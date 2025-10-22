«Ας κρατήσουν οι χοροί» – Το «αντίο» στον Δ. Σαββόπουλο μέσα από αναρτήσεις

“Καληνύχτα Διονύση”. “Αντίο Νιόνιο”. “Ώρα καλή αγαπημένε ποιητή”, είναι μερικές από τις μικρές φράσεις που πλημμύρισαν τα κοινωνικά δίκτυα μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου. Επώνυμοι και ανώνυμοι, συνεργάτες ή απλοί φίλοι, αποχαιρέτισαν τον ανεπανάληπτο καλλιτέχνη, τον αγαπημένο Νιόνιο, μέσα από φωτογραφίες, μουσικές, στίχους, λόγια αγάπης και συγκίνησης που ανάρτησαν.

“Διονύση μου δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, πονάει ο χαμός σου. Σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, για την μαγεία που ζήσαμε, για όλα όσα μου έδωσες, για όλα όσα μου έμαθες. Αντίο ήρωά μου, αντίο μάγε της σκηνής, αντίο σπουδαίε δημιουργέ. Το έργο σου στα τιμαλφή του πολιτισμού μας και σίγουρα στα δικά μου τιμαλφή”, έγραψε η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ενώ μέσα σε δυο φράσεις ο Νίκος Πορτοκάλογλου εξέφρασε όλη τη θλίψη του: “Έχω χάσει εδώ και χρόνια τους δύο γονείς μου. Σήμερα μένω για τρίτη φορά ορφανός”

“”Κι’ όπως πλησιάζει η επέτειος του ΟΧΙ, λέω ο Έλληνας γούστο που τοχει…” Θα ξαναβρεθούμε σε άλλες συχνότητες Διονύση μας αγαπημένε φίλε. Όχι κλάψες για τον μέγιστο”, σημείωσε ο στιχουργός ‘Αρης Δαβαράκης.

Αλλά και οργανισμοί, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας “υποκλίθηκε στον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο”, αναρτώντας μεταξύ άλλων τα εξής: “Με αναμενόμενη θλίψη αλλά και άπειρο θαυμασμό, και μαζί ευγνωμοσύνη για τα όσα σπουδαία μας προσέφερε, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας υποκλίνεται στο μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο, έναν από τους διαχρονικούς μουσικούς του ήρωες, ο οποίος μας αποχαιρέτησε απόψε οριστικά, σε ηλικία 81 ετών. Και θυμόμαστε την πραγματικά συγκινητική βραδιά που ζήσαμε μαζί του, τον Μάιο που μας πέρασε, όταν ο μέγιστος Έλληνας τραγουδοποιός παρέστη στη μνημειώδη πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Χαίρω Πολύ Σαββόπουλος», που για 50 χρόνια εθεωρείτο χαμένο, παρακολούθησε την ταινία και κατόπιν μίλησε στο κοινό. Ήταν μια προβολή για την οποία οι Νύχτες Πρεμιέρας, και το Athens Open Air Film Festival, θα νιώθουν πάντοτε περηφάνια. Από εκείνη τη βραδιά μας έμειναν πια μόνο οι φωτογραφίες και ο γλυκός απόηχός της. Από τον ίδιο τον Σαββόπουλο μας μένουν πολλά περισσότερα, κυρίως μια εκπληκτική δισκογραφική κληρονομιά την οποία κανένας τραγουδοποιός σε αυτή τη χώρα δεν θα μπορέσει ποτέ να επαναλάβει. Ο Νιόνιος μας την ετοίμασε, μας την παρέδωσε και τώρα πήρε το καπελάκι του και ήσυχα αναχώρησε”.

View this post on Instagram A post shared by Alkistis Protopsalti (@alkistisprotopsalti)

View this post on Instagram A post shared by George Theofanous (@theofanousg)

View this post on Instagram A post shared by Foteini Darra Official (@foteini.darra)

View this post on Instagram A post shared by Maria Bacodimou (@mariabacodimou)