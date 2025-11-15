Άρωµα επανένταξης στην αγροτική φυλακή Αγιάς

» Πρωτοποριακό εργαστήριο παρασκευής λιβανιού από κρατούµενους

Ένα πρωτοποριακό εργαστήριο παρασκευής θυµιάµατος (λιβάνι) από κρατούµενους της Αγροτικής Φυλακής Αγιάς ξεκινά σήµερα.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον ιερέα της Φυλακής, π. Θεοφάνη ∆ανιήλ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στους κρατούµενους και στις προσπάθειες επανένταξ;hς τους.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου, λειτουργεί η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ): ‘‘Το Πέρασµα’’ µε σκοπό στο απώτερο µέλλον, το λιβάνι να διατίθεται προς πώληση και µέρος των εσόδων να πηγαίνει στους κρατούµενους.

«“Το Πέρασµα” έχει αρχίσει να περνά στο κυρίως µέρος του όλου εγχειρήµατος µας δηλαδή την πραγµατική επαφή µε τους δοκιµαζόµενους αδελφούς µας.

Σε πρόταση µε τίτλο: “Αρωµα Επανένταξης”, που κατατέθηκε στο συµβούλιο της Αγροτικής Φυλακής Αγιάς όπου και διακονώ ως ιερέας της Μητροπόλεως µας εγκρίθηκε από το υπουργείο η πραγµατοποίηση εργαστηρίου παρασκευής θυµιάµατος στο οποίο θα συµµετέχουν κρατούµενοι», εξηγεί ο ίδιος.

Σκοπός είναι «η καλλιέργεια δεξιοτήτων, η ψυχοκοινωνική ενδυνάµωση και η παροχή επαγγελµατικής διεξόδου σε οµάδα κρατουµένων, µέσα από τη συµµετοχή τους σε παραγωγική δραστηριότητα µε πνευµατικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Η εργασία εντός των φυλακών έχει αποδειχθεί ότι µειώνει την επιθετικότητα, ενισχύει την αυτοεκτίµηση και λειτουργεί θεραπευτικά. Ωστόσο, οι ευκαιρίες επαγγελµατικής κατάρτισης παραµένουν περιορισµένες. Η παρασκευή θυµιάµατος συνδυάζει χειροτεχνία, δηµιουργικότητα και παραδοσιακή γνώση, ενώ µπορεί να αποτελέσει βιώσιµη µικρής κλίµακας παραγωγή που θα συνεχιστεί και µετά την αποφυλάκιση».

Στόχος είναι η δηµιουργία πλήρως εξοπλισµένου µικρού εργαστηρίου εντός του σωφρονιστικού καταστήµατος, η ενίσχυση ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων (συνεργασία, υπευθυνότητα, οµαδικότητα) και η δηµιουργία δικτύου διάθεσης του προϊόντος προς ενορίες ή φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» ο π. Θεοφάνης εξηγεί:

«Το εργαστήριο ξεκινά µε 15 κρατούµενους που δήλωσαν ενδιαφέρον. ∆εν αποκλείουµε κανέναν. Το εργαστήριο έχει θέµα την παραγωγή λιβανιού. Εχουµε την τεχνογνωσία. Οι κρατούµενοι θα εκπαιδευτούν σε όλη τη διαδικασία, µέχρι τη συσκευασία. Για την ώρα η ΑΜΚΕ δεν µπορεί να πουλάει αλλά θα γίνει τροποποίηση για πώληση µέσω Ιντερνετ. Τα έσοδα θα πηγαίνουν στην πρώτη ύλη για το λιβάνι, στους κρατούµενους και στην ΑΜΚΕ».

«ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ»

Ρωτάµε µε την ευκαιρία τον π. Θεοφάνη για την εµπειρία τους από τη φυλακή και την επιλογή του να είναι εκεί ιερέας.

«Ζω την ιεροσύνη. Εχω βρει το αντικείµενό µου. Στη φυλακή υπάρχει µετάνοια και συµπόρευση. Το ευαγγέλιο του Χριστού ξεκίνησε µιλώντας για µετάνοια στη βασιλεία των ουρανών. ∆εν υπάρχει στη βασιλεία της γης πλέον η µετάνοια. Στα νοσοκοµεία και στη φυλακή υπάρχει µετάνοια».

Ο ίδιος τονίζει:

«∆εν µπαίνει κανείς στη φυλακή για να πει ότι είναι ωραία εκεί. Είναι κάτι που το απεχθάνονται. Μετανοούν. Κάποιοι µπορεί να ξαναµπούν αλλά αυτό είναι θέµα σωφρονισµού και συστήµατος. Ο φυλακισµένος µπήκε µέσα γιατί κάποιες καταστάσεις, κάποιοι από το περιβάλλον του, τον ώθησαν να γίνει αυτό που έγινε.

Τους λέω: πριν γίνεται παραβατικοί ήσασταν καλοί άνθρωποι, εγώ σας παραλαµβάνω ως εικόνες Θεού, παραβλέπω το ποινικό σας και προσπαθώ να σας παραδώσω όπως σας παρέλαβα, δηλαδή καθαρούς. Αυτό είναι το όραµά µας. Μερικοί ανταποκρίνονται. Κάποιοι βγαίνουν έξω και δεν µπορούν να ζήσουν έξω αν δεν είναι παραβατικοί, τους ωθεί το σύστηµα να είναι πάλι παραβατικοί. Κάποιοι άλλοι βλέπουν φως».

Για το πώς τον αντιµετωπίζουν οι κρατούµενοι, αναφέρει:

«Με αγαπάνε όλοι. Μπαίνω µέσα στη φυλακή και νιώθω ασφυξία από αγάπη. Σε ελεύθερο καθεστώς δεν υπάρχει µετάνοια. Και τους λέω: είστε έξω τα έχετε όλα και δεν µετανιώνετε; Θέλετε να πάτε φυλακή; Η φυλακή έχει αντικείµενο, έχει µετάνοια. Μα και εγώ µετανιώνω, στη µετάνοια είµαι. Αν δεν είναι και άλλος δίπλα µου να συµπάσχουµε, θα χαθώ µαζί τους».