Αστυνομία: Εξαρθρώθηκε συμμορία για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα -συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Οργανισμού, μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών.

Οπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, «για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, την Τετάρτη 13 Μαΐου σε διαφορές περιοχές του Πειραιά.

Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθησαν έρευνες σε οικίες, ιατρεία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη -3- μελών του κυκλώματος (39χρονος φυσικοθεραπευτής, ως το αρχηγικό μέλος, καθώς και 51χρονος και 49χρονος ορθοπεδικοί ιατροί).

Σε βάρος τους και σε βάρος ενός υπαλλήλου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- οργάνωση σε συμμορία, πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση – χρήση ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000€, απάτη από κοινού κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λήψη γνώσης των δεδομένων αυτών και χρησιμοποίηση αυτών, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου καθώς και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, τα μέλη της συμμορίας, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2021 είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ομάδα – συμμορία και επιδίωκαν με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο τη διάπραξη απατών και πλαστογραφιών σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Ως προς τον τρόπο δράσης, κατ’ εντολή του φυσικοθεραπευτή, οι ορθοπεδικοί ιατροί προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται οι Α.Μ.Κ.Α. τους.

Οι εν λόγω Α.Μ.Κ.Α προέρχονταν κυρίως από τον φυσικοθεραπευτή και το εργαστήριο του, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος προχωρούσε στις εικονικές εκτελέσεις των παραπεμπτικών, υπογράφοντας παραστατικά εκτέλεσης και παραλαβής αντί των ασφαλισμένων.

Μάλιστα, το γεγονός της άγνοιας των ασφαλισμένων επιβεβαιώνεται από το ότι σε -1.641- γνωματεύσεις δηλώνονταν ως στοιχεία επικοινωνίας ανύπαρκτες τηλεφωνικές συνδέσεις.

Επιπλέον, για τον κατηγορούμενο υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προέκυψε ότι γνωστοποίησε στα μέλη της συμμορίας υπηρεσιακό έγγραφο και έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχειοθετηθούν οι σχετικές καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η ψευδής έκδοση και εκτέλεση -1.961- εικονικών παραπεμπτικών (-19.610- συνεδρίες φυσικοθεραπείας) σε -1.683- Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένων, με τη ζημία του Οργανισμού να ξεπερνά τα-264.475,50- ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών εκπροσώπων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-8.990- ευρώ, ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

