Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, 2026
Αρναουτάκης: «Δύο νέοι και άξιοι κληρικοί εκλέχθηκαν Μητροπολίτες»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τις θερμές ευχές και τα συγχαρητήριά του για την εκλογή των δύο νέων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Κρήτης, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με την ακόλουθη δήλωση:
«Δύο νέοι και άξιοι κληρικοί της Εκκλησίας της Κρήτης εκλέχθηκαν σήμερα Μητροπολίτες από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης και την Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Στους Εψηφισμένους Μητροπολίτες, Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτο και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ, ως Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζουμε, με σεβασμό, τα συγχαρητήριά μας.
Το έργο που αναλαμβάνουν είναι σπουδαίο, καθώς καλούνται να διαδεχθούν πεφωτισμένους Ιεράρχες. Είμαστε βέβαιοι πως στις Μητροπόλεις τους θα διαποιμάνουν πνευματικά το πλήρωμα της Εκκλησίας, συνεχίζοντας την προσφορά τους με την ίδια αφοσίωση. Άξιοι!».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Τα συγχαρητήριά του για την εκλογή των νέων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Κρήτης εκφράζει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής.
Ειδικότερα, για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Σεβασμιωτάτου Τίτου Ταμπακάκη, ο κ. Καλογερής σημειώνει ότι πρόκειται για μια επιλογή που χαίρει ευρείας αποδοχής, αναγνωρίζοντας τη μακρά εκκλησιαστική του πορεία, τη θεολογική του κατάρτιση και τη μέχρι σήμερα ουσιαστική διακονία του, τόσο στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου όσο και σε θέσεις ευθύνης εντός και εκτός Ελλάδας. Του εύχεται ολόψυχα υγεία, δύναμη και καρποφόρο ποιμαντικό έργο στην ιστορική Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, με πνεύμα ενότητας και προσφοράς προς την τοπική κοινωνία.
Παράλληλα, συγχαίρει τον νέο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Σεβασμιώτατο Ιωακείμ Καρανδινό, για την εκλογή του, ευχόμενος καλή επιτυχία στη νέα ποιμαντική αποστολή που αναλαμβάνει. Όπως επισημαίνει ο κ. Καλογερής, η μέχρι σήμερα διακονία του στην Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για το έργο του στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

