Αστυνομική επιχείρηση σε αποθήκη γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Ελληνικού, σε αποθήκη γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου.

Όπως μεταδίδει η Καθημερινή, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι Αρχές εντόπισαν πολλούς πίνακες, που φέρεται να είναι πλαστοί καθώς επίσης και αρκετά μετρητά τα οποία κατασχέθηκαν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μία ανάρτηση στα social media από τον ιδιοκτήτη της γκαλερί ήταν αυτή που προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών. Στο επίμαχο βίντεο, που αναρτήθηκε, γνωστοποιούνταν πως είναι προς πώληση ένα Ευαγγέλιο του 1700 μ.Χ.

Ο ιδιοκτήτης της γκαλερί συνελήφθη.