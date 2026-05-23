Άσβεστη η μνήμη του Σμηναγού Ηλιάκη

Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης είκοσι ετών από την ηρωική θυσία του Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος στις 23 Μαΐου 2006 έπεσε υπέρ πατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του στο Αιγαίο, η φετινή επίσημη επετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη γενέτειρά του, τα Χανιά, αντί της ακριτικής Καρπάθου. .

Η θυσία του αποτελεί διαχρονικό σύμβολο γενναιότητας, ευθύνης και υψηλού πατριωτισμού καθώς την 23η Μαΐου 2006 θυσιάστηκε υπέρ πατρίδος εκτελώντας διατεταγμένη αποστολή με αεροσκάφος F-16 υπερασπιζόμενος με αυταπάρνηση την εθνική κυριαρχία και την αξιοπρέπεια της Ελλάδας στον ουρανό της Καρπάθου. .

Η επετειακή εκδήλωση άρχισε με επιμνημόσυνη δέηση προεξάρχοντος του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, στην προτομή του αείμνηστου σμηναγού στο Αθλητικό Κέντρο Κουμπέ, το οποίο έλαβε και το όνομα του, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά και τη θυσία του προς την πατρίδα. Κατά τη διάρκεια της τελετής πραγματοποιήθηκαν και τα αποκαλυπτήρια της προτομής του.

Η Κάρπαθος, ο τόπος που συνδέθηκε βαθιά με τη μνήμη και την τιμή του ήρωα σμηναγού, εκπροσωπήθηκε με αντιπροσωπεία του Δήμου Καρπάθου, αποτίοντας τον οφειλόμενο φόρο τιμής στον ήρωα σμηναγό Ηλιάκη που ανήκει σε ολόκληρο το Έθνος, αλλά κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των απανταχού ευρισκομένων Καρπαθίων.

