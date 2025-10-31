Ασπρόπυργος: Νεκρή η 10χρονη που κατέρρευσε στο προαύλιο σχολείου

Νεκρό είναι το 10 ετών κοριτσάκι που την ώρα της γυμναστικής κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου της στον Ασπρόπυργο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη στο προαύλιο χώρο του σχολείου, ενώ στο σημείο έφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τη μαθήτρια στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του μικρού κοριτσιού.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου έχει οδηγηθεί ο 52χρονος δάσκαλος της φυσικής αγωγής και καταθέτει, ενώ εικάζεται πως το παιδί έχασε τις αισθήσεις του από παθολογικά αίτια.