ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν οι προκηρύξεις για διαδικασία κατάταξης κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Εκδόθηκαν οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 που αφορούν τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η πρώτη αφορά τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

Η δεύτερη αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 και λήγει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00.

H προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. αρχίζει την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 και λήγει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, και ώρα 14:00.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

