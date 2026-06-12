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Παρασκευή, 12 Ιουνίου, 2026
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Αρναουτάκης: «Προτεραιότητα η βιώσιμη ανάπτυξη της ενδοχώρας»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Την έναρξη των εργασιών του 6ου Συνεδρίου Γεωπάρκων Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο διεξάγεται στα Ανώγεια Ρεθύμνου, κήρυξε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το συνέδριο φιλοξενείται στην καρδιά του Ψηλορείτη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των γεωπάρκων, τοπικών φορέων και επιστημόνων.
Κατά τον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε ότι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η βιώσιμη ανάπτυξη της ενδοχώρας και η στήριξη των ορεινών κοινοτήτων αποτελούν κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες για την Περιφέρεια. Εξέφρασε, παράλληλα, τη βαθιά ικανοποίηση και υπερηφάνεια της Περιφέρειας για το Γεωπάρκο Σητείας και το Γεωπάρκο Ψηλορείτη, επισημαίνοντας την έμπρακτη στήριξη της πορείας τους.

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Περιοχών UNESCO
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σταύρος Αρναουτάκης στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) των Περιοχών UNESCO Κρήτης, χαρακτηρίζοντάς την ως μια μεγάλη καινοτομία και ένα σημαντικό πρότυπο διεθνώς, καθώς αποτελεί την πρώτη πολυεπίπεδη περιφερειακή πολιτική για τα προγράμματα της UNESCO στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη πολιτική φέρνει σε δημιουργική συνέργεια την Παγκόσμια Κληρονομιά, τα Γεωπάρκα και τα Αποθέματα Βιόσφαιρας, διαθέτοντας αναπτυξιακούς πόρους για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των μόνιμων κατοίκων.

Εμβληματικά Έργα και Υποδομές
Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που υλοποιούνται στα όρια του Γεωπάρκου Ψηλορείτη. Ξεχώρισε την προστασία και ανάδειξη του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου της Ζωμίνθου, το οποίο έγινε επισκέψιμο χάρη στη συνεργασία της Περιφέρειας, του Δήμου Ανωγείων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου. Η παρέμβαση αυτή υπήρξε καθοριστική για την εγγραφή της Ζωμίνθου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Επιπρόσθετα, τόνισε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το Δίκτυο Πεζοπορικών Διαδρομών του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, συνδέοντας μέσα από 250 χιλιόμετρα οργανωμένων μονοπατιών τον φυσικό, πολιτιστικό και παραγωγικό πλούτο του ορεινού όγκου.

Οι Εργασίες της Τελετής Έναρξης
Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, τον Δήμο Ανωγείων, το Δίκτυο Ιδαίων (ΑΚΟΜ-Μ) και το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη. Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον & την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Ανωγείων.
Εκ μέρους των διοργανωτών, το καλωσόρισμα απηύθυναν ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Δικτύου Ιδαίων και του Γεωπάρκου Ψηλορείτη Χαράλαμπος Φασουλάς, ο οποίος μίλησε για τα 25 χρόνια πορείας του γεωπάρκου.
Στο πλαίσιο των θεματικών εισηγήσεων συμμετείχαν:
Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων (GGN) Νικόλαος Ζούρος, ο οποίος ανέλυσε τον ρόλο της γεωποικιλότητας ως μοχλού βιώσιμης ανάπτυξης.
Η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασωτάκη, παρουσιάζοντας την ΟΧΕ Εμβληματικών Διαδρομών Κρήτης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κρήτης Κυριάκος Κώτσογλου, με εστίαση στη στρατηγική για τον τουρισμό και την εναλλακτική Κρήτη.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με μουσικό καλωσόρισμα από τον Λουδοβίκο των Ανωγείων και ολοκληρώθηκε με την απονομή βραβείων του Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO, καθώς και με τιμητικές βραβεύσεις στους υποστηρικτές του Γεωπάρκου Ψηλορείτη. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας, περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

 

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