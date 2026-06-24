«ΑΣ Χανιά Πόλη» ο ΠΓΣ Κισσαμικός

Χθες υπηρχε μια σημαντική Γ.Σ. στον Κισσαμικό όμως όπως φαίνεται οι εξελίξεις που αφορούσαν το μέλλον της ΠΑΕ Χανιά -που μετά τον υποβιβασμό επέστρεψε και συνεχίζει στο ερασιτεχνικό σωματείο- είχαν δρομολογηθεί εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα. Διότι όπως δημοσιεύεται σήμερα στα “Χανιώτικα νέα” μετά από απόφαση του Πρωτοδικείου Χανίων εγκρίθηκε το από 15/05/2026 τροποποιημένο καταστατικό αποτελούμενο από 36 άρθρα.

Η πιο σημαντική αλλαγή ότι ο σύλλογος από ΠΓΣ Κισσαμικος με έδρα το Καστέλι πλέον μετονομάστηκε σε Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Κισσαμικος Χανιά με διακριτικό τίτλο ΑΣ Χανιά πόλη (άρθρο 1) ενώ η έδρα του πλέον μεταφέρθηκε στα Χανιά (άρθρο 2).

Μετά από αυτό αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα και οι σχετικές εξαγγελίες για την ενίσχυση της ομάδας που με προπονητή τον Νίκο Νιόπλια στοχεύει στην άμεση επάνοδο της στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Το νέο Δ.Σ. και η επίσημη ανακοίνωση

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει «νέα σελίδα και νέα εποχή ανοίγεται για τον Π.Γ.Σ. Κισσαμικός, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών και τις εκλογές του ερασιτέχνη συλλόγου, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της 23ης Ιουνίου στο Καστέλι.

Από τη διαδικασία των αρχαιρεσιών προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο Πρόεδρος εξελέγη ο Ανδρέας Ιωάννου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ Χανιά. Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από ικανά και έμπειρα στελέχη, με στόχο τη σταθεροποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου στη νέα του πορεία.

Η πλήρης σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Ιωάννου Ανδρέας

Αντιπρόεδρος: Ροκάκης Αντώνης

Γραμματέας: Τουλουπάκης Γιώργος

Ταμίας: Ξηρουχάκης Γιώργος

Μέλος: Ζάνη Γιώργος

Παράλληλα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η ομάδα συνεχίζει ως Π.Σ. Κισσαμικός/Χανιά και θα φέρει πλέον τον διακριτικό τίτλο «Chania City FC», που έχουν επικυρωθεί αρμοδίως από την ΕΠΟ.

Η ομάδα διατηρεί το σήμα της ΠΑΕ, ενώ θα εδρεύει πλέον στην πόλη των Χανίων, αποτελώντας τη συνέχεια της ΠΑΕ Χανιά και την αντιπροσωπευτική ομάδα του Νομού, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και σύγχρονου ποδοσφαιρικού οργανισμού για τη νέα εποχή.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ο σύλλογος συνολικά εισέρχονται σε μια περίοδο ανασυγκρότησης, με βασικό γνώμονα τη διαφάνεια, τη σταθερότητα και την αγωνιστική και οργανωτική εξέλιξη»