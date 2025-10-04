menu
Ελλάδα

Αρτα: Πραγματοποιήθηκε η εκταφή της εγκύου προκειμένου να γίνει ιατροδικαστική εξέταση

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα, η εκταφή της άτυχης 28χρονης εγκύου η οποία κατέληξε το πρωί της Τετάρτης στο Νοσοκομείο της Άρτας, όπου είχε μεταφερθεί με αιμορραγία.

Το αίτημα της οικογένειας για εκταφή έγινε αποδεκτό, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία -νεκροτομή, κάτι το οποίο δεν εγινε πριν την ταφή της.

Η εισαγγελία της Αρτας, έχει διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική για τα αδικηματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και έκθεσης σε κίνδυνο με αποτέλεσμα τον θάνατο, ενώ η οικογένεια έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

 

Παρόντες στην εκταφή της σορού ήταν ο εισαγγελέας της Αρτας, ο ιατροδικαστής Ιωάννης Αϊβατίδης, ο οποίος θα διενεργήσει την νεκροψία νεκροτομή μεθαύριο Δευτέρα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, η δικηγόρος της οικογένειας και αστυνομικοί.

Όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα θα βρίσκεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ενώ αναμένεται και τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά του Νοσοκομείου της Άρτας.

