Αστυνομικός σκύλος «ξετρύπωσε» πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης σε πορτ μπαγκάζ

Κοκαΐνη άνω του ενός κιλού εντοπίστηκε στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, ο οποίος «ξεσκέπασε» την επιμελώς κρυμμένη συσκευασία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, για την υπόθεση συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο αλλοδαπός, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Ο κατηγορούμενος είχε εντοπιστεί νωρίτερα να προσεγγίζει σταθμευμένο όχημα, επιχειρώντας να εισέλθει σε αυτό με κλειδί που κατείχε, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών. Στην έρευνα που ακολούθησε, ο αστυνομικός σκύλος «Ακύλας» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής εντόπισε τη ναρκωτική ουσία στο πορτ μπαγκάζ- μία συσκευασία κοκαΐνης βάρους 1 κιλών και 118 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς οδηγείται, με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.
Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην ιστοσελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

