Ασημένιο μετάλλιο και υπόσχεση για το μέλλον από τους παίδες του ΝΟΧ

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε την εξαιρετική φετινή της πορεία η ομάδα πόλο παίδων του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο “Αντώνης Πεπανός” της Πάτρας.

Η ομάδα του Μάνθου Βουλγαράκη επιβεβαίωσε σε μία ακόμη διοργάνωση το πλούσιο ταλέντο που υπάρχει στα τμήματα υποδομής, αλλά και το υψηλό επίπεδο του έργου που παράγεται, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε πρωταγωνίστρια του φετινού πρωταθλήματος.

Οι νεαροί πολίστες πραγματοποίησαν σπουδαία πορεία μέχρι τον τελικό, όπου λύγισαν απέναντι στον Παναθηναϊκό με σκορ 12-7, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα, που συνιστά μια τεράστια επιτυχία.

Οκτάλεπτα: 2-3, 2-3, 1-2, 2-4

ΝΟ Χανίων (Μάνθος Βουλγαράκης): Πολέντας, Βαμβακάκης, Αυγουστιανάκης, Γαλανάκης, Ζαγουράκης, Τζογανίδης, Κλωθάκης 2, Κοξ 2, Μαρμαριτσάκης, Κόρακας, Σπανδάγος 1, Κατάκης 1, Μακριδάκης, Τυροβολάς, Φυτράκης 1

Παναθηναϊκός (Αλέξανδρος Στέφανος): Γλυνιαδάκης, Παπαϊωάννου, Ειρηνάκης 1, Λίτινας 2, Καραγκούνης 2, Λουμάνης 2, Φιλιππίδης, Ηλιάκης, Γκολφινόπουλος, Καρατζάς 1, Ηλιόπουλος 3, Λύτρας, Μπέρδος, Μόλιος 1, Γεροντόπουλος

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τελικής φάσης:

Παρασκευή 3 Ιουλίου

ΝΟ Χανίων-Πανιώνιος 14-10

Ηλυσιακός-ΠΑΟΚ 11-17

ΑΝΟ Γλυφάδας-Εθνικός 21-9

Παναθηναϊκός-ΝΟ Πατρών 13-7

Σάββατο 4 Ιουλίου

Θέσεις 5-8: Ηλυσιακός-Πανιώνιος 14-18

Θέσεις 5-8: Εθνικός-ΝΟ Πατρών 4-16

Ημιτελικός: ΠΑΟΚ-ΝΟ Χανίων 13-15 (11-11 κ.δ., 1-4 πέν.)

Ημιτελικός: ΑΝΟ Γλυφάδας-Παναθηναϊκός 12-13

Κυριακή 5 Ιουλίου

Θέσεις 7-8: Ηλυσιακός-Εθνικός 14-10

Θέσεις 5-6: Πανιώνιος-ΝΟ Πατρών 12-14

Θέσεις 3-4: ΠΑΟΚ-ΑΝΟ Γλυφάδας 13-17

Τελικός: ΝΟ Χανίων-Παναθηναϊκός 7-12

Τελική κατάταξη

1. Παναθηναϊκός

2. ΝΟ Χανίων

3. ΑΝΟ Γλυφάδας

4. ΠΑΟΚ

5. ΝΟ Πατρών

6. Πανιώνιος

7. Ηλυσιακός

8. Εθνικός