«Ας ἀκολουθοῦµε τόν Ἀναστηµένο Χριστό, µέ τόν λόγο καί τίς πράξεις µας»

Καί τοῦτο τό Πάσχα, µᾶς ἀξίωσε ἡ Χάρις τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος µας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά συµπορευθοῦµε µαζί Του πρός τό ἐκούσιο πάθος Του καί νά ὁδηγηθοῦµε τελικά στή λαµπροφόρο Ἀνάστασή Του, µέ τήν ὁποία συντελεῖται ἡ νίκη κατά τοῦ θανάτου.

πόψε καί πάλι, «Θανάτου ἑορτάζοµεν νέκρωσιν, Ἄδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν» (Ζ’ Ὠδή τοῦ Κανόνος τῆς Ἀναστάσεως). Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσµα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ γιά ὅλους ἐµᾶς πού Τόν πιστεύοµε ὡς Κύριο καί Λυτρωτή µας καί µέ τήν παραπάνω νικητήρια ὠδή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ∆αµασκηνοῦ, ἀναγγέλοµε χαρµόσυνα κατ’αὐτήν τήν εὐλογηµένη Πασχάλια ὥρα, τή νίκη τοῦ ἀγαθοῦ ἔναντι τοῦ κακοῦ, τήν ἐπικράτηση τοῦ Φωτός ἔναντι τοῦ σκότους τῆς ἁµαρτίας, τήν ὁλόφωτη νίκη τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ Ἄδη καί τοῦ θανάτου, ἀλλά καί τήν ἀπαρχή τῆς δικῆς µας Ἀναστάσεως.

Ὁ Ἀναστάς Κύριος νικᾶ τόν θάνατο καί ἐγκαθιστᾶ τή βεβαιότητα τῆς ἐλπίδας, κατατροπώνει τήν ἁµαρτία καί προσφέρει τή γλυκύτητα τῆς συγχώρησης γιά κάθε ἁµαρτωλό ἄνθρωπο, σαλπίζει τόν ἐρχοµό µιᾶς ἄλλης ζωῆς, αἰώνιας, ἀνακαινισµένης καί φωτισµένης ἀπό ἀνέσπερο φῶς καί µᾶς καλεῖ νά τή ζήσοµε.

Γνωρίζετε ἀσφαλῶς τήν εἰκόνα ἐκείνη, στήν ὁποία ὁ Ἀναστάς Χριστός µας, κρατεῖ ἀπό τό χέρι τούς Πρωτοπλάστους καί τούς συνεγείρει ἀπό τό θάνατο. Αὐτό πού τότε συνέβει, δέν σταµάτησε ποτέ, συνεχίζει νά συµβαίνει καί µέ ὅλους ἐµᾶς, πού διά τοῦ βαπτίσµατός µας συµµετέχοµε στό Θάνατο καί τήν Ταφή τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «συνετάφηµεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσµατος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡµεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωµεν». (Ρωµ. 6,4). Καί ὅπως καί στήν παραπάνω εἰκόνα, µέ τόν ἴδιο τρόπο ὁ Ἀναστάς Χριστός ἁπλώνει τό χέρι Του στόν καθέναν ἀπό ἐµᾶς καί µᾶς καλεῖ ἐλεύθερα νά συµπορευθοῦµε µαζί Του σέ µία νέα ζωή γεµάτη χαρά, ἐλπίδα, εἰρήνη, φῶς καί αἰσιοδοξία. Αὐτό πού ἀναφωνοῦµε: «Χριστός Ἀνέστη καί κανένας νεκρός δέν µένει στόν τάφο…Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί µνήµατος» εἶναι τελικά τό Εὐαγγέλιο, τό χαρµόσυνο µήνυµα πού ἀπευθύνεται σέ ὅλους καί διαλύει τήν ἀγωνία, τούς φόβους καί τήν ἀνασφάλεια γιά τό αὔριο.

Γιά νά γίνει αὐτό πραγµατικότητα, γιά νά γίνει χαροποιό γεγονός στή ζωή µας, ἡ Ἐκκλησία διαρκῶς µᾶς προτρέπει: «συγχωρήσωµεν πάντα τῇ Ἀναστάσει» καί «ἀλλήλους περιπτυξώµεθα», νά ἀνοίξοµε τήν ἀγκαλιά µας πρός κάθε κατεύθυνση, καί νά κάνοµε τόπο γιά τόν ἄλλο, νά χωρέσοµε τόν συνάνθρωπό µας στή δική µας ὕπαρξη, νά συν-χωρήσοµε δηλαδή. Αὐτό προτρέπει, γιά νά µήν ἔχουν δύναµη τά ὄπλα καί ὁ θόρυβός τους, γιά νά µήν ἀπειλοῦν ὁ θάνατος καί ὁ βρυχηθµός του. Γιά νά ἐπικρατεῖ ἡ εἰρήνη, ἡ ἠρεµία καὶ ἡ χαρά. Γιά νά ὑποχωροῦν τὸ ἄγχος, οἱ ἔριδες καὶ οἱ διαµάχες. Γιά νά µήν ἔχουν θέση οἱ προκαταλήψεις, οἱ ἀδιαλλαξίες, οἱ ἐγωπάθειες, τά αὐτείδωλα τούτου τοῦ κόσµου. Γιά νά ἐννοήσοµε τήν µεταξύ µας ἀληθινή σχέση.

Οἱ πολεµικές συρράξεις, ποὺ µᾶς ἀπασχολοῦν ἔντονα τὸν τελευταῖο καιρό, φανερώνουν πόσο ἐπιρρεπεῖς παραµένοµε στήν ἀδελφοκτονία, ἀφοῦ κάθε ἀνάλογη κίνηση τελικά ἐναντίον ἀδελφοῦ, παιδιοῦ τοῦ ἴδιου Θεοῦ Πατέρα, δυστυχῶς, ἀπευθύνεται.

Ἡ ἀποψινή βραδιά, ἀπαιτεῖ µία στροφή στόν ἔσω ἄνθρωπο, µία γνήσια αὐτοκριτική, µία ἀληθινή µετάνοια, προκειµένου νά ἔχοµε τήν ἐµπειρία τῆς Ἀναστάσεως πού δέν εἶναι ἑορτή καί ἐπέτειος, ἀλλά βίωση τοῦ γεγονότος στήν σωτηριολογική καί ἀνθρωπολογική του διάσταση. Ἑορτάζοµε πραγµατικά Πάσχα Χριστοῦ; Ἄς ἀναρωτηθοῦµε.

Ἔχοµε τίς πνευµατικές προϋποθέσεις νά ἐννοήσοµε, τί διαστάσεις ἔχει γιά ἐµᾶς ἡ βίωση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, µποροῦµε τελικά «νά σηκώσοµε τό Φῶς του»;

Ταυτιζόµαστε µέ τόν Ἀναστηµένο Λυτρωτή µας; Κάνοµε τή ζωή Του, ζωή µας, τό λόγο Του ἔργο µας; Κάνοµε τήν ἀγάπη Του ἀγάπη µας, τό Σταυρό Του, δύναµη στήν ἄρση τοῦ δικοῦ µας σταυροῦ, τό Πάθος Του ἀντίδοτο στά πάθη µας; Ἄν ναί, τότε σωστά βαδίζοµε.

Ἀγαπητοί µου, «…ἦρθε ξανά τὸ Πάσχα, ἡ χαρµόσυνη µέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ αἰτία κάθε εὐφροσύνης καὶ ἀγαλλιάσεως, πού ἔρχεται µία φορά τόν χρόνο ἤ µᾶλλον ἔρχεται καθηµερινά καί συνεχῶς σ᾿ ἐκείνους πού κατανοοῦν τό µυστικό της νόηµα…», ὅπως λέγει ὁ Ἁγ. Συµεών ὁ Νέος Θεολόγος. Τὸ αὐθεντικό περιεχόµενο τῆς Λαµπροφόρου ἑορτῆς, ποὺ σήµερα καὶ πάλι πανηγυρίζοµε, παραµένει ἴδιο καί ἀπαράλλακτο.

Μέσα στήν Ἐκκλησία µας καί µέ τή ζωή Της, ὁ Ἀναστηµένος Κύριος ἐξακολουθεῖ νὰ φανερώνεται ἐνώπιόν µας, ὅπως συνέβη καὶ µὲ τοὺς µαθητές Του, µετά τήν Ἀνάστασή Του.

Εἰσέρχεται µυστικά καί σ᾽ ἐµᾶς, στίς καρδιές µας, ἀλλά καί στόν ταραγµένο καί ἐµπόλεµο κόσµο µας, ὅπως τότε στό ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήµ, κοµίζοντας χαιρετισµό εἰρήνης σέ ὅλους, γιά νά µᾶς διαβεβαιώσει ὅτι εἶναι παρών ἀνάµεσά µας καί θά παραµένει µέχρι τό τέλος τοῦ κόσµου: «Καί ἰδού ἐγώ µεθ᾽ ὑµῶν εἰµί πάσας τάς ἡµέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ.28,20). Προσφέρει χωρὶς φειδώ τήν ὄντως εἰρήνη, διότι Αὐτός εἶναι ἡ Εἰρήνη καί ἡ Ζωή. Αὐτός ὁ θρίαµβος τῆς ἄµετρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἔρχεται νά πληµµυρίσει µέ ὁλοζώντανη ἐλπίδα κάθε τεθλιµµένη καί ἀπελπισµένη καρδιά, κάθε πονεµένο καί ἀπογοητευµένο ἄνθρωπο, κάθε συγχυσµένο πνευµατικά, προσφέροντας µία ἀπερίγραπτη χαρά, ἀλλά καί µία ἀναστάσιµη καινή ζωή, γεµάτη ἀγάπη καί αἰσιοδοξία.

Γι’ αὐτό ἄς χαροῦµε. Καί ἄς ἀκολουθοῦµε τόν Ἀναστηµένο Χριστό, µέ τόν λόγο καί τίς πράξεις µας, κυρίως ὅµως µέ τήν ἐλπιδοφόρα, χαροποιό καί αἰσιόδοξη παρουσία µας στή ζωή τοῦ κόσµου, καταθέτοντας στήν κοινωνία µας τή µαρτυρία πώς ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, µᾶς δίδει τήν δυνατότητα νά ἀνασταινόµαστε ἀπό τίς πτῶσεις µας, νά εἰρηνεύοµε «ἐν ἑαυτοῖς» γιά νά εἰρηνεύσει καί ὁ κόσµος, νά σεβόµαστε τή δηµιουργία τοῦ Θεοῦ, τό περιβάλλον µας, κάθε τι πού φανερώνει τήν ἀγάπη Του καί ἀποτελεῖ ἐγγύηση τῆς αἰωνιότητας. Νά µάθοµε ἐπιτέλους νά ζοῦµε µαζί Του, ἀλλά καί ὁ ἕνας µας µαζί µέ τόν ἄλλο. Νά µάθοµε, πώς ὅλοι ἔχοµε θέση στήν Ἀνάστασή Του, πώς τό Φῶς Του φωτίζει ὅλους ἐκτός ἀπό αὐτούς πού θέλουν νά µείνουν σκοτεινοί, πώς ἡ Ἀλήθεια Του µόνο τόν ἄρχοντα τοῦ ψεύδους καί τούς ἀνθρώπους του, ἔχει ἀντίζηλους καί ἐχθρούς.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις, ἀπευθύνω σέ ὅλους Σας τό «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ», πού τά λέγει ὅλα καί τά προσφέρει ὅλα καί εὔχοµαι, αὐτή ἡ εὐχή µέ τή δύναµή της, νά µετατρέψει ὁλόκληρη τή ζωή Σας σέ ἕνα διαρκές Πάσχα, σέ µία ἀναστάσιµη ἑορτή πού θά συνεχιστεῖ στήν αἰωνιότητα. Προσεύχοµαι στόν Ἀναστάντα Κύριο τῆς Ζωῆς καί τῆς Εἰρήνης, τά ἔτη ὅλων νά εἶναι ἔτη εὐλογηµένα, εἰρηνικά, χριστοφόρα, χριστοτερπῆ καί ὁλοφώτεινα ἀπό τό Ἅγιο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως.

Ἀδελφοί, «πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε» (Α΄Θεσσ. 5, 16-17). ∆ιότι, «Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!»

Μέ πολλή ἀγάπη

καί πατρικές εὐχές