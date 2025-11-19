menu
Περιβάλλον

Αρτέμηδες: από τη Σκύρο σε όλο το βόρειο Αιγαίο

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία επισκέφθηκε τη Σκύρο στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE MareNatura, με σκοπό την παρακολούθηση της τοπικής αποικίας Αρτέμηδων, την οποία μελετά συστηματικά εδώ και χρόνια.

Όπως ανακοινώθηκε από το πρόγραμμα LifeMareNatura «φέτος, εκτός από την καταγραφή των φωλιών και του πληθυσμού των πουλιών, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ τοποθέτησε δορυφορικούς πομπούς GPS/GSM σε πέντε ενήλικα πουλιά την περίοδο που φρόντιζαν νεοσσούς. Στόχος της τοποθέτησης των πομπών ήταν η καταγραφή των σημαντικών περιοχών τροφοληψίας για το είδος κατά την ευαίσθητη αυτή περίοδο.

Οι πέντε γονείς Αρτέμηδες, ακολούθησαν ο καθένας τη δική του πορεία, δείχνοντας προτίμηση σε διαφορετικές περιοχές, με επίκεντρο τη Σκύρο και τις Σποράδες, φτάνοντας μέχρι τη Λήμνο, τον Άη Στράτη, τη Θάσο και τη Χαλκιδική! Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχή, που ο νεοσσός είναι πολύ μικρός, οι γονείς πραγματοποιούν μικρά ημερήσια ταξίδια για τροφή, ενώ αργότερα, που το μικρό έχει μεγαλώσει, πάνε πιο μακριά.

Ένας από τους Αρτέμηδες που σημάνθηκαν με δορυφορικό πομπό προερχόταν από ζευγάρι που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τεχνητή φωλιά πέρυσι, η οποία είχε τοποθετηθεί το 2014 από την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE SKYROS BIODIVERSITY, με στόχο να βελτιωθούν οι θέσεις φωλιάσματος των θαλασσοπουλιών.

Ο συγκεκριμένος γονιός κάλυψε μέσα σε 3 μήνες συνολικά 8.400 χλμ., πραγματοποιώντας περισσότερα από 100 ταξίδια από και προς τη φωλιά του.

Οι τεχνητές φωλιές χρησιμοποιούνται από φορείς και υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να εξασφαλίζονται ασφαλείς θέσεις φωλιάσματος και να ενισχύονται οι πιθανότητες αναπαραγωγικής επιτυχίας των ειδών. Στην περίπτωση της Σκύρου, παρόλο που οι Αρτέμηδες ήταν διστακτικοί όλα αυτά τα χρόνια και συνήθως τις επισκέπτονταν μόνο μεμονωμένα πουλιά, πέρυσι ένα ζευγάρι κατάφερε να μεγαλώσει με επιτυχία το μικρό του σε μία από τις τεχνητές φωλιές. Το ίδιο και φέτος!

Οι πρώτες διαδρομές από τους Αρτέμηδες που σημάνθηκαν με δορυφορικό πομπό στην αποικία της Σκύρου από την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, φαίνονται στον χάρτη της φωτογραφίας»

 

