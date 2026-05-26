Άρωµα Μπουντεσλίγκα τον Ιούνιο στα Χανιά

Το κορυφαίο επίπεδο του γερµανικού ποδοσφαίρου επιστρέφει στα Χανιά!

Η Elite Soccer Skills ανοίγει ξανά τη µεγάλη πύλη για την Ευρώπη. Τα Bundesliga Tryouts 2026 αποτελούν την απευθείας γέφυρα των αθλητών και των αθλητριών µε την καρδιά της ποδοσφαιρικής elite. Θα πραγµατοποιηθούν 26 – 28 Ιουνίου στο γήπεδο Σούδας και θα αφορούν αγόρια & κορίτσια (γεν. 2008 – 2019).

Με άµεση διασύνδεση µε συλλόγους της Bundesliga 1 & 2 και τις επίσηµες ακαδηµίες (NLZ), το scouting αφορά Αγόρια και Κορίτσια (2008 – 2019).

Η µεγάλη ανάπτυξη στο ποδόσφαιρο γυναικών στη Γερµανία ανοίγει τον δρόµο για τις αθλήτριές µας να διεκδικήσουν το δικό τους επαγγελµατικό µέλλον!

Οι τερµατοφύλακες που θα συµµετάσχουν θα έχουν τη µοναδική ευκαιρία να προπονηθούν και να αξιολογηθούν προσωπικά από τον θρυλικό Józef Wandzik (“Το Βουνό”), µεταφέροντας την εµπειρία του υψηλότερου επιπέδου.

Για πρώτη φορά, οι αθλητές αξιολογούνται µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας (Smart Rebounders). ∆εν πρόκειται για εργοµετρικά, αλλά για Τεχνικοµετρικές αναλύσεις.

Μέσω των Smart Rebounders, κάθε αθλητής θα λάβει προσωπική ανάλυση (data) που µετράει µε απόλυτη ακρίβεια την τεχνική κατάρτιση, την ταχύτητα αντίδρασης και τη λήψη απόφασης. Και όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση:

«Τα δεδοµένα πλέον µιλούν για τις πραγµατικές ικανότητες του παιδιού σας.

Η πρόσφατη είσοδος του Γιώργου ∆ρετάκη και του ∆αβίδ Φώτη σε γερµανικούς συλλόγους αποδεικνύει ότι ο δρόµος είναι ανοιχτός».