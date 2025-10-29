Ας γνωρίσουµε τους καρχαρίες!

Τα «Σαγόνια του Καρχαρία» (Jaws, 1975), η ταινία του Στίβεν Σπίλµπεργκ, δηµιούργησε αρνητική και ζοφερή εικόνα για τους καρχαρίες. Εδώ και περίπου 50 χρόνια, η ιδέα που έχουµε για τους παράξενους αυτούς κατοίκους των θαλασσών είναι πως πρέπει να τους φοβόµαστε και πως αλίµονο αν βρεθούµε στο δρόµο τους. Ωστόσο, παρότι όντως µοιάζουν απειλητικοί, και το στόµα τους είναι γεµάτο κοφτερά σαν ξυράφι δόντια, οι καρχαρίες δεν επιτίθενται τόσο συχνά σε ανθρώπους, αντίθετα τις περισσότερες φορές αποφεύγουν τέτοια «τετ α τετ». Υπέρµαχοι των καρχαριών, προσπαθούν επί δεκαετίες να διαδώσουν την αλήθεια σχετικά µε τα παρεξηγηµένα αυτά ζώα, αλλά µάλλον η ζηµιά που έκανε το Χόλιγουντ είναι µη αναστρέψιµη. Σήµερα, οι «Ιστορίες από τον Κόσµο» ψάχνουν και σας παρουσιάζουν στοιχεία που αφορούν στους καρχαρίες, και πιθανότατα δεν γνωρίζατε µέχρι σήµερα.

1 από 2

Σχεδόν όλοι οι καρχαρίες της Γροιλανδίας τυφλώνονται

Οι καρχαρίες της Γροιλανδίας -οι οποίοι κολυµπούν στα παγωµένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού και του Αρκτικού Ωκεανού- έχουν τη φήµη ότι είναι λίγο αργοί και αδέξιοι σε σύγκριση µε άλλα είδη καρχαριών. Το παράξενο είναι όµως ότι σχεδόν όλοι τους τυφλώνονται εντελώς κατά την ενήλικη ζωή. Παρότι οι καρχαρίες αυτοί γεννιούνται µε πλήρως λειτουργική όραση, παρασιτικά καρκινοειδή που ονοµάζονται Ommatokoita elongata συχνά ενσωµατώνονται στα µάτια τους. Συνήθως, κάθε µάτι φιλοξενεί ένα ενήλικο θηλυκό καρκινοειδές και αρκετές προνύµφες, οι οποίες, µε την πάροδο του χρόνου, κατατρώγουν τον κερατοειδή του καρχαρία. Έτσι, οι περισσότεροι καρχαρίες της Γροιλανδίας µπορούν µόνο να διακρίνουν το φως και το σκοτάδι. Παρότι σχεδόν τυφλοί, έχουν εξαιρετικά οξυµένη την αίσθηση της όσφρησης µε την οποία µπορούν να εντοπίσουν τα θηράµατά τους.

∆ιαβάστε επίσης: https://oceana.org/blog/maligned-lazy-and-toxic-greenland-sharks-are-smarter-you-think

Οι ψευτοκαρχαρίες µπορούν να διπλασιάσουν το µέγεθος τους

Οι ψευτοκαρχαρίες (σ.σ: πρόκειται για τους Swell sharks) δεν είναι ιδιαίτερα επιθετικοί, ούτε µεγαλόσωµοι -συνήθως έχουν µήκος λίγο λιγότερο από ένα µέτρο από τη µύτη µέχρι την ουρά. Εποµένως αντί να επιτίθενται σε µεγαλύτερα ψάρια και φώκιες χρησιµοποιούν µια µοναδική αµυντική στρατηγική (από την οποία προέρχεται και το όνοµά τους): φουσκώνουν! Οι φευτοκαρχαρίες κολυµπούν κοντά σε βραχώδεις σχισµές και καταπίνουν µεγάλες ποσότητες νερού διπλασιάζοντας το µέγεθός τους. Αυτό τους επιτρέπει να σφηνώνονται ανάµεσα στα βράχια, καθιστώντας πιο δύσκολο για ένα αρπακτικό να τους δαγκώσει. Μόλις αισθανθούν ασφαλείς, οι ψευτοκαρχαρίες αποβάλλουν το νερό στο στοµάχι τους. Οι ψευτοκαρχαρίες µπορούν επίσης να «φουσκώσουν» µε αέρα εάν αναδυθούν στην επιφάνεια.

∆είτε ένα σχετικό βίντεο εδώ:

Σπειροειδή αυγά!

Οι περισσότεροι καρχαρίες γεννούν καρχαριάκια – τα οποία παρεµπιπτόντως, κάποιες φορές κανιβαλίζουν το ένα το άλλο στη µήτρα (!) και ορισµένα είδη γεννούν αυγά. Αυτά τα αυγά συνήθως έχουν οβάλ σχήµα, αλλά ο καρχαρίας Port Jackson γεννά αυγά σε σπειροειδές σχήµα! Ο Μαρκ ΜακΓκράουθερ, διευθυντής ιχθυολογίας σε Μουσείο της Αυστραλίας, εξηγεί ότι αυτό γίνεται προκειµένου να µπορεί η µητέρα καρχαρίας «να το σηκώσει στο στόµα της και να το βιδώσει σε βράχους και σχισµές». Έτσι το αυγό ακινητοποιείται και δεν το παρασύρουν τα ρεύµατα. Ο κερατόκαρχος γεννά παρόµοια σπειροειδή αυγά, αλλά επιπλέον µε την προσθήκη σπειροειδών ελίκων στο κάτω µέρος τους. Αυτή η προσθήκη παρέχει ακόµα µεγαλύτερη ασφάλεια στο αυγό, για να µην παρασυρθεί από τη θάλασσα. Τέλος, τα αυγά του καρχαρία draftboard έχουν έντονο πορτοκαλοκίτρινο χρώµα και διαθέτουν σπειροειδείς έλικες.

∆ιαβάστε επίσης: www.australiangeographic.com.au/science-environment/2018/08/the-weird-world-of-shark-eggs

Οι καρχαρίες cookiecutter δαγκώνουν υποβρύχια!

Τη δεκαετία του 1970, το Ναυτικό των ΗΠΑ παρατήρησε παράξενες κυκλικές τρύπες στα ελαστικά καλύµµατα των θόλων σόναρ στα υποβρύχιά του. Αρχικά απέδωσαν τη ζηµιά σε ένα νέο εχθρικό όπλο, αλλά µετά από έρευνα, ανακάλυψαν ότι οι τρύπες δηµιουργήθηκαν από…. καρχαρίες! Οι καρχαρίες cookie-cutter πήραν το όνοµά τους από το χαρακτηριστικό σηµάδι δαγκώµατος τους (µπισκότο) . Παρότι οι καρχαρίες cookie-cutter είναι αρκετά µικροί – οι µεγαλύτεροι δεν φτάνουν καν τα 60 εκατοστά – η αναλογία δοντιών σε σχέση µε το σώµα τους είναι µεγαλύτερη απ΄ότι σε όλα τα είδη καρχαριών. Χρησιµοποιούν τα χείλη τους για να ρουφήξουν το θήραµά τους – είτε πρόκειται για φάλαινα, δελφίνι ή, υποβρύχιο (!) και περιστρέφουν το σώµα τους για να κόψουν ένα κοµµάτι σάρκας µε τα δόντια τους, αφήνοντας σηµάδι, µια χαρακτηριστική στρογγυλή τρύπα σαν µπισκότο.

∆ιαβάστε επίσης: www.floridamuseum.ufl.edu/discover-fish/species-profiles/cookiecutter-shark

Οι καρχαρίες υπήρχαν πριν από τα δέντρα!

Ίσως έχετε ακούσει ότι οι καρχαρίες προϋπήρχαν των δεινοσαύρων -συχνά αποκαλούνται ζωντανά απολιθώµατα. Ωστόσο µάλλον δεν γνωρίζετε πως µάλλον είναι αρχαιότεροι ακόµα και από τα… δέντρα! Το 2019, ανακαλύφθηκαν τα παλαιότερα γνωστά απολιθωµένα δέντρα σε ένα λατοµείο στη Νέα Υόρκη. Αυτά τα δέντρα χρονολογούνται πριν από 386 εκατοµµύρια χρόνια. Τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουµε για τους προγόνους των καρχαριών είναι πως χρονολογούνται πριν από 450 εκατοµµύρια χρόνια! «Έχουν βρεθεί λέπια που µάλλον προέρχονται από καρχαρίες της Ύστερης Ορδοβισιανής Περιόδου, αλλά όχι δόντια. Αν αυτά όντως είναι από καρχαρίες, σηµαίνει πιθανώς πως οι πρώτες µορφές τους θα µπορούσαν να ήταν χωρίς δόντια. Οι επιστήµονες εξακολουθούν να ερευνούν αν επρόκειτο για αληθινούς καρχαρίες ή για ψάρια που µοιάζουν µε καρχαρίες», εξηγεί η Έµµα Μπέρναρντ, επιµελήτρια του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Τα πρώτα δόντια που βρέθηκαν και µοιάζουν µε δόντια καρχαρία ανήκουν σε ένα ψάρι που ονοµάζεται Doliodus problematicus- και χρονολογούνται πριν από 410 εκατοµµύρια χρόνια. Είναι δηλαδή σηµαντικά προγενέστερα από τα παλαιότερα γνωστά δέντρα.

∆ιαβάστε επίσης: www.nhm.ac.uk/discover/shark-evolution-a-450-million-year-timeline.html