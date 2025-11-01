Αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Ηρακλείου – Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια του δήμου Φαιστού, μετά την αιματηρή συμπλοκή που άρχισε το πρωί του Σαββάτου, μεταξύ ατόμων από δυο διαφορετικές οικογένειες της περιοχής, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση υπάρχουν δύο νεκροί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, περισσότεροι από δέκα τραυματίες, ενώ ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αλλάξει, καθώς σύμφωνα με πληροφόρηση από την περιοχή, υποστηρίζεται πως τραυματίες μεταφέρονταν και με ιδιωτικά μέσα. Ο 39χρονος νεκρός και μια νεαρή γυναίκα τραυματισμένη (από την ίδια οικογένεια) μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ η δεύτερη νεκρή και τουλάχιστον δυο τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί (από την άλλη οικογένεια ) μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ. Και στα δυο νοσοκομεία βρίσκονται ήδη ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις.

Το μακελειό ξεκίνησε το πρωί Σαββάτου με ανταλλαγή πυροβολισμών, που συνεχίστηκε και αφότου έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν ζώσει την περιοχή. Πάντως η ένταση φαίνεται ότι είχε αρχή , την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού χθες το βράδυ, σε υπό κατασκευή οικία που φέρεται να ανήκε στη μια από τις δυο οικογένειες.