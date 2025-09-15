∆ασµοί και οικονοµία: Οταν το βάρος δεν μετακυλιέται

Η παγκόσµια οικονοµία και κυρίως αυτή των ΗΠΑ που αντιπροσωπεύει το 25% του παγκόσµιου ΑΕΠ, βρίσκεται σε µια περίοδο αστάθειας και αβεβαιότητας, όπου οι ισορροπίες ανάµεσα σε επιχειρήσεις, καταναλωτές και κράτη µεταβάλλονται ραγδαία. Ένα από τα κεντρικά ζητήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι εταιρείες είναι η αδυναµία τους να µετακυλίσουν πλήρως τις αυξήσεις τιµών στους καταναλωτές, λόγω εξάντλησης της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών.

Το φαινόµενο αυτό δεν αφορά µόνο την Αµερική αλλά έχει παγκόσµια διάσταση, µε ιδιαίτερη σηµασία για χώρες που βρίσκονται σε φάση ανάκαµψης ή αντιµετωπίζουν υψηλά επίπεδα πληθωρισµού.

Η µετακύλιση κόστους και τα όριά της: Παραδοσιακά, όταν αυξάνονται οι τιµές πρώτων υλών, ενέργειας ή µεταφορών, ή οι δασµοί, οι επιχειρήσεις µετακυλίουν αυτά τα κόστη στους καταναλωτές, αυξάνοντας τις τελικές τιµές προϊόντων και υπηρεσιών. Όµως, οι εταιρείες των ΗΠΑ διαπιστώνουν ότι δεν µπορούν πλέον να προχωρήσουν σε νέες ανατιµήσεις χωρίς να καταρρεύσει η ζήτηση, ιδιαίτερα σε αγαθά που απευθύνονται σε χαµηλότερα εισοδήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να απορροφήσουν µέρος των αυξηµένων δαπανών, µε αποτέλεσµα να πιέζονται τα περιθώρια κέρδους τους. Έτσι το µεγαλύτερο µέρος του κόστους των δασµών απορροφάτε από τους εισαγωγείς και τα εργοστάσια παραγωγής του εξωτερικού

Το φαινόµενο αυτό εξηγεί γιατί µεγάλες εταιρείες επιλέγουν να «συµπιέσουν» την παραγωγικότητα του υπάρχοντος εργατικού δυναµικού, χωρίς να προχωρούν σε νέες προσλήψεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση τεχνητής νοηµοσύνης και αυτοµατισµών αποκτά αυξηµένη σηµασία, καθώς βοηθά στη διατήρηση ή και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας χωρίς επιπλέον κόστος µισθοδοσίας. Οι θέσεις εργασίας των ΗΠΑ ήταν λιγότερες από τις αναµενόµενες, καθώς πολλές εταιρίες δεν προχωρήσαν σε προσλήψεις επειδή η παραγωγικότητα τους διατηρήθηκε ή και αυξήθηκε µε την χρήση νέων τεχνολογιών.

Η κόπωση του καταναλωτή: Κατά την περίοδο της πανδηµίας, οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα να αντέξουν το σοκ των αυξήσεων των τιµών, καθώς λάµβαναν κρατική ενίσχυση µε τη µορφή επιταγών ή άλλων πακέτων στήριξης. Αυτή η πρόσκαιρη ενίσχυση δηµιούργησε την ψευδαίσθηση ότι οι αγορές µπορούσαν να απορροφήσουν συνεχείς αυξήσεις τιµών. Ωστόσο, σήµερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Τα νοικοκυριά έχουν εξαντλήσει το «µαξιλάρι» ρευστότητας που διέθεταν και πλέον αδυνατούν να απορροφήσουν νέες αυξήσεις.

Η πραγµατικότητα αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία χρέους: τα στεγαστικά δάνεια παραµένουν σταθερά, αλλά τα υπόλοιπα χρέη — πιστωτικές κάρτες, δάνεια αυτοκινήτων, καθυστερήσεις πληρωµών — αυξάνονται σηµαντικά. Αυτό δείχνει ότι οι καταναλωτές προσπαθούν να διατηρήσουν το επίπεδο κατανάλωσης µέσω δανεισµού, κάτι που δεν µπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Το ερώτηµα είναι αν αυτή η αδυναµία θα περιοριστεί στα χαµηλά εισοδήµατα ή αν θα «µεταναστεύσει προς τα πάνω», επηρεάζοντας και τη µεσαία τάξη.

Η αντίφαση στις αγορές: Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που αναδεικνύονται είναι η παράλληλη άνοδος τόσο των υψηλού κινδύνου όσο και των χαµηλών κινδύνων επενδυτικών εργαλείων. Μετοχές και επιτόκια βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά, αλλά και ο χρυσός και τα κρατικά οµόλογα σηµειώνουν αντίστοιχη άνοδο. Αυτό συνιστά µια «ανωµαλία» στις αγορές, καθώς παραδοσιακά όταν το ένα κινείται ανοδικά, το άλλο κινείται καθοδικά.

Η εξήγηση πιθανώς βρίσκεται στην αβεβαιότητα: οι επενδυτές δεν γνωρίζουν αν η τρέχουσα συγκυρία θα οδηγήσει σε ύφεση ή σε σταθεροποίηση. Έτσι, κατανέµουν τα κεφάλαιά τους τόσο σε επικίνδυνα όσο και σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Αυτό αντανακλά την αµφιθυµία για το πώς θα εξελιχθεί η αµερικανική και η παγκόσµια οικονοµία.

Το ζήτηµα της νοµισµατικής πολιτικής: Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα έπρεπε να είχε προχωρήσει σε µείωση επιτοκίων ήδη από τον Ιούλιο. Το επιχείρηµα βασίζεται στην επιδείνωση της αγοράς εργασίας και στη βελτίωση των στοιχείων για τον πληθωρισµό. Η καθυστέρηση της Fed ενέχει τον κίνδυνο η οικονοµία να βρεθεί µπροστά σε µια µη γραµµική επιδείνωση όπου τα πράγµατα χειροτερεύουν αργά και ξαφνικά χειροτερεύουν πολύ γρήγορα.

Η συζήτηση των οικονοµολόγων για µείωση κατά 50 µονάδες βάσης αντανακλά την ανάγκη άµεσης στήριξης της οικονοµίας. Ωστόσο, τίθεται και το ερώτηµα: µπορεί µια νοµισµατική πολιτική χαλάρωσης να αντιστρέψει βαθύτερες διαρθρωτικές αδυναµίες, όπως η κόπωση του καταναλωτή και η ανισότητα στα εισοδήµατα;

Η σηµασία της προσφοράς και της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας: Η στήριξη της ζήτησης µέσω µείωσης επιτοκίων δεν είναι από µόνη της αρκετή. Χρειάζεται ταυτόχρονα ενίσχυση της προσφοράς µέσω µεταρρυθµίσεων και µέτρων που θα διευκολύνουν την επιχειρηµατικότητα. Εδώ υπεισέρχεται η αισιοδοξία για τις µελλοντικές εξελίξεις στην παραγωγικότητα, ιδιαίτερα µέσω των νέων τεχνολογιών (της τεχνητής νοηµοσύνης, της βιοτεχνολογίας, των νέων υλικών, των επιστηµών ζωής κλπ.). Αν οι καινοτοµίες αυτές οδηγήσουν σε θετικό «παραγωγικό σοκ», θα µπορούσαν να βελτιώσουν σηµαντικά τις µακροπρόθεσµες προοπτικές της οικονοµίας.

Οι κοινωνικές διαστάσεις: Το φαινόµενο της αδυναµίας µετακύλισης τιµών έχει και βαθιά κοινωνική διάσταση. Οι χαµηλόµισθοι καταναλωτές πλήττονται περισσότερο, καθώς διαθέτουν µικρότερη ανθεκτικότητα απέναντι σε ανατιµήσεις. Η εξάντληση των αποθεµάτων τους οδηγεί σε αυξηµένο δανεισµό και σε κίνδυνο υπερχρέωσης. Αν η κατάσταση αυτή επεκταθεί στη µεσαία τάξη, µπορεί να πυροδοτήσει κοινωνικές εντάσεις και πολιτικές αναταράξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η οικονοµική πολιτική δεν µπορεί να αγνοεί τη διάσταση της κοινωνικής συνοχής. Η προστασία των ευάλωτων οµάδων δεν είναι µόνο ηθική επιταγή αλλά και προϋπόθεση για τη σταθερότητα της κατανάλωσης, που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονοµικής ανάπτυξης.

Πιθανές εξελίξεις και σενάρια: Η τρέχουσα συγκυρία αφήνει ανοιχτά πολλά σενάρια για την εξέλιξη της οικονοµίας των ΗΠΑ:

Σενάριο σταθεροποίησης: Αν η Fed προχωρήσει σε µείωση επιτοκίων και συνδυάσει την πολιτική της µε δοµικές µεταρρυθµίσεις, η οικονοµία µπορεί να αποφύγει ύφεση και να εισέλθει σε φάση σταθερής ανάπτυξης.

Σενάριο ύφεσης: Αν οι καταναλωτές εξαντλήσουν τα αποθέµατά τους και µειώσουν δραστικά την κατανάλωση, οι επιχειρήσεις θα δουν τα έσοδά τους να καταρρέουν, οδηγώντας σε ύφεση.

Σενάριο κρίσης εµπιστοσύνης: Αν η αντίφαση µεταξύ χαµηλού και υψηλού κινδύνου επενδύσεων λυθεί αρνητικά, οι αγορές µπορεί να διορθώσουν βίαια, µε επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστηµα και στην πραγµατική οικονοµία.

Η ευρύτερη εικόνα: Τα παραπάνω φαινόµενα δεν είναι µεµονωµένα. Αντανακλούν τις δυσκολίες µιας παγκόσµιας οικονοµίας που εξέρχεται από µια πανδηµία, αντιµετωπίζει γεωπολιτικές εντάσεις και προσπαθεί να προσαρµοστεί σε µια νέα εποχή τεχνολογικών αλλαγών. Η τεχνητή νοηµοσύνη, η βιοτεχνολογία και οι άλλες τεχνολογίες µπορεί να προσφέρουν λύσεις, αλλά µέχρι να αποδώσουν καρπούς, η κοινωνία και οι αγορές θα συνεχίσουν να κινούνται σε έδαφος αβέβαιο.

Η αδυναµία των επιχειρήσεων να µετακυλίσουν τις αυξήσεις τιµών στους καταναλωτές αποτελεί ένδειξη των ορίων του σηµερινού οικονοµικού µοντέλου. Οι καταναλωτές δεν µπορούν να σηκώσουν επιπλέον βάρη, οι επιχειρήσεις βλέπουν τα περιθώρια κέρδους να συρρικνώνονται και η νοµισµατική πολιτική από µόνη της δεν αρκεί για να αποτρέψει µια ενδεχόµενη οικονοµική κρίση.

Η λύση βρίσκεται σε µια συντονισµένη στρατηγική στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, ενίσχυσης της παραγωγικότητας µέσω καινοτοµίας και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, και συνετής νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής που θα λαµβάνει υπόψη τόσο τα δεδοµένα όσο και τις κοινωνικές ανάγκες. Μόνο έτσι µπορεί να αποφευχθεί µια απότοµη επιδείνωση και να δηµιουργηθούν οι βάσεις για µια πιο ισχυρή και ανθεκτική οικονοµία.

*Ο Γιώργος Ατσαλάκης είναι Οικονοµολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πολυτεχνείου Κρήτης

Εργαστήριο Επιστηµονικών ∆εδοµένων