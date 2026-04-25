Αρπακτικά πουλιά: Οι θηρευτές των κρητικών αιθέρων

Επιβλητικοί στην όψη, κυρίαρχοι στον αέρα, σύµβολα ελευθερίας και άγριας οµορφιάς, αλλά και βιοδείκτες για την υγεία του οικοσυστήµατος µιας περιοχής. Ο λόγος για τους θηρευτές των κρητικών αιθέρων, τα αρπακτικά πουλιά, που κατέχουν µια ξεχωριστή θέση στην κρητική πανίδα.

Στον δικό τους µοναδικό κόσµο µας ξεναγεί σήµερα στις «∆ιαδροµές» ο βιολόγος – ορνιθολόγος, Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε.∆Ι.Π.) στο Πανεπιστήµιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Μ.Φ.Ι.Κ.), Σταύρος Ξηρουχάκης.

«ΦΩΛΙΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟ ΝΗΣΙ

Ξεκινώντας τη συζήτηση µαζί του µας εξηγεί ότι η Κρήτη διαθέτει ένα µοναδικό, πλούσιο, φυσικό περιβάλλον που αρκετά αρπακτικά πουλιά της Ευρώπης αναπαράγονται και για πολλά άλλα προσωρινό καταφύγιο στα µακρινά µεταναστευτικά ταξίδια τους.

«Η Ευρώπη έχει γύρω στα 39 είδη ηµερόβιων αρπακτικών πουλιών και περίπου 36 συναντώνται στην Ελλάδα, εκ των οποίων σχεδόν όλα έχουν καταγραφεί στην Κρήτη», σηµειώνει ο κ. Ξηρουχάκης

Μεταξύ αυτών είναι µεγάλα αρπακτικά που φωλιάζουν στο νησί. «Όταν λέµε µεγάλα αρπαχτικά, µιλάµε για αυτά που οι φτερούγες τους έχουν άνοιγµα από 2 µέχρι 2,50 – 2,60 µέτρα. Τα βασικά είναι ο Γυπαετός (κοινή ονοµασία: Κοκαλάς), το Όρνιο (κοινή ονοµασία: Καναβός ή Σκάρα), ο Χρυσαετός (κοινή ονοµασία: Βιτσίλα ή Πνιγαρά) και ο Σπιζαετός (κοινή ονοµασία: Φιλάδελφος). Από εκεί και πέρα, υπάρχουν µικρότερα σε µέγεθος αρπακτικά, όπως οι Γερακίνες που έχουν έναν καλό πληθυσµό, ο Πετρίτης και το Βραχοκιρκίνεζο. Επίσης από τα 10 είδη νυχτόβιων αρπακτικών (κουκουβάγιες) που υπάρχουν στην Ελλάδα στην Κρήτη αναπαράγονται τρία δηλαδή η κοινή Κουκουβάγια, ο Γκιώνης και ο Νανόµπουφος.

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΚΡΗΤΗ

Ρωτάµε τον συνοµιλητή µας αν η Κρήτη αποτελεί ένα προνοµιακό τόπο για αρπακτικά: «Για πέντε είδη, το Γυπαετό, το Όρνιο, το Χρυσαετό, το Σπιζαετό κι ένα άλλο είδος γύπα, τον Ασπροπάρη, η Κρήτη είναι σηµαντική γιατί έχει µεγάλους πληθυσµούς και είναι και οι πιο βιώσιµοι πληθυσµοί.

∆ηλαδή, έχουµε 10 µε 12 ζευγάρια Γυπαετών, τα οποία είναι µόνο στην Κρήτη. ∆εν υπάρχουν ούτε στην ηπειρωτική Ελλάδα, ούτε στα Βαλκάνια, ούτε στην ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώπη. Υπάρχει άλλος ένας νησιωτικός πληθυσµός στην Κορσική, αλλά εκεί είναι µόνο δύο ζευγάρια. Με άλλα λόγια, η Κρήτη διαθέτει τον µεγαλύτερο νησιωτικό πληθυσµό γυπαετών στον κόσµο. Το ίδιο ισχύει και για το Όρνιο. Η Κρήτη διαθέτει τον µεγαλύτερο πληθυσµό Όρνιων στα Βαλκάνια και τον µεγαλύτερο νησιωτικό πληθυσµό παγκοσµίως καθώς υπολογίζονται σε πάνω από χίλια άτοµα.

Σε ό,τι αφορά τον Χρυσαετό έχουµε 20-25 ζευγάρια στην Κρήτη, αλλά έχουµε µεγάλο πληθυσµό και στην Κορσική και σε άλλα νησιά, ενώ για τον Σπιζαετό έχουµε µεγάλο πληθυσµό στην Κύπρο, καµιά πενηνταριά ζευγάρια, όταν στην Κρήτη είναι 15-18 ζευγάρια. Το χαρακτηριστικό, πάντως, που έχουν αυτά τα δύο είδη, ο Χρυσαετός και ο Σπιζαετός, είναι ότι τα νεαρά άτοµα δεν φεύγουν καθόλου από την Κρήτη. Έχουν µεγάλη φιλοπατρία και παραµένουν στο νησί, ενώ για παράδειγµα, από τις Κυκλάδες και τα ∆ωδεκάνησα, φεύγουν και πηγαίνουν στα γύρω νησιά, τη Μικρά Ασία, την Εύβοια ή την ηπειρωτική Ελλάδα.

» Τέλος, ένα άλλο σηµαντικό είδος γύπα που συναντάται στην Κρήτη, ο Ασπροπάρης, είναι το µοναδικό που είναι µεταναστευτικό και τον χειµώνα µεταναστεύει στην υποσαχάρια Αφρική, ενώ το καλοκαίρι το περνάει στην Ευρώπη».

Συνεχίζοντας ο κ. Ξηρουχάκης υπογραµµίζει ότι ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης την κάνει πολύτιµη για τα πουλιά, αλλά εγκυµονεί και ορισµένους κινδύνους: «Η ιδιαιτερότητα της Κρήτης είναι ότι µιλάµε πάντα για νησιωτικό πληθυσµό αρπακτικών καθώς κι ότι είµαστε στο νοτιότερο άκρο της γεωγραφικής κατανοµής των ειδών αυτών. Η παράµετρος του νησιωτικού πληθυσµού σηµαίνει ότι υπάρχει πάντα µεγαλύτερη πιθανότητα εξαφάνισης ενός είδους, επειδή το νησί βρίσκεται µακριά από την ηπειρωτική χώρα και δεν έχεις τόσο µεγάλη δυνατότητα επανεποίκησης. Αν ένα είδος χαθεί, δηλαδή, δύσκολα θα ξανάρθει. Γενικά, τα είδη που είναι στα νησιά έχουν πέντε φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να εξαφανιστούν απ’ ό,τι αυτά που είναι σε ηπειρωτική χώρα.

Από εκεί και πέρα, η γεωγραφική θέση της Κρήτης την κάνει ιδιαίτερα σηµαντική γιατί έχει βρεθεί για παράδειγµα για τον Ασπροπάρη µε µεθόδους τηλεµετρίας ότι σχεδόν τα µισά από τα πουλιά που γεννούνται στα Βαλκάνια, κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα και τη Βουλγαρία, πνίγονται στη Μεσόγειο όταν µεταναστεύουν. Έτσι, αρκετά από αυτά έχουν αρχίσει και έρχονται στην Κρήτη και µένουν εδώ πέρα. Λειτουργεί, δηλαδή, η Κρήτη ως ένας ενδιάµεσος σταθµός ανεφοδιασµού, όπου τα πουλιά µπορούν να τραφούν, να πάρουν βάρος και να δυναµώσουν για να αντέξουν το ταξίδι για τη Βόρειο Αφρική».

ΒΙΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Τα αρπακτικά αποτελούν τους φυσικούς θηρευτές, ενώ οι γύπες που τρώνε µόνο νεκρά ζώα είναι µε έναν τρόπο οι «σκουπιδιάρηδες» της φύσης. Σε κάθε περίπτωση, η σηµασία τους για την ισορροπία του οικοσυστήµατος είναι µεγάλη, όπως τονίζει ο κ. Ξηρουχάκης: «Επειδή τα αρπακτικά είναι στην κορφή της τροφικής πυραµίδας, τα θεωρούµε βιοδείκτες, δηλαδή µας δείχνουν την υγεία του οικοσυστήµατος. Για παράδειγµα, ο Γυπαετός και τα Όρνια, θέλουν θέσεις φωλιάσµατος σε βράχια, φαράγγια κ.λπ., κάτι που έχει η Κρήτη σε µεγάλο αριθµό αφού υπάρχουν πάνω από 100 φαράγγια. Το άλλο που θέλουν είναι κτηνοτροφία και συγκεκριµένα αιγοπρόβατα ελευθέρας βοσκής κι όχι σταβλισµένα, µε ό,τι συνεπάγεται η σταβλισµένη κτηνοτροφία, δηλαδή εντατικοποίηση, πιο πολλά αντιβιοτικά, ζωοτροφές κ.λπ. Ο τρίτος παράγοντας είναι ότι τα αρπακτικά θέλουν ένα καθαρό περιβάλλον, δεν θέλουν δηλητήρια γιατί δηλητηριάζονται πολύ εύκολα. Κι αυτός είναι κι ένας βασικός λόγος που υπάρχει µεγάλος αριθµός αρπακτικών στην Κρήτη γιατί δεν έχουµε µεγάλα σαρκοφάγα στο νησί κι εποµένως δεν γίνονται εκτεταµένες εκστρατείες εξολόθρευσης των σαρκοφάγων µε δολώµατα, όπως συµβαίνει στην ηπειρωτική Ελλάδα που υπάρχουν λύκοι, αρκούδες, τσακάλια κ.λπ., µε συνέπεια τα αρπακτικά να έχουν σχεδόν εξαφανιστεί στην ηπειρωτική Ελλάδα».

Συνεχίζοντας ο κ. Ξηρουχάκης αναφέρει ένα ακόµα χαρακτηριστικό παράδειγµα, σχετικό µε τους βιοδείκτες, που έχει να κάνει µε τη χρήση επικίνδυνων τοξικών φυτοφαρµάκων.

«Ο Πετρίτης είναι ένα γεράκι που τρώει µόνο ζωντανά θηράµατα τα οποία σκοτώνει στον αέρα. Τη δεκαετία του 1960 το γεράκι αυτό είχε εξαφανιστεί λόγω του φυτοφαρµάκου – δηλητηρίου DDT, που είχε περάσει στην τροφική αλυσίδα. Επειδή ο Πετρίτης τρώει αρκετά περιστέρια και άλλα µεσαίου µεγέθους πουλιά σηµειώθηκε βιοσυσσώρευση, δηλαδή συγκέντρωση του DDT στο αίµα, µε συνέπεια µετά τα αβγά του να γινόντουσαν πάρα πολύ λεπτά και όταν πήγαινε να τα κλωσήσει να σπάνε. Έτσι, µε αφορµή αυτό το είδος απαγορεύτηκε το DDT, γιατί είδαν ότι δεν βιοαποδοµείται, δεν βιαδιασπάται αλλά συσσωρεύεται. Εποµένως, τώρα αν έχει σε κάποιο σηµείο Πετρίτη, πάει να πει ότι δεν έχει εντοµοκτόνα. Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι έχουµε πετρίτη σχεδόν σε όλα τα φαράγγια της Κρήτης, όπου δεν υπάρχουν καλλιέργειες αλλά µόνο φυσική βλάστηση είναι πολύ πιο καθαρά και δεν είναι καλλιεργήσιµα. Λειτουργούν, εποµένως, σαν νησίδες άγριας φύσης και γι’ αυτό συναντάµε πετρίτη στα φαράγγια ή σε παράκτια βράχια».

Κίνδυνοι – απειλές

Υπάρχουν αρπακτικά που απειλούνται µε εξαφάνιση; «Ο Ασπροπάρης απειλείται µε παγκόσµια εξαφάνιση. Από τα υπόλοιπα, καταρχήν όλα είναι στην κατηγορία 1 προστασίας µε βάση την ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα για τα πουλιά. Ο Γυπαετός είναι στα «κινδυνεύοντα» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Όρνιο στην Ελλάδα είναι στα «τρωτά» ή στα «ευάλωτα», αλλά στην Ευρώπη δεν είναι γιατί έχει πολύ µεγάλο πληθυσµό η Ισπανία. Το ίδιο ισχύει για τον Χρυσαετό και τον Σπιζαετό που ανήκουν αντίστοιχα στα «τρωτά» και τα «κινδυνεύοντα» είδη. Όλα αυτά έχουν κάποιο βαθµό απειλής. ∆εν είναι δηλαδή είδη τα οποία δεν κινδυνεύουν γιατί είναι στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας κι αν κάτι πάει στραβά, αυτά που χάνεις πρώτα είναι οι θηρευτές. ∆εν θα χάσεις τα σπουργίτια που είναι στη βάση, θα χάσεις τα αρπαχτικά που είναι στην κορυφή».

Ωστόσο, παρότι τα δηλητήρια αποτελούν την πιο σοβαρή απειλή για τα αρπακτικά παγκοσµίως, δεν αποτελούν και τη µοναδική πηγή κινδύνου. Οι αλλαγές χρήσης γης και οι πιέσεις που ασκούνται στο φυσικό περιβάλλον, από την εγκατάσταση ανεµογεννητριών και φωτοβολταϊκών, την οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, περιορίζουν τον ζωτικό χώρο των αρπακτικών: «∆εν έχουµε πια αγροτικό τοπίο, αλλά βιοµηχανοποιηµένο, εξανθρωπισµένο. Ας πούµε την παραλιακή ζώνη, που κάποτε ήταν τα χειµαδιά και γίνονταν το ξεχειµώνιασµα των κοπαδιών, την παραδώσαµε στον τουρισµό. Αλλά και οι αγροτικές περιοχές στην ενδοχώρα δέχονται πίεση από διάφορα µεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως υποδοµές ΑΠΕ, αεροδρόµια, δρόµους, κ.ά. Αυτό έχει ως συνέπεια το τοπίο να µην µπορεί για παράδειγµα να θρέψει π.χ. δέκα ζευγάρια αλλά µόνο δύο», σηµειώνει ο κ. Ξηρουχάκης.

ΧΩΡΙΣ… ΠΥΞΙ∆Α

Λίγο πριν ολοκληρώσουµε την κουβέντα µας αναρωτιόµαστε αν υπάρχουν προγράµµατα προστασίας για τα αρπακτικά πουλιά της Κρήτης: «Υπάρχουν προγράµµατα Life που έχουµε δουλέψει µε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας όπως και δράσεις που γίνονται στο Leader και στο Interreg. Όλα βέβαια είναι ευρωπαϊκά, πολύ λίγα είναι εθνικά. Το µεγάλο, όµως, πρόβληµα είναι ότι χρειάζεται µια συγκροτηµένη περιβαλλοντική πολιτική. ∆ηλαδή, από ότι µία η κοινότητα δίνει λεφτά για να κάνουµε προγράµµατα διατήρησης και από την άλλη υπάρχουν τα διάφορα προγράµµατα που χρηµατοδοτούν αναπτυξιακά έργα. Επίσης, έχουµε στρατηγικό σχεδιασµό ή χωροταξικό σχεδιασµό για τον τουρισµό ή για την ενέργεια, αλλά δεν έχουµε για το πρωτογενή τοµέα. Θα µπορούσαµε για παράδειγµα να πούµε ότι µερικές περιοχές, όπως είναι οι περιοχές Natura ή κάποιες αγροτικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, παραδοσιακοί ελαιώνες, πεζούλες, οροπέδια κ.λπ., να τα διατηρήσουµε όπως είναι. Γιατί αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι τα αρπακτικά είναι εξαρτηµένα από τον πρωτογενή τοµέα και θέλουν εκτατικές µορφές γεωργίας, κτηνοτροφίας, µελισσοκοµίας κ.λπ.».

Κείµενο: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙ∆ΑΚΗΣ. Φωτογραφίες: ΦΩΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ