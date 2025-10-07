menu
Αρναουτάκης: Καθοριστική η αναγνώριση του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στην καθοριστική σημασία που έχει για το κρητικό ελαιόλαδο η κατοχύρωσή του ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, στον χαιρετισμό του κατά την έναρξη της εξειδικευμένης ενημερωτικής ημερίδας που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, ελαιοπαραγωγούς και όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας, ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε το ελαιόλαδο αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Κρήτης και τόνισε πως η αναγνώριση «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Κρήτη / Kriti» δίνει στο κορυφαίο προϊόν του νησιού «το ισχυρότερο διαβατήριο για τις αγορές του κόσμου».
Ο Στ. Αρναουτάκης υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα αυτό δικαιώνει και καθιστά υπερήφανους όλους όσοι συνέβαλαν σε μια συστηματική δουλειά που ξεκίνησε το 2017. «Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον για τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, καταφέραμε μέσα από την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία να διαφυλάξουμε την αυθεντικότητα του κρητικού ελαιολάδου και να του προσδώσουμε προστιθέμενη αξία», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης σε στοχευμένες δράσεις που προηγήθηκαν και στήριξαν την πρωτογενή παραγωγή και την εξωστρέφεια, όπως η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τον ΕΛΓΟ Δήμητρα για την προστασία της ελιάς, καθώς και η έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την προβολή των αγροτικών προϊόντων το 2023.
Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε θερμά όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση της προσπάθειας, από την ομάδα έργου και τους επιστήμονες που συνέταξαν τον φάκελο, μέχρι τα στελέχη της Περιφέρειας, της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επισήμανε δε, πως ο δρόμος για την επιτυχία απαιτεί «εγρήγορση, δουλειά, συνεργασία, αφοσίωση, για να γίνεσαι πιο ανταγωνιστικός, πιο εξωστρεφής, πιο αποτελεσματικός».
Σκοπός της ημερίδας είναι η αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου που διέπει το ΠΓΕ, των προδιαγραφών παραγωγής και των διαδικασιών πιστοποίησης, με ομιλητές υψηλόβαθμα στελέχη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα».

 

