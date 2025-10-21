menu
Αρναουτάκης: Καθοριστικός ο ρόλος των προγραμμάτων Interreg για την ανάπτυξη της Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τον καθοριστικό ρόλο των προγραμμάτων Interreg για την ανάπτυξη της Κρήτης υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, συμμετέχοντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 35 χρόνια του θεσμού στη Θεσσαλονίκη.
Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε πως η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία υπήρξε το κλειδί για να ξεπεράσει η Κρήτη τη γεωγραφική της απομόνωση, μετατρέποντας τις προσδοκίες 35 ετών σε απτή πραγματικότητα. Ανέδειξε ως κορυφαίο παράδειγμα επιτυχίας τη στρατηγική σχέση που οικοδομήθηκε με την Κύπρο, μέσω κοινών έργων στην πολιτική προστασία, την καινοτομία, τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ενέργεια.
Κοιτώντας στο μέλλον, ο Περιφερειάρχης Κρήτης όρισε ως απόλυτη προτεραιότητα για την επόμενη δεκαετία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. «Το πρώτο έργο του 2030», δήλωσε, «θα το σχεδίαζα σε συνεργασία με την Κύπρο και τις περιφέρειες της Μεσογείου, με άξονες την ενεργειακή αυτονομία, την κυκλική οικονομία, την έξυπνη γεωργία και τη στήριξη των νέων». Όπως υπογράμμισε ο Σταύρος Αρναουτάκης «οι περιφέρειες μπορούν να ενώσουν δυνάμεις, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να διαμορφώσουν μαζί το ευρωπαϊκό μέλλον της Μεσογείου. Στόχος μας είναι να χτίσουμε περιφέρειες ανθεκτικές, δίκαιες και έτοιμες για το μέλλον».

