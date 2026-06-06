Σε µια δηµοκρατία που κατοχυρώνεται από τους θεσµούς, υπάρχουν ελεγκτικοί µηχανισµοί που αξιοποιούνται απ’ την κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία δίνει λόγο στη Βουλή, χωρίς να την µετατρέπει σε πλυντήριο των αµαρτηµάτων της.

Το ζήτηµα που απασχόλησε τους κρατούντες, ήταν το Κράτος ∆ικαίου και επειδή επικρίθηκε ο κ. Μητσοτάκης, διότι απέκτησε τον έλεγχο όχι µόνο των ελεγκτικών και προανακριτικών Επιτροπών αλλά και των ανωτάτων κλιµακίων της ∆ικαιοσύνης, χάρις στο Predator, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων της αντιπολίτευσης, η οποία επαναθέτει τα καίρια ερωτήµατα.

Ουδέποτε υπήρξε άλλη κυβέρνηση να βαρύνεται στη θητεία της µε τόσα σκάνδαλα και να παραµένει στη θέση της. Ουδείς διαφωνεί ότι έχει τις ευθύνες της για το έγκληµα των Τεµπών, το σκάνδαλο των υποκλοπών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα βλέπουν την περιστολή των δηµοκρατικών ελευθεριών.

Παραµένει στη θέση της η κυβέρνηση, γιατί στη διάρκεια της επταετίας κατάφερε να ελέγχει τους κρατικούς µηχανισµούς, µέσω των οποίων θα υποχρεούτο να λογοδοτήσει, χωρίς ελπίδες και διέξοδο µε τη στήριξη των ΜΜΕ ενός προπαγανδιστικού µηχανισµού. Η κοινωνία µένει απροστάτευτη, χωρίς διεξόδους, όταν οι θεσµοί έχουν απαξιωθεί, όταν επιτρέπει τον αυταρχισµό και δεν βλέπει πουθενά να ελπίζει σε κάτι άλλο.

Ποια προοδευτική αντιπολίτευση θ’ αναγκάσει τον κ. πρωθυπουργό ν’ αλλάξει; Η αστάθεια είναι φαινόµενο και της πολιτικής. Προσωπικότητες των κοµµάτων αποποιούνται τον ευρύ πολιτικό κύκλο συνεννοήσεων, γύρω από τις ανακοινώσεις του τέως πρωθυπουργού, που συντελούν σε ένα κλίµα αβεβαιότητας, που δεν διευκολύνει τη λειτουργία του κόµµατος, αλλά την ενίσχυση του «τίποτα». Επανένταξη «εκείσαι κακείσαι» αυτά τα πηγαινοερχόµενα, δεν ευλογούνται από πουθενά.

Ποια προοδευτική αντιπολίτευση θα εξαναγκάσει σε αλλαγή; Η αστάθεια δυσκολεύει τη διατήρηση πολιτικής ισορροπίας. Προσωπικότητες των κοµµάτων αποποιούνται έναν ευρύ πολιτικό κύκλο, που δεν διευκολύνει τη λειτουργία του κόµµατος.

Επιβάλλεται η άµεση επικοινωνία του τέως πρωθυπουργού, να εµποδίσει την αυξανόµενη εσωτερική αποκλιµάκωση της ανησυχίας και τις εντυπώσεις του νέου φορέα “ΕΛΑΣ”. Επιτείνουν την εικόνα της εσωστρέφειας σε αυτή την περίοδο, που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτικά αποδυναµωµένος.