«Αστακός» τα Βορίζια για την κηδεία του 39χρονου – Εξονυχιστικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε όλα τα οχήματα

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή των Βοριζίων όπου το μεσημέρι της Δευτέρας θα τελεστεί η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός από την ανταλλαγή πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα “Πατρίς“, αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή με τους άνδρες των ειδικών δυνάμεων να προχωρούν σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε οχήματα και πολίτες υπό το φόβο να μεταφέρουν όπλα.

Εκτός από τους πάνοπλους αστυνομικούς η περιοχή εποπτεύεται και με drones.