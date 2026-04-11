Άρον άρον σταύρωσαν αυτόν

Ο Πόντιος Πιλάτος έµεινε στην ιστορία ως άνθρωπος που άκουγε τον οργισµένο λαό να φωνάζει κατά του Ιησού «Άρον άρον σταύρωσον αυτόν». Απληροφόρητος ο Πιλάτος ρώτησε «ποίαν κατηγορίαν προσάπτετε κατ’ αυτού, διότι εγώ ουδεµίαν ευρίσκω εν αυτώ». Οι τύψεις τον ανάγκασαν να βγει στο Πραιτώριον, όπου ο λαός ήταν συγκεντρωµένος, λέγοντας «Ίδε άγω υµίν αυτόν έξω, ίνα γνώτε ότι εν αυτώ ουδεµίαν αιτίαν ευρίσκω».

Ο ύπαρχος Πόντιος Πιλάτος από το 1010 έως το 1036, φοβούµενος ότι πολύς θόρυβος γίνεται, ξαναρωτά τον Ιησού «τι εστίν αλήθεια» µη παίρνοντας απάντηση που ήθελε, και νίπτων τας χείρας του είπε: «Εγώ είµαι αθώος, αν χυθεί άδικο αίµα». Όταν έµαθε την καταγωγή του απ’ τη Γαλιλαία, την εξουσία της οποίας είχε ο Ηρώδης, τον έστειλε ν’ αποφασίσει εκείνος περί της τύχης Του. Επειδή ο Ιησούς δεν απεκρίνετο στις ερωτήσεις του Ηρώδη, τον επέστρεψε στον Πιλάτο. Επειδή αυτός επεχείρησε να εφαρµόσει το αίτηµα της χάριτος, ανεπιτυχώς, υπέκυψε στις κραυγές «Άρον άρον σταύρωσον αυτόν» και ο Πιλάτος έδρασε καθ’ υπόδειξη του όχλου.

Κανείς δεν αναλάµβανε να Τον δικάσει και οι Ιουδαίοι Άννας και Καϊάφας που θεωρούνταν δηµοφιλείς, αποφάσισαν να τον δικάσουν µε συνοπτικές διαδικασίες ως κακοποιό. Ο Πιλάτος αρνήθηκε να δώσει νοµική υπόσταση, µόλις δε άκουσε τον Ιησού να λέει ότι «εγώ εις τούτο γεγένηµαι και εις τούτο ελήληθα εις του κόσµου να µαρτυρήσω την αλήθεια» (Ιωαν, 1η 37),

Στο ερώτηµα «τι εστίν αλήθεια» δεν πήρε απάντηση. Στο απόκρυφο Ευαγγέλιο, όµως, του Νικόδηµου εδόθη απάντηση, ότι «η αλήθεια εστίν εκ του ουρανού». Στη δε απορία του Πιλάτου «εν δε τη γη ουκ εστίν αλήθεια;» η απάντηση ήταν αλήθεια δεν πήρε απάντηση, η οποία κατά το απόκρυφο Ευαγγέλιο του Νικοδήµου απαντάται ότι «η αλήθεια εστίν εκ των αοράτων». Στην απορία του Πιλάτου «εν δε τη γη ουκ έστιν αλήθεια» η απάντηση ήταν «εγώ ειµί η αλήθεια. Οράς οι την αλήθειαν, όπως κρίνονται ελέγχονται υπό των εχόντων την εξουσίαν στη γη».

Οι σύγχρονοι Πιλάτοι δεν µένουν απλήρωτοι. Ο Νέρωνας κατηγορήθηκε για διαφθορά. Ο Πιλάτος, οι ενδιαφέρουσες εκκλησιαστικές παραδόσεις είναι ότι αυτοκτόνησε χωρίς να αντιλαµβανόταν ότι απ’ τις πολλές εκτελέσεις που είχε διατάξει, µία ακόµα θα γινόταν η αφετηρία µιας παγκόσµιας ιστορίας. Προσέφερε πολλά µελοδράµατα και τραγωδίες και απέκτησε ρόλο σε µεσαιωνικές παραστάσεις µυστηρίου, επειδή καταδίκασε σε θάνατο τον Ιησού.