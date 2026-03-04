Ασφαλείς οι ταξιδιώτες από τα Χανιά στο Ντουμπάι

» Συνεχίζουν κανονικά τις διακοπές τους

Την αναχώρηση τους αναµένουν οι 31 Κρητικοί (23 από Χανιά, 6 από Ρέθυµνο και 2 από το Ηράκλειο) που από την περασµένη Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου βρίσκονται στο Ντουµπάι για διακοπές.

Οι επισκέπτες βρέθηκαν στην πόλη των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων συµµετέχοντας σε εκδροµή που διοργανώνεται από το “Anastasakis Travel”.

Χανιώτες που συµµετέχουν στην εκδροµή, µας είπαν πως «όλα είναι ήρεµα» και δεν ισχύει ο πανικός που µεταδίδεται µέσα από τις τηλεοπτικές εικόνες. Μάλιστα χθες στα πλαίσια της εκδροµής τους βρέθηκαν στο Miracle Garden (θαυµαστοί κήποι του Ντουµπάι) αλλά και στον ουρανοξύστη του Burj Al Arab περιγράφοντας µια ήρεµη εικόνα.

«Είµαστε πολύ καλά, περνάµε πολύ καλά, δεν έχουµε απολύτως κανένα πρόβληµα, η ζωή συνεχίζεται κανονικά» µας ανέφερε η κ. Ελευθερία Αναστασάκη που συνοδεύει την εκδροµή για το “Anastasakis Travel”.

Το µοναδικό ζήτηµα που απασχολεί αυτή τη στιγµή είναι «η επιστροφή µας που έχει προγραµµατιστεί για την Πέµπτη και δεν ξέρουµε τι δυσκολία µπορεί να υπάρξει, πιθανόν την Τετάρτη να ξέρουµε. Έχουν ξεκινήσει κάποιες πτήσεις, θα µπει σειρά προτεραιότητας αλλά δεν ξέρουµε ακόµα. Εµείς πετάµε από το Ντουµπάι το πρωί της Πέµπτης αλλά δεν ξέρουµε ακόµα αν θα γίνει κανονικά η πτήση µας ή να θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς που βρίσκονται στο Ντουµπάι πριν από εµάς και πιθανόν να φύγουν νωρίτερα από εµάς» λέει η κα Αναστασάκη.

Αναφορικά µε ζητήµατα ασφαλείας η υπεύθυνη του τουριστικού γραφείου εξηγεί πως «δεν είχαµε απολύτως κανένα πρόβληµα. Είµαστε ασφαλείς. Αυτό που έγινε την πρώτη ηµέρα ήταν ότι τα συντρίµµια από ένα πύραυλο έπεσαν έξω από ένα ξενοδοχείο στο Palm (νησάκια του Φοίνικα) και ένα drone χτύπησε τµήµα, ένα µικρό µέρος του αεροδροµίου, του Nτουµπάι. Όµως το αεροδρόµιο λειτουργεί από την Τρίτη και ξεκίνησαν κάποιες πρώτες πτήσεις. Εµείς πέρα από την πρώτη µέρα που µείναµε στο ξενοδοχείο για λόγους ασφαλείας, δεν είχαµε κανένα θέµα και το πρόγραµµα µας εξελίσσεται κανονικά, δίχως κανένα πρόβληµα».

Η αίσθηση των Χανιωτών είναι πως οι επιθέσεις στρέφονται προς στρατιωτικές εγκαταστάσεις κυρίως και όχι προς τις πόλεις και τις εγκαταστάσεις τους.

Χανιώτες ναυτικοί σε αναµονή

Σε Αµπού Ντάµπι, Κατάρ, Ντουµπάι αλλά και άλλα λιµάνια της περιοχής βρίσκεται ένας µεγάλος αριθµός πλοίων ελληνικών συµφερόντων ή ελληνικής σηµαίας και αρκετοί Έλληνες ναυτικοί. Ανάµεσα τους και Χανιώτες, µάλιστα την πρώτη ηµέρα του πολέµου το Σάββατο, δύο εξ αυτών ετοιµάζονταν να ξεµπαρκάρουν για την Ελλάδα φεύγοντας από το αεροδρόµιο της Ντόχα στο Κατάρ όταν αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στα πλοία τους επειδή ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις, προς και από τα αεροδρόµια της περιοχής.

Στα κρουαζιερόπλοια στον Περσικό κόλπο βρίσκονται και αρκετοί επιβάτες, λίγοι εξ’ αυτών Έλληνες, για τους οποίους γίνεται προσπάθεια από τις εταιρείες για να αποµακρυνθούν. Πάντως τόσο τα κρουαζιερόπλοια, όσο και τα τάνκερ και τα φορτηγά πλοία δεν µπορούν να φύγουν καθώς τα στενά το Ορµούζ έχουν κλείσει, ενώ και πτήσεις για τα πληρώµατα τους δεν προγραµµατίζονται για την ώρα καθώς βρίσκονται σε κατάσταση αναµονής µε την ελπίδα να σταµατήσουν οι εχθροπραξίες.

Άλλος Χανιώτης που εργάζεται στη Ντόχα την πρωτεύουσα του Κατάρ τα τελευταία χρόνια µας ανέφερε πως στο στόχαστρο των Ιρανών έχει µπει η αµερικανική βάση Αl Udeid που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Ντόχα. «Πέρα από την πρώτη ηµέρα, που ήταν πιο έντονη η ανησυχία γενικά οι πολίτες είναι ψύχραιµοι και εκεί που είµαστε εµείς δεν αισθανόµαστε ιδιαίτερο κίνδυνο. Εκτός του ότι έχει κλείσει το αεροδρόµιο, για τον κόσµο που ζει και εργάζεται στο Κατάρ δεν διαπιστώνουµε ιδιαίτερα προβλήµατα για την ώρα» ανέφερε ο πολίτης στα «Χανιώτικα νέα».