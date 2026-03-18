Ας βοµβαρδίσουµε… για πλάκα

«…οι εκκαθαρίσεις της εκτελεστικής εξουσίας, η εξουδετέρωση των νόµων, η σιωπή της κοινωνίας των πολιτών, συνιστά αλλαγήκαθεστώτος, που νοµιµοποιείται από την κάλπη…».

Χάµπερµας

Μπορεί ο σηµαντικός Γερµανός φιλόσοφος και παρεµβατικός στοχαστής Χάµπερµας, να µας εγκατέλειψε, αλλά εµείς θα θυµόµαστε την σθεναρή του στάση εναντίον, του τότε εισβολέα πλανητάρχη Μπους, στο Ιράκ.

Θα θυµόµαστε την έντονη κριτική του στην καγκελάριο Μέρκελ, για την σκληρή στάση της κυβέρνησης της και για την οικονοµική επίθεση που έκανε στην χώρα µας, κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Ήταν ένας από τους τελευταίους διανοούµενους Ευρωπαίους, που παρότρυνε την Ευρώπη, να ξεφύγει από την αυταρχική «Έλξη των ΗΠΑ». Επίκαιρος όσο ποτέ σήµερα, που η επιθετικότητα της Αµερικής, επανέρχεται στο προσκήνιο µε το νέο της πρόσωπο, του Τραµπισµού, που είναι ξεκάθαρα πλέον, η νέα απειλή, για την ειρήνη και την δηµοκρατία. Με την επίθεση στο Ιράν, βιώνουµε σήµερα, τον παραλογισµό του σφετεριστή της εξουσίας όπως χαρακτήριζε τον Τραµπ, ο εκλιπών στοχαστής.

Ας µην ξεχνάµε, ότι η ιστορία γράφεται, πρωτίστως από τους ηγέτες, και όχι από τους λαούς που τους εκλέγουν.

Αιτία για τις εστίες του πολέµου συνήθως, είναι τα στρατιωτικό-οικονοµικά συµφέροντα και οι εθνοτικο-αλυτρωτισµοί. Σηµαντικό ρόλο σ’ αυτά, παίζουν βεβαίως και τα χαρακτηριστικά των ηγετών που αποφασίζουν. Έτσι συνειδητοποιούµε ότι, ο κατά Χάµπερµας «παθολογικά ναρκισσιστής πρόεδρος των ΗΠΑ» αρχίζει πλέον να γίνεται επικίνδυνος σε τέτοιο βαθµό, που η διεθνής κοινότητα, να στέκεται αµήχανη απέναντί του, µέχρι τη στιγµή που θα αποφασίσει να δράσει. Γιατί όσο δεν αντιδρά, στον αλαζόνα πρόεδρο, αυτός συνεχίζει να προκαλεί. Έτσι τον ακούσαµε να λέει, ότι: Παρότι οι βοµβαρδισµοί «κατεδάφισαν εντελώς» το νησί Χαργκ, «µπορεί να το πλήξουµε µερικές φορές ακόµη για πλάκα». Η έλλειψη σθεναρής αντίδρασης, όχι µόνο των πνευµατικού, αλλά και του απλού κόσµου, προκαλεί ερωτηµατικά. Αν ζούσε ο Γερµανός στοχαστής, θα µας θύµιζε την θέση του, ότι: …οι πολίτες δεν µπορεί να παραµένουν θεατές σε µια δηµοκρατία, αλλά στα µέτρα των δυνατοτήτων τους, να πρωταγωνιστούν, γιατί διαφορετικά βιώνουµε µορφές αυταρχισµού.

Η ιστορία µε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Σε αντίθεση µε τον προκάτοχό του, Μεναχέµ Μπέγκιν, (το 1979 υπέγραψε µε τον Σαντάτ την συνθήκη ειρήνης Αιγύπτου – Ισραήλ και µοιράστηκαν το Νόµπελ ειρήνης) που προσέβλεπε στην αναγνώριση της αµοιβαίας κυριαρχίας µε τους γειτόνους, για µια ζωή µε ειρήνη και κατανόηση, ο κ. Νετανιάχου προτίµησε έναν διαφορετικό επικίνδυνο δρόµο, της εθνοτικής µισαλλοδοξίας, όπου αντιµετώπιζε τους αραβόφωνους πολίτες του Ισραήλ, µε εχθρότητα και κυρίως ταπεινωτικά.

Η εθνοτική του µισαλλοδοξία, φάνηκε από τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του, µε τον “Βασικό Νόµο” που ψήφισε η Κνεσέτ το 2018. Ο νόµος αυτός ξεκαθάριζε ότι το κράτος του Ισραήλ δεν ανήκε σε όλους τους πολίτες του, αλλά µόνο στον Εβραϊκό λαό. Ο Νετανιάχου τότε δήλωνε: «Το Ισραήλ είναι το εθνικό κράτος όχι όλων των πολιτών του, αλλά µόνο του Εβραϊκού λαού». Ήταν τότε που οι προοδευτικές δυνάµεις του Ισραήλ, αντιτάχθηκαν σθεναρά στον Βασικό Νόµο, γιατί υποβίβαζε τους Άραβες σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αβραάµ Μπουργκ αφού θύµισε τι είχαν υποφέρει οι Εβραίοι παλαιότερα, µε τους επικίνδυνους εθνικισµούς δήλωσε µαζί µε πολλούς πατριώτες του, ότι δεν επιθυµεί να αναφέρεται στα δηµόσια έγγραφα ως Εβραίος. Έτσι αφού ισοπέδωσε τη Γάζα, συνεχίζει τώρα στον Λίβανο, όπου βοµβάρδισε πρόσφατα στην παραλία του Λιβάνου, χωρίς προειδοποίηση, µε 12 νεκρούς. ∆υστυχώς στη λογική Νετανιάχου δεν αντιπαρατέθηκε η ∆ύση, η οποία προτίµησε να κρατήσει µια άκριτη φιλοσηµιτική στάση και να αδιαφορήσει για τις µαζικές βιαιότητες και την καταπίεση των Παλαιστινίων, της κυβέρνησης Νετανιάχου.