκ 250.000€ περίπου. Υπογράµµισε ότι «ο θεσµός που είναι ο πιο βαθιά άρρωστος είναι η Ελληνική ∆ικαιοσύνη». Κλείνοντας δήλωσε: «Έχω διαλέξει δρόµο στη ζωή µου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. ∆εν προσκύνησα κανέναν… Ό,τι έχω πετύχει το έχω πετύχει µε το µυαλό και τα χέρια µου. Έχω διαλέξει τη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παππάς και της Νέας Αριστεράς κ. Τζανακόπουλος υποστήριξαν τον κ. βουλευτή, τονίζοντας ότι η µήνυση αποτελεί πολιτικό κίνητρο, ενώ από πλευράς Ν.∆. κατηγορήθηκαν τα δύο κόµµατα για επίθεση στη ∆ικαιοσύνη.

Η αγωγή θεωρείται ως «SLAPP δίωξη». Είναι µια µορφή επίθεσης από ισχυρά πρόσωπα, αξιωµατούχους κοµµάτων µε εκφοβιστικό σκοπό και οικονοµική εξουθένωση σε όσους ασκούν κριτική. Απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκε ότι «δεν έχει προηγούµενο στα πολιτικά χρονικά». Χαρακτηρίστηκε «ανεπίτρεπτο σοβαρό πολιτικό λάθος, η απόφαση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Π. Πολάκη για τα όσα κατέθεσε ενόρκως σε δικαστήριο για το θέµα της διαφθοράς».

Τούτο κατά τους ειδικούς συνιστά απαράδεκτη κατάργηση του δηµοκρατικού κεκτηµένου.

