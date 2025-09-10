menu
Ας µιλήσουµε για φαγητό!

Μαρία Μυστακίδου
Μαρία Μυστακίδου
Η ρήση «είµαστε αυτό που τρώµε» είναι σε µεγάλο βαθµό αληθινή, αφού είµαστε φτιαγµένοι από τα ίδια στοιχεία που περιέχουν και οι τροφές: νερό, λίπος, µυς, αλάτι… Ωστόσο, οι τροφές περιέχουν και άλλα στοιχεία, πιο περίπλοκα, τα περισσότερα χηµικά, τα οποία επηρεάζουν τον ανθρώπινο οργανισµό µε διάφορους τρόπους. Τρόφιµα και ποτά είναι δυνητικά ικανά να µας αρρωστήσουν, να µας προκαλέσουν σύγχυση, να µας αποσυντονίσουν. Σήµερα, οι «Ιστορίες από τον Κόσµο» ψάχνουν και σας παρουσιάζουν τις νεότερες ανακαλύψεις των επιστηµόνων σχετικά µε ένα πολύ αγαπηµένο αντικείµενο: το φαγητό.

Η παχυσαρκία χειροτερεύει τη γεύση των φαγητών

 

Επιστήµονες του Πανεπιστηµίου του Berkeley ανακάλυψαν ότι η παχυσαρκία χειροτερεύει τη γεύση των φαγητών. Ακούγεται παράξενο, όµως οι ειδικοί, µετά από ενδελεχή µελέτη που έκαναν σε στρουµπουλά και καλοταϊσµένα ποντίκια και µε τη βοήθεια της οπτογενετικής (σ.σ: (optogenetics), επιστήµη κατά την οποία το φως χρησιµοποιείται ως µέσο ελέγχου καθορισµένων γεγονότων σε ένα ζωντανό ζωικό κύτταρο) απέδειξαν ότι η χρόνια κατανάλωση τροφών µε υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και η αύξηση βάρους µπορούν να µειώσουν -ή και να εξαφανίσουν- την «ευχαρίστηση του φαγητού» αµβλύνοντας τη νευροτενσίνη, µια ουσία που εµπλέκεται στο δίκτυο ντοπαµίνης η οποία ελέγχει το εσωτερικό «σύστηµα ανταµοιβής» κάθε οργανισµού. Με απλά λόγια, τα παχύσαρκα άτοµα (σ.σ: ακριβώς το ίδιο συµβαίνει και µε τα ζώα) δεν ευχαριστιούνται το φαγητό όσο τα αδύνατα άτοµα. Ίσως κάποιοι µπορεί να υποστηρίξουν ότι αυτή η απώλεια ευχαρίστησης θα µπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη της υπερκατανάλωσης τροφής, ωστόσο στην πραγµατικότητα συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο, αφού οι παχύσαρκοι ψάχνουν διαρκώς αυτή την χαµένη ευχαρίστηση. Σύµφωνα µε τους επιστήµονες η αποκατάσταση των επιπέδων νευροτενσίνης στον εγκέφαλο µέσω καλύτερης και υγιεινότερης διατροφής µπορεί να βοηθήσει στην «επαναφορά της ευχαρίστησης» και στην έναρξη απώλειας βάρους. Επιπλέον, οι επιστήµονες είδαν πως όσοι ακολουθούν σωστή διατροφή, εκτός από το ότι απολαµβάνουν την τροφή τους, µείωσαν το βάρος αλλά και το άγχος τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το σηµαντικότερο στοιχείο αυτής της έρευνας είναι πως στοχεύει στην υποστήριξη των ατόµων που παλεύουν χρόνια µε την παχυσαρκία.
∆ιαβάστε επίσης και το: https://news.berkeley.edu/2025/03/26/scientists-discover-why-obesity-takes-away-the-pleasure-of-eating

∆ιαφορετικό πρωινό για άντρες, διαφορετικό για γυναίκες

Αν προσπαθείτε να χάσετε βάρος να ξέρετε πως ο µεταβολισµός των γυναικών είναι πολύ διαφορετικός από των αντρών. Με απλά λόγια, άντρες και γυναίκες που προσέχουν τη διατροφή τους δεν πρέπει να τρώνε τις ίδιες τροφές αν θέλουν να χάσουν βάρος (ή να διατηρήσουν τα κιλά τους). Έτσι, εκτός από τη γνώση του πόσο πρέπει να τρώτε, είναι σηµαντικό να γνωρίζετε και το τι θα πρέπει να τρώτε. Προφανώς δεν έχει νόηµα να στερείστε όλη τη µέρα, να ξεγελάτε τον εαυτό σας µε καρότα και νερό, και το βράδυ να ορµάτε στα πατατάκια. Το Πανεπιστήµιο του Waterloo χρησιµοποίησε µαθηµατικά µοντέλα προκειµένου να τεκµηριώσει πώς άντρες και γυναίκες θα χάσουν εύκολα κιλά, προσαρµόζοντας το πρωινό τους. Στα µοντέλα αυτά φαίνεται καθαρά πως οι γυναίκες αποθηκεύουν λίπος πιο γρήγορα µετά από ένα γεύµα, αλλά και ότι καίνε λίπος πιο γρήγορα κατά τη διάρκεια δίαιτας. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέγουν ένα πρωινό πλούσιο σε λιπαρά, όπως οµελέτες ή/και αβοκάντο και στη συνέχεια της ηµέρας να τρώνε πιο συντηρητικά. Από την άλλη πλευρά, ο µεταβολισµός των ανδρών ανταποκρίνεται καλύτερα στους υδατάνθρακες, και το ιδανικό πρωινό τους θα πρέπει να βασίζεται στη βρώµη ή τα δηµητριακά. Όπως και να έχει, αν σκοπεύετε να χάσετε κιλά, δοκιµάστε το µοντέλο αυτό για µια εβδοµάδα. Πιθανότατα θα δείτε αποτέλεσµα!
∆ιαβάστε σχετικά και το: https://uwaterloo.ca/news/media/should-men-and-women-eat-different-breakfasts-lose-weight

Καλύτερα να τρώτε ζάχαρη παρά να την πίνετε

Ορισµένα τρόφιµα έχουν κακή φήµη, όµως κανένα βασικό τρόφιµο δεν είναι εγγενώς κακό – αν τρώγεται µε µέτρο. Η ζάχαρη, για παράδειγµα, δίνει ενέργεια στον εγκέφαλο και τους µυς µας, όµως παγκοσµίως η υπερκατανάλωσή της συνδέεται µε την αύξηση του διαβήτη τύπου 2. Γερµανοί ερευνητές που µελετούν τα οφέλη και τα προβλήµατα που προκαλεί η ζάχαρη στον ανθρώπινο οργανισµό, κατέληξαν πρόσφατα πως δεν παίζουν ρόλο µόνο οι ποσότητες που καταναλώνουµε αλλά και ο τρόπος κατανάλωσης. Σύµφωνα λοιπόν µε τα δεδοµένα της µετα-ανάλυσης τους, οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η ζάχαρη σε υγρή µορφή (αυτή που βρίσκεται δηλαδή σε αναψυκτικά, σε χυµούς φρούτων κλπ) συνδέεται περισσότερο µε την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2. Η ζάχαρη που «πίνουµε» έχει αρνητικότερο αντίκτυπο στην υγεία µας εξαιτίας της µεταβολικής της επίδρασης. Συγκεκριµένα προκαλεί απότοµη γλυκαιµική άνοδο, που αντιστέκεται στην ινσουλίνη και παράλληλα αυξάνει το λίπος στο ήπαρ. Από την άλλη πλευρά, τα σάκχαρα στα τρόφιµα, επειδή συνοδεύονται από πρωτεΐνες, φυτικές ίνες κλπ, κάνουν µικρότερη ζηµιά. Όπως και να έχει η ζάχαρη δεν είναι και το καλύτερο τρόφιµο για να το επιλέξουµε. Οπότε καλύτερα να το έχουµε υπό διαρκή… περιορισµό.
∆ιαβάστε επίσης: https://news.byu.edu/intellect/rethinking-sugar-byu-study-shows-food-source-is-key-to-understanding-diabetes-risk

 

Όσοι πίνουν καφέ (µόνο) το πρωί ζουν περισσότερο!

Και κλείνουµε µε κάτι που και θα αρέσει, και δεν θα αρέσει στους λάτρεις του καφέ. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, όσοι πίνουν καφέ το πρωί φαίνεται να έχουν χαµηλότερη θνησιµότητα και µειωµένο κίνδυνο καρδιαγγειακών… σε σύγκριση µε εκείνους που πίνουν καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Η συγκεκριµένη µελέτη έγινε σε περίπου 41.000 άτοµα που ρωτήθηκαν για τις διατροφικές τους συνήθειες (συµπεριλαµβανοµένου και του καφέ). Περισσότεροι από το ένα τρίτο των συµµετεχόντων έπιναν καφέ µόνο το πρωί, το 16% έπινε καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας και οι υπόλοιποι δεν έπιναν καθόλου. Όσοι λοιπόν έπιναν καφέ µόνο το πρωί (ασχέτως ποσότητας) βρέθηκε πως κινδυνεύουν έως και 31% λιγότερο να πεθάνουν από καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη η κατανάλωση καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας πιθανότατα διαταράσσει τους κιρκάδιους ρυθµούς (σ.σ: όπως αναφέρει η Wikipedia, o κιρκαδιανός ρυθµός -αγγλικά circadian rhythm είναι οποιαδήποτε βιολογική διαδικασία που παρουσιάζει ενδογενή περιοδική µεταβολή στη διάρκεια ενός 24ώρου. Παρόλο που οι κιρκάδιοι ρυθµοί είναι ενδογενείς, προσαρµόζονται στο τοπικό περιβάλλον από εξωγενείς παράγοντες, πιο σηµαντικός από τους οποίους είναι το φως της ηµέρας) προκαλώντας µια σειρά από επιβλαβείς επιπτώσεις, όπως ορµονικές διαταραχές και φλεγµονές.
∆ιαβάστε σχετικά και το: https://sph.tulane.edu/morning-coffee-may-protect-heart-better-all-day-coffee-drinking

