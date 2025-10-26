menu
24 C
Chania
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Αρση Βαρών: Με Στρατουδάκη η εθνική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (Ε.Ο.Α.Β.) ανακοίνωσε την Εθνική Ομάδα Άρσης Βαρών που θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων και U23 (European Junior Championships), που θα πραγματοποιηθεί στο Δυρράχιο της Αλβανίας από 28 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου 2025.

Αρχηγός της ελληνικής αποστολής θα είναι ο Ολυμπιονίκης και Υπεύθυνος Εθνικών Ομάδων, Πύρρος Δήμας, ενώ την τεχνική καθοδήγηση θα έχει ο Εθνικός Προπονητής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

Η Πρόεδρος της Ε.Ο.Α.Β., κ. Θεανώ Ζαγκλιβέρη, δήλωσε: Η συμμετοχή της Εθνικής μας Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων και U23 στο Δυρράχιο αποτελεί ακόμη μία σημαντική στιγμή για την ελληνική άρση βαρών. Οι νεαροί αθλητές και αθλήτριές μας, καρπός μιας νέας γενιάς με πάθος, εργατικότητα και αξίες, θα εκπροσωπήσουν επάξια την Ελλάδα σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση.Η Ομοσπονδία βρίσκεται στο πλευρό τους, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε τους προσπάθεια, με στόχο όχι μόνο τις διακρίσεις αλλά και την καλλιέργεια του αθλητικού ήθους και της πίστης στο όραμα της αναγέννησης του αθλήματος.Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Είμαστε περήφανοι για εσάς!»

Η αποστολή απαρτίζεται από νεαρούς αθλητές και αθλήτριες υψηλού επιπέδου, που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της ευρωπαϊκής άρσης βαρών, με στόχο νέες επιτυχίες και διακρίσεις που θα συνεχίσουν τη μακρά παράδοση του ελληνικού αθλήματος.

️‍ Αγωνιστικό Πρόγραμμα Ελληνικής Αποστολής

53 κιλά Νεανίδων – Μαρία Στρατουδάκη → 28/10/2025, ώρα 15:00
U23, 53 κιλά – Στεφανία Μαρία Ασημοπούλου → 28/10/2025, ώρα 19:00
71 κιλά Εφήβων – Παναγιώτης Σπύρου, Ανδρέας Σηφογιαννάκης → 29/10/2025, ώρα 11:00
65 κιλά Εφήβων – Κωνσταντίνος Λαμπρίδης → 29/10/2025, ώρα 13:00
63 κιλά Νεανίδων – Παρασκευή Καραθανάση → 31/10/2025, ώρα 15:00
+110 κιλά Εφήβων – Γκεόργκις Κιρβάλιτζε → 3/11/2025, ώρα 19:00

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum