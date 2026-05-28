Ασθένειες – εχθροί του αμπελιού

Η καιρική αστάθεια συνεχίζεται με τοπικές βροχές και νέες χαλαζοπτώσεις στα ηπειρωτικά του νησιού και το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών, ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου Ηρακλείου δίνει συμβουλές σε αμπελοκαλλιεργειτές.

Ευδεμίδα: Αντιμετώπιση → Έναρξη 2η πτήσης :

• Ενδιάμεση ζώνη ΠΕ Ηρακλείου και κάτω Μεσσαρά.

• Πρώιμη ζώνη ΠΕ Χανίων και ΠΕ Ρεθύμνου.

Ωίδιο: Συνέχιση προστασίας → Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και κρίσιμα βλαστικά στάδια.

Πλανόκοκκος : Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι.

Τζιτζικάκια: Πρώτες εμφανίσεις σε αμπέλια. Να μη γίνονται ψεκασμοί χωρίς ελέγχους.

Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση εχθρών – ασθενειών και

ενισχύουν τη δράση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Πίνακας.1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

– Μετά την πρώιμη, η 2

η πτήση έχει ξεκινήσει και στις παρακάτω αμπελουργικές ζώνες του νησιού :

• Στην ενδιάμεση ζώνη του ν. Ηρακλείου (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης και στην κάτω Μεσσαρά)

(Πιν. 2)

• Στην πρώιμη ζώνη των ν. Χανίων – Ρεθύμνου (Πιν. 3)

– Παρατηρούνται οι πρώτες αραιές ωοτοκίες που αναμένεται να πυκνώσουν στις επόμενες ημέρες → η

άνοδος της θερμοκρασίας και οι ζεστές νύχτες ευνοούν την αναπαραγωγική δραστηριότητά της.

Πιν.2. Στάδια στην εξέλιξη του εντόμου σε περιοχές των ΠΕ Ηρακλείου – ΠΕ Λασιθίου

Οδηγίες :

Σε αμπέλια όπου η ανοχή προσβολής των σταφυλιών είναι πολύ μικρή έως μηδενική, συνιστάται να

ξεκινήσει η αντιμετώπιση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

➢ ΠΕ Ηρακλείου – ΠΕ Λασιθίου:

• Ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης – μεσοπρώιμης) και κάτω Μεσσαρά : 31 Μαΐου-2 Ιουνίου

➢ ΠΕ Χανίων – ΠΕ Ρεθύμνου:

• Πρώιμες περιοχές : 2 – 4 Ιουνίου

Οι ψεκασμοί στοχεύουν τα σταφύλια → θα πρέπει να καλύπτονται καλά κατά την εφαρμογή.

Οι εφαρμογές είναι πιο αποτελεσματικές όταν γίνονται κατά το σούρουπο.

➢ Στις υπόλοιπες περιοχές δεν χρειάζεται προς το παρόν αντιμετώπιση. Σε επόμενα δελτία θα

ενημερωθείτε για τις επόμενες ζώνες αναφοράς του νησιού (μεσοπρώιμη, όψιμη) όπως και για την

εξέλιξη των πληθυσμών του εντόμου.

Σημείωση : Επειδή πολλά αμπέλια βρίσκονται ακόμα στα βλαστικά στάδια άνθησης – έναρξη καρπόδεσης

και δεδομένου ότι το έντομο γεννά σε ρώγες διαμέτρου άνω των 2 χιλ. (περίπου μέγεθος μικρής φακής), σε

αυτά τα αμπέλια η αντιμετώπιση μπορεί να ξεκινά 2 – 3 ημέρες αργότερα από τις παραπάνω

προτεινόμενες ημερομηνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Plasmopara viticola: Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

Ο κίνδυνος για σοβαρές προσβολές παραμένει πολύ αυξημένος επειδή :

1. συμπτώματα έχουν εμφανιστεί σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές του νησιού,

2. οι τοπικές βροχές αλλά και οι νυχτερινές δροσιές ευνοούν την εξάπλωσή του,

3. τα βλαστικά στάδια που επικρατούν παραμένουν πολύ ευαίσθητα και ο

μύκητας μπορεί να προσβάλλει κατευθείαν τα σταφύλια.

Οδηγίες :

➢ Όλα τα αμπέλια την περίοδο αυτή πρέπει να είναι προστατευμένα.

➢ Να προτιμούνται διασυστηματικά σκευάσματα λόγω της γρήγορης αύξησης

της βλάστησης και της ευαισθησίας των σταφυλιών.

➢ Ιδιαίτερη προσοχή σε αμπέλια που επικρατούν συχνές νυχτερινές δροσιές.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Το ψεκαστικό υγρό να καλύπτει καλά τη βλάστηση και τα

σταφύλια. Κάθε σειρά να ψεκάζεται και από τις δυο πλευρές, τα ψεκαστικά να

είναι καλά ρυθμισμένα και η ταχύτητα των τρακτέρ μικρή. Έτσι εξασφαλίζεται

ικανοποιητική προστασία από τα σημαντικότερα φυτοπαράσιτα του αμπελιού

(περονόσπορο, ευδεμίδα, ωίδιο).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο εδώ

Ω Ι Δ Ι Ο : (Erysiphe necator) (χολέρα, σίρικας)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

– Οι καιρικές συνθήκες της εποχής ευνοούν την εξάπλωση του μύκητα και τα

βλαστικά στάδια που επικρατούν σε όλες τις αμπελουργικές ζώνες του νησιού

είναι πολύ ευαίσθητα.

Οδηγίες :

➢Τα βλαστικά στάδια μούρο – άνθηση – καρπόδεση – ανάπτυξη ραγών πρέπει

να είναι προστατευμένα.

1. Να συνεχιστεί η προστασία.

2. Στα βλαστικά στάδια άνθησης – καρπόδεσης να προτιμηθεί το θειάφι σε

μορφή σκόνης επίπασης (απύρι).

Προσοχή : Η εφαρμογή του να αποφεύγεται με υψηλές θερμοκρασίες.

Σε θερμοκρασίες πάνω από 30ο C μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ

Π Λ Α Ν Ο Κ Ο Κ Κ ΟΣ : Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

– Το έντομο προκαλεί ζημιές κοντά στη συγκομιδή κυρίως σε σταφύλια που

προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (κόλλα και εμφάνιση καπνιάς).

– Την εποχή αυτή, το έντομο δε ζημιώνει τα σταφύλια αλλά αναπτύσσει

πληθυσμούς και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μελλοντικές σοβαρές προσβολές

(κοντά στο κλείσιμο των σταφυλιών) που τότε είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

– Ο πλανόκοκκος είναι πολύ φωτόφοβο είδος και την περίοδο αυτή βρίσκεται

κάτω από το ρυτίδωμα και στη σκιαζόμενη βλάστηση κοντά σε αυτό.

Οδηγίες :

➢Να ελέγχονται τα πρέμνα με προσεκτική αφαίρεση του ρυτιδώματος. Η έντονη

παρουσία μυρμηγκιών προδίδει τις θέσεις του ψευδόκοκκου.

➢Σε αμπέλια με ιστορικό προσβολών (κυρίως σε επιτραπέζια σταφύλια) αλλά

και όπου μετά από έλεγχο εντοπίζονται πληθυσμοί :

1. την εποχή αυτή μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος της παρεμπόδισης

σύζευξης (κομφούζιο).

2. μετά την άνθηση ενδείκνυται επιμελημένος ψεκασμός με σκοπό τη

μείωση των πληθυσμών που θα μετακινηθούν αργότερα στα σταφύλια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πλανόκοκκο πατήστε εδώ

T Z I T Z I K A K IΑ: Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

– Στις κίτρινες χρωμοπαγίδες καταγράφονται οι πρώτες συλλήψεις των ακμαίων

(πτερωτά). Η αντιμετώπιση στοχεύει τα ατελή στάδια (άπτερα στην κάτω πλευρά

του φύλλου) και υπάρχουν αμπέλια όπου έχουν εμφανιστεί (κυρίως στη Μεσσαρά

και στις πρώιμες περιοχές).

Οδηγίες :

➢ Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι : Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω

πλευρά τους (1 – 2 φύλλα ανά πρέμνο), από το μέσο του βλαστού έως δυο φύλλα

πριν την κορυφή του. Όριο επέμβασης : 50 – 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

➢Συνιστάται να μη γίνεται αντιμετώπιση χωρίς ελέγχους για το όριο επέμβασης :

τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα για

αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τζιτζικάκια πατήστε εδώ

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή – πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο που επιβαρύνει την καλλιέργεια.

Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την

αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα (βλαστολογήματα,

κορυφολογήματα, ξεφυλλίσματα) ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή

υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.