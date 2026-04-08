Artemis: Νέες μοναδικές εικόνες της αθέατης πλευράς της Σελήνης

Την δημοσιοποίηση από το Λευκό Οίκο της εκπληκτικής φωτογραφίας της Γης να… ανατέλλει πίσω από τη Σελήνη την οποία κατέγραψε το πλήρωμα της αποστολής Artemis 2 ακολούθησε, όπως μεταδίδει η Ναυτεμπορική, ένα νέο πακέτο εικόνων που αυτή τη φορά δημοσιοποίησε η NASA οι οποίες ελήφθησαν ενώ το σκάφος της αποστολής βρισκόταν στην αθέατη από τον πλανήτη μας πλευρά του φεγγαριού.

Στην πιο εντυπωσιακή εξ αυτών οι αστροναύτες καταγράφουν μια ηλιακή έκλειψη όταν η Σελήνη μπαίνει μπροστά από το σκάφος τους και τον Ήλιο κρύβοντας το μητρικό μας άστρο.

Δημοσιοποιήθηκαν επίσης νέες εικόνες της Γης όπως φαίνεται από τον σεληνιακό ορίζοντα τραβηγμένες από διάφορες γωνίες καθώς και κοντινές λεπτομερείς εικόνες από διάφορες περιοχές της γεμάτης κρατήρες επιφάνειας της Σελήνης.

Η επιστροφή των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Artemis 2 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στα ανοικτά της Καλιφόρνιας όπου θα προσθαλασσωθεί το Orion αφού η πτώση του επιβραδυνθεί με αλεξίπτωτα και όπως είναι ευνόητο αναμένουμε τα επόμενα 24ωρα και άλλες εντυπωσιακές εικόνες από αυτό το ταξίδι.