Αρση Βαρών: Δύο χάλκινα μετάλλια και έξι πανελλήνια ρεκόρ από την Στρατουδάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Μαρία Στρατουδάκη κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων, που διεξάγεται στην Ισμαηλία της Αιγύπτου, στην κατηγορία των 53 κιλών, καταρρίπτοντας και έξι πανελλήνια ρεκόρ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η 17χρονη αθλήτρια του Κρατερού Χανίων σήκωσε διαδοχικά στο αρασέ 81, 83 και 86 φτάνοντας στο πρώτο χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση, πίσω μόνο από την Κινέζα Πενγκ που σήκωσε 90 κ. και την Ταϊλανδή Καεουνόι με 87. Πρόκειται για πανελλήνιο ρεκόρ στο αρασέ νεανίδων, νέων γυναικών και γυναικών.
Στο επολέ ζετέ σήκωσε 102 κιλά, χάνοντας δύο φορές από ατυχία τα 105κιλά , με αποτέλεσμα να πάρει την 6η θέση στην κίνηση.

Στο σύνολο η Στρατουδάκη με 188 κιλά ανέβηκε και πάλι στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Τα 188 κιλά είναι πανελλήνια ρεκόρ και στις τρεις κατηγορίες, όπως και στο αρασέ.

Πρώτη στο σύνολο ήταν η Κινέζα Πενγκ με 203 κιλά και ακολούθησε η Καεουνόι από την Ταϊλάνδη με 195 κιλά.

«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη Μαρία για τα δύο χάλκινα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το αστείρευτο ταλέντο της μαζί με τη συνεχή προσπάθεια την έχουν φέρει στην κορυφή του κόσμου προβάλλοντας την ελληνική άρση βαρών σε όλο τον πλανήτη. Η Ελληνική Ομοσπονδία άρσης βαρών θα είναι στο πλευρό της με όσες δυνάμεις έχει και της ευχόμαστε να είναι πάντα υγιής και δυνατή. Μπράβο Μαρία», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΟΑΒ Θεανώ Ζαγκλιβέρη.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

