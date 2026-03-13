Ασκύφου: Εργασίες για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, πραγματοποίησε αυτοψία, σήμερα το μεσημέρι, στο χώρο των εργασιών όπου εκτελείται το έργο για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης στη δημοτική κοινότητα Ασκύφου.

Πρόκειται για υπο-έργο του αρχικού εγκεκριμένου έργου: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε τοπικές κοινότητες του δήμου Σφακίων», αρχικού προϋπολογισμού 2.165.463,93 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, το οποίο ήταν ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1» από την 07.06.2019. Το συγκεκριμένο υπο-έργο για τις υποδομές ύδρευσης στην περιοχή Οροπεδίου Δημοτικής Κοινότητας Ασκύφου, έχει ενταχθεί πλέον στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με αρχικό προϋπολογισμό 1.014.864,60 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
Ο Δήμαρχος Σφακίων, πραγματοποιώντας αυτοψία στο χώρο των εργασιών, συνοδευόμενος από τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα ύδρευσης Μανούσο Χιωτάκη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ασκύφου Γιάννη Καρκάνη, τον πολιτικό μηχανικό του δήμου Στέλιο Μαραγκάκη και τους αναδόχους εργολάβους του έργου Κωνσταντίνο Κοκκινάκη και ο Μιχάλη Λυτινάκη, ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και δήλωσε: «Αναμένουμε την παράδοση ενός ποιοτικού έργου, το οποίο πέρα από την αυτονόητη αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης στη δημοτική κοινότητα Ασκύφου, θα προσφέρει ασφάλεια σε θέματα ύδρευσης, κάτι που οι δημότες δικαιούνται να έχουν και η δημοτική αρχή υποχρεούται να εξασφαλίζει».
Ο κ. Ζερβός έκανε λόγο παράλληλα, για την ανάγκη των τοπικών μικρών κοινωνιών και κοινοτήτων σε «Ποιοτικά δίκτυα ύδρευσης, τα οποία αντανακλούν στη δημόσια υγεία, την ορθολογική διαχείριση του νερού και κατ΄ επέκταση στην περιβαλλοντική προστασία. Ως δημοτική αρχή, επιμένουμε σε σύγχρονα, αξιόπιστα, ασφαλή, δίκτυα ύδρευσης τα οποία εγγυώνται αφενός τις απώλειες, αφετέρου την υγεία των δημοτών και επισκεπτών μας».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

