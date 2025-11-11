Άρτεμις Ιγνατίου: «Η Ολυμπιακή Φλόγα συμβολίζει πάνω απ’ όλα την Ελλάδα»

Η Αρτεμις Ιγνατίου είναι η χορογράφος των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας από το 2008 και κάθε φορά η χορογραφία της ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο πανέμορφες εικόνες της Ελλάδας. Με την πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά και τις ιέρειες κάνει εντατικές πρόβες για να παρουσιάσει στις 26 Νοεμβρίου στην Αρχαία Ολυμπία και στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Η Αρτεμις Ιγνατίου μίλησε για τους συμβολισμούς της Ολυμπιακής Φλόγας, για το τι θα παρουσιάσει στις δύο Τελετές, για την ομάδα της και προσκάλεσε τους Ελληνες να παρακολουθήσουν από κοντά τις δύο εμβληματικές Τελετές.

Για το μήνυμα των Τελετών: «Κάθε φορά είναι μοναδική και κάθε φορά τα συναισθήματα πλημμυρίζουν την ψυχή μου. Αυτές οι δύο τελετές, είναι τελετές που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο τα Ολυμπιακά ιδεώδη. Kαι με τη δύναμη της ομάδας μας, την ομάδα των ιερειών και των κούρων, καταφέρνουμε να στείλουμε μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο».

Το θέμα της φετινής Χορογραφίας: «Η φετινή χορογραφία έχει τίτλο “Κόρες και Κούροι, η αέναη αφύπνιση”. Αφετηρία αποτελούν τα αρχέτυπα της ελληνικής γλυπτικής, Κόρες και Κούροι, μορφές που εγκαταλείπουν την μαρμάρινη ακινησία και μεταμορφώνονται σε ζωντανή κίνηση. Μέσα από την τελετουργική πομπή και το συλλογικό χορό, η χορογραφία μετατρέπεται σε μύηση, σε μια ζωντανή τελετή όπου το αρχαίο και το σύγχρονο συναντιούνται».

Για τις πρόβες ενόψει των Τελετών: «Οι πρόβες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, όλα πήγαν και κύλησαν πάρα πολύ όμορφα. Όλα πήγαν με υπέροχη αίσθηση και ενέργεια. Είμαστε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα με καινούργια κορίτσια και αγόρια και όλοι μαζί στηρίζουμε την πρωθιέρεια, να ανάψει τη Φλόγα και να στείλει το μήνυμα».

Για τον ψυχικό δεσμό της ομάδας: «Είναι μια δυνατή ομάδα, ουσιαστικά συνδεόμαστε μεταξύ μας και αυτή η σύνδεση ξεκινά από την Αθήνα με τις πρόβες μας και ολοκληρώνεται όταν κατεβαίνουμε στην Αρχαία Ολυμπία για 10 ημέρες και περπατάμε στον Αρχαιολογικό Χώρο, χορεύουμε σε αυτόν και ενωνόμαστε με τη γη, τη φύση, τον ήλιο. Και όλο αυτό μας οδηγεί σε μια ανάταση ψυχής. Πιστεύουμε στην Ολυμπιακή ιδέα και σε ότι πρεσβεύει και αυτό είναι που μας ενώνει».

Για τη συμμετοχή του κόσμου στις δύο Τελετές: «Θα ήταν υπέροχο να έρθετε στην Αρχαία Ολυμπία και να δείτε ζωντανά το άναμμα της Φλόγας και τη χορογραφία που έχουμε δημιουργήσει. Αν όχι, μπορείτε να το δείτε από την τηλεόραση που μεταδίδεται παγκόσμια και κάθε φορά έχει μία απίστευτη τηλεθέαση σε όλο τον κόσμο. Και για την Τελετή Παράδοσης στις 4 Δεκεμβρίου πιστεύω ότι στο Καλλιμάρμαρο θα είστε όλοι εκεί και μαζί θα γιορτάσουμε και θα παραδώσουμε στην Οργανωτική Επιτροπή της Ιταλίας, τη Φλόγα που συμβολίζει την Ελλάδα πάνω απ΄όλα».

Η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα 2026» θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου (11:30) και η Παράδοση στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου (11:00) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.