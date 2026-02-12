Αρναουτάκης: «Διεκδικούμε πόρους για την Κρήτη» – Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας

1 από 2

Με μήνυμα ενότητας και συνεργασίας για την επόμενη ημέρα της Κρήτης, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας για το οικονομικό έτος 2026. Το ύψος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 277 εκ. ευρώ, στοχεύοντας στην ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, στην τοποθέτησή του, έθεσε το πολιτικό και διεκδικητικό πλαίσιο της νέας χρονιάς, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση. Υπογράμμισε πως η Αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει τον πυλώνα της ανάπτυξης, αρκεί η Πολιτεία να διασφαλίσει ότι οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται συνοδεύονται πάντα από τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε πως η Κρήτη διανύει μια περίοδο υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομής που ενδυναμώνουν την οικονομία, την τοπική ανάπτυξη και την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού. Παράλληλα, ωστόσο, κατέστησε σαφές πως η Περιφέρεια Κρήτης «δεν υποστέλλει τη σημαία» της διεκδίκησης για την κάλυψη των βασικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

«Προχωράμε με συνθετική αντίληψη, μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις. Η δύναμή μας είναι η ενότητα και η συνεργασία όλων των φορέων του νησιού. Διεκδικούμε, όμως, με σταθερότητα αυτά που δικαιούται η Κρήτη», τόνισε ο Σταύρος Αρναουτάκης και πρόσθεσε: «Για να έχουμε μια ισχυρή και αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση προς όφελος του πολίτη, απαιτείται οι αρμοδιότητες να συμβαδίζουν με τους πόρους. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα μεγάλα και μικρά έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας».

Τα οικονομικά στοιχεία του 2026

Την εισήγηση του Προϋπολογισμού παρουσίασε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Οικονομικών, Μανώλης Καμπουράκης, ο οποίος σημείωσε πως πρόκειται για έναν ρεαλιστικό και πλήρως ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς.

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων κατευθύνεται σε αναπτυξιακά έργα και υποδομές από διάφορες πηγές χρηματοδότησης (ΕΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Ίδιοι Πόροι κ.α.), το ύψος των οποίων ανέρχεται συνολικά στα 153 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την τοπική οικονομία.

Ταυτόχρονα, στον σχεδιασμό έχουν διασφαλιστεί πλήρως οι αναγκαίοι πόροι για την Κοινωνική Μέριμνα και την Παιδεία, με έμφαση στην απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών, καθώς και κονδύλια για τη στήριξη του Πρωτογενούς Τομέα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου, επιβεβαίωσε τη βούληση για κοινή πορεία και διεκδίκηση, με στόχο η Κρήτη του 2026 να είναι μια Περιφέρεια-πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας.

Ευχές στον ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας

Τα συγχαρητήρια του στον ΟΦΗ για την πρόκριση της ομάδας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και ολόκληρο το Περιφερειακό συμβούλιο στο τέλος της σημερινή του συνεδρίασης και ευχήθηκαν στην ομάδα που εκπροσωπεί την Κρήτη στον θεσμό, να επιστρέψει στο νησί με το τρόπαιο, κάνοντας υπερήφανους όλους τους Κρητικούς.