«Ασπίδα» απέναντι στην κακοποίηση η σεξουαλική αγωγή

■ Επιµορφωτικό πρόγραµµα στα Χανιά

Σηµαντική προστασία από κακοποιητικές συµπεριφορές και τον κίνδυνο σεξουαλικής παρενόχλησης µπορεί να προσφέρει στα παιδιά η σεξουαλική αγωγή, όταν αυτή υποστηρίζεται από ενηµερωµένους γονείς και εκπαιδευτικούς.

Αυτό επισηµάνθηκε, µεταξύ άλλων, στο επιµορφωτικό πρόγραµµα «Εκπαίδευση για τη Σεξουαλική Υγεία και Πρόληψη της Κακοποίησης: Εργαστήρια για Γονείς, Επαγγελµατίες Υγείας κι Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης», που πραγµατοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Η δράση οργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, µέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και την Α.ΞΕ.Π.Τ. (Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα), σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Π.Ε. Ν. Χανίων, των Συµβούλων Εκπ/σης ΠΕ60, Πε70 και τον ∆ήµο Χανίων – ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (∆.ΕΠ.ΙΣ.) Χανίων και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Περιφερειακού Προγράµµατος Ισότητας των Φύλων για την Κρήτη 2023-2025».

Όπως ανέφερε, µιλώντας στα «Χ.ν.», η δασκάλα και συνιδρύτρια της Α.ΞΕ.Π.Τ. ∆έσποινα Μαυράκη, στόχος του προγράµµατος, που τρέχει τώρα και 3 χρόνια, είναι η έγκυρη ενηµέρωση, η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και η ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και καταπολέµηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης παιδιών.

Ανέφερε ακόµα ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας γίνεται ενηµέρωση για το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Παίζω µε τον Φρίξο και Μαθαίνω για το σώµα µου και τις διαπροσωπικές σχέσεις», που έλαβε παγκόσµιο βραβείο το 2019 από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Σεξουαλικής Υγείας και είναι προτεινόµενο ως Καλή Πρακτική από τη UNESCO και το οποίο η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει να το µοιράσει δωρεάν σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες ώστε να µπορούν οι εκπαιδευτικοί σε νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία να έχουν ένα εγκεκριµένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για να το αξιοποιούν στην τάξη.

Παράλληλα, µέσω της δράσης, υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «AMAZE», που περιλαµβάνει εκπαιδευτικό υλικό µε έγκυρες και ηλικιακά κατάλληλες πληροφορίες για τη σεξουαλική υγεία και ευηµερία, και απευθύνεται σε παιδιά 9 έως 12 χρονών.

Σε ερώτησή µας αν η κοινωνία της Κρήτης είναι πιο δεκτική σήµερα σε θέµατα σεξουαλική αγωγής, δεδοµένου ότι το 2019 νηπιαγωγοί στα Χανιά που χρησιµοποιούσαν το βραβευµένο παγκοσµίως και εγκεκριµένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εγχειρίδιο «Παίζω µε τον Φρίξο και Μαθαίνω για το σώµα µου και τις διαπροσωπικές σχέσεις» οδηγήθηκαν από γονείς στα δικαστήρια, η κα Μαυράκη απάντησε ότι το συγκεκριµένο περιστατικό έγινε αφορµή για να τεθεί το ζήτηµα της σεξουαλικής υγείας και αγωγής στο τραπέζι σε πολιτικό επίπεδο και να ανοίξει η συζήτηση. Παράλληλα, χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ενώ κάθε χρόνο οι ενηµερωτικές εκδηλώσεις για τη σεξουαλική υγεία συγκέντρωναν µια µικρή οµάδα ενδιαφεροµένων, φέτος η συµµετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία µε τους συµµετέχοντες να ξεπερνούν τους 160. «Αυτό δείχνει σε εµάς ότι τα Χανιά είναι πλέον περισσότερο δεκτικά να ενηµερωθούν για τέτοια θέµατα κι αυτό µας δίνει χαρά», συµπλήρωσε.

Η συνιδρύτρια της Α.ΞΕ.Π.Τ. και Εργαστηριακό & ∆ιδακτικό Προσωπικό Ψυχολογίας & Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, Έλενα Βιταλάκη, τόνισε ότι είναι απαραίτητο να ενηµερώνονται τα παιδιά για θέµατα σεξουαλικής υγείας από πολύ µικρή ηλικία (4 ετών) και αναφέρθηκε στα οφέλη της ενηµέρωσης: «Όπως έχουµε δει ως εκπαιδευτικοί τόσο το νηπιαγωγείο όσο και στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού µέσα από την ενηµέρωση, η συµπεριφορά των παιδιών άλλαξε. Έµαθαν να χρησιµοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο για να µιλήσουν για το σώµα τους και µέσα από αυτό έµαθαν να σέβονται περισσότερο τον εαυτό τους και το σώµα τους, αλλά και τα άλλα παιδιά που είναι δίπλα τους».

Η κα Βιταλάκη επεσήµανε ακόµα ότι η σεξουαλική αγωγή µπορεί να προστατεύσει τα παιδιά από λαθεµένες και επικίνδυνες πληροφορίες που µπορούν να αντλήσουν τα ίδια από το ίντερνετ, αλλά και να τα θωρακίσει απέναντι σε κακόβουλες προσεγγίσεις ενηλίκων ή από κακοποιητικές συµπεριφορές: «Όταν ένα παιδί µαθαίνει να σέβεται τον εαυτό του, τότε αυτοµάτως το παιδί αυτό ξέρει να αναγνωρίσει και να προστατευτεί από µια κακοποιητική συµπεριφορά».

Χανιά: 1η Ηµερίδα εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών

Η 1η Ηµερίδα εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών διοργανώνεται από τον Α.Σ. Γρύπας Κρήτης το Σάββατο 22 Νοεµβρίου στις 17:00 στην οδό Βασιλείου Πούλακα 49 στα Περιβόλια µε ελεύθερη είσοδο (τηλ. 6945141970, 2821407006).

Οµιλητές της ηµερίδας που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κρήτης θα είναι η Υ/Α Ελένη Βιγλάκη Προϊσταµένη του γραφείου Ενδοοικογενειακής βίας Χανίων, η Όλγα Κουρούπη Ψυχολόγος ΕΛ.ΑΣ., η ∆ικηγόρος Αννα Κουταλώνη και ο προπονητής Γιάννης Γιαννουδάκης.