Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
Αθλητικά

Αρση Βαρών: Τρία μετάλλια η Στρατουδάκη στο ευρωπαϊκό εφήβων – νεανίδων!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνεχίζονται οι εξαιρετικές επιδόσεις για την Χανιώτισσα αθλήτρια Μαρία Στρατουδάκη η οποία κατέκτησε τρία μετάλλια (δύο ασημένια και ένα χάλκινο) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων – νεανίδων.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η Ομοσπονδία Αρσης Βαρών «τέσσερα μετάλλια, εξαιρετικά πλασαρίσματα αλλά και σπουδαίες επιδόσεις ήταν ο απολογισμός της ελληνικής ομάδας που την αποτελούσαν επτά αθλητές και αθλήτριες, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων-Νεανίδων και U23 στο Δυρράχιο.

Τρία μετάλλια κατέκτησε η 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη (δύο ασημένια – ένα χάλκινο), πετυχαίνοντας ισάριθμα ρεκόρ Ευρώπης Νεανίδων στην κατηγορία των 53 κιλών, καθώς και ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης που πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο ζετέ της κατηγορίας των 65 κιλών των εφήβων.

Και οι επτά αθλητές και αθλήτριες που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στη διοργάνωση, απέδειξαν ότι με το ταλέντο τους και τη σκληρή δουλειά που κάνουν, η ελληνική άρση βαρών έχει λαμπρό μέλλον.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ομάδας:

Μαρία Στρατουδάκη 53κ. Νεανίδων Χάλκινο αρασέ 82κ., Ασημένιο ζετέ 101κ., Ασημένιο σύνολο 183κ.

Στεφανία Ασημοπούλου 53κ. U23 7η αρασέ 65κ., 7η ζετέ 77κ., 7η σύνολο 142κ.

Παναγιώτης Σπύρου 71κ. Εφήβων 16ος αρασέ 120κ., 15ος ζετέ 143κ., 13ος σύνολο 263κ.

Ανδρέας Σηφογιαννάκης 71κ. Εφήβων 21ος αρασέ 106κ., 16ος ζετέ 142κ., 19ος σύνολο 248κ.

Κωνσταντίνος Λαμπρίδης 65κ. Εφήβων 5ος αρασέ 120κ., Ασημένιο ζετέ 155κ., 4ος σύνολο 275κ.

Εβίτα Καραθανάση 63κ. Νεανίδων, 4η αρασέ 90κ., 5η ζετέ 110κ., 4η σύνολο 200κ.

Γιώργος Κιρβαλίτζε +110κ. Εφήβων 10ος αρασέ 149κ., 8ος ζετέ 192κ., 8ος σύνολο 341κ»

