menu
16.7 C
Chania
Τετάρτη, 8 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤεχνολογία - Επιστήμη
Artemis: Νέες μοναδικές εικόνες της αθέατης πλευράς της Σελήνης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την δημοσιοποίηση από το Λευκό Οίκο της εκπληκτικής φωτογραφίας της Γης να… ανατέλλει πίσω από τη Σελήνη την οποία κατέγραψε το πλήρωμα της αποστολής Artemis 2 ακολούθησε, όπως μεταδίδει η Ναυτεμπορική, ένα νέο πακέτο εικόνων που αυτή τη φορά δημοσιοποίησε η NASA οι οποίες ελήφθησαν ενώ το σκάφος της αποστολής βρισκόταν στην αθέατη από τον πλανήτη μας πλευρά του φεγγαριού.
Στην πιο εντυπωσιακή εξ αυτών οι αστροναύτες καταγράφουν μια ηλιακή έκλειψη όταν η Σελήνη μπαίνει μπροστά από το σκάφος τους και τον Ήλιο κρύβοντας το μητρικό μας άστρο.

Δημοσιοποιήθηκαν επίσης νέες εικόνες της Γης όπως φαίνεται από τον σεληνιακό ορίζοντα τραβηγμένες από διάφορες γωνίες καθώς και κοντινές λεπτομερείς εικόνες από διάφορες περιοχές της γεμάτης κρατήρες επιφάνειας της Σελήνης.

Η επιστροφή των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Artemis 2 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στα ανοικτά της Καλιφόρνιας όπου θα προσθαλασσωθεί το Orion αφού η πτώση του επιβραδυνθεί με αλεξίπτωτα και όπως είναι ευνόητο αναμένουμε τα επόμενα 24ωρα και άλλες εντυπωσιακές εικόνες από αυτό το ταξίδι.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum
// Phaistos ads