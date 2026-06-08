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Αρμενία-Βουλευτικές εκλογές: Ευρεία νίκη του Νικόλ Πασινιάν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το κυβερνών κόμμα του πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν κέρδισε με διαφορά, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Κυριακή, και θεωρούνταν τεστ για τον επαναπροσανατολισμό της πολιτικής του Γερεβάν προς τους Δυτικούς.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με την κεντρική εκλογική επιτροπή της χώρας, τα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του συνόλου των ψηφοδελτίων δείχνουν ότι το κόμμα «Συμβόλαιο Πολιτών» του Πασινιάν έρχεται καθαρά πρώτο με 49,8% και ακολουθεί η αντιπολιτευόμενη συμμαχία «Ισχυρή Αρμενία» του ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν που εξασφάλισε το 23,29% των ψήφων.

Δύο άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης -η συμμαχία «Αρμενία» του πρώην προέδρου Ρομπέρ Κοτσαριάν και το κόμμα «Ευημερούσα Αρμενία»- συγκέντρωσαν 9,9% και 4% των ψήφων αντιστοίχως.

Το ποσοστό της συμμετοχής έφθασε το 59%, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή.

Ο Νικόλ Πασινιάν έκανε λόγο για «μια ιστορική νίκη» και υποσχέθηκε να συνεχίσει «την πορεία με προοπτική την προσέγγιση με τη Δύση», ενισχύοντας παράλληλα τις σχέσεις με τη Ρωσία.

Από την πλευρά του, ο Καραπετιάν χαρακτήρισε τις εκλογές αυτές «επαίσχυντες», κατήγγειλε παραβιάσεις και καταπίεση και υποστήριξε ότι συνελήφθησαν δεκάδες μέλη της ομάδας της προεκλογικής εκστρατείας του.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή της για τη νίκη του Πασινιάν και του κόμματός του υπογραμμίζοντας πως η ΕΕ είναι «στο πλευρό της Αρμενίας».

«Εκτιμάμε βαθιά τη σύμπραξή μας με μια δημοκρατική Αρμενία, η οποία προσεγγίζει όλο και περισσότερο την Ευρώπη», έγραψε στο Χ. «Το πνεύμα της Βελούδινης Επανάστασης που είχατε πραγματοποιήσει το 2018 είναι ζωντανό και ισχυρό», πρόσθεσε.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη σήμερα τον Πασινιάν για την «ευρεία νίκη» του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές, επισημαίνοντας ότι θέλει να συνοδεύσει την «προσέγγιση με την Ευρώπη» αυτής της χώρας του Καυκάσου που απομακρύνεται από την τροχιά της Μόσχας.

«Χαίρομαι που θα συνεχίσω στο πλευρό σου τη δουλειά που αρχίσαμε για να ενισχύσουμε περισσότερο τις συνεργασίες μας στην υπηρεσία των λαών μας, να υποστηρίξουμε την ειρήνη και την κυριαρχία της Αρμενίας και να συνοδεύσουμε τη δυναμική της προσέγγισης με την Ευρώπη», έγραψε ο γάλλος πρόεδρος στο X.

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