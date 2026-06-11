«Άσκηση για Υγεία και Μακροζωία»: Εκδήλωση στις 15 Ιουνίου στο Μεγάλο Αρσενάλι

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00, στο Μεγάλο Αρσενάλι, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Άσκηση για Υγεία και Μακροζωία».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση αναδεικνύει τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας για τη διατήρηση της υγείας, την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού.

Ομιλητές θα είναι ο Ειδικός Παθολόγος, Κώστας Αρχοντάκης, και η Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, Μιράντα Γεωργακάκη, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα οφέλη της άσκησης και τον ρόλο της στην υγεία και τη μακροζωία.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη»