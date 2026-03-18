Αρκούδα µε το χαλκά στη µύτη και ο αρκουδιάρης

Ο Τζόζεφ Κεντ (Joe Kent) ήταν διευθυντής στο Εθνικό Κέντρο Αντιτροµοκρατίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Μία θέση στην οποία βρέθηκε ως προσωπική επιλογή του σηµερινού Αµερικανού προέδρου.

Η χθεσινή του παραίτηση από την ιδιαίτερα υψηλής ευθύνης αυτή θέση, έχει ξεσηκώσει ήδη πολλή συζήτηση κυρίως λόγω των όσων αναφέρει ο απόστρατος βετεράνος µάχιµων επιχειρήσεων των Green Berets, στην επιστολή παραίτησής του µε αποδέκτη τον πρόεδρο Trump! Και αυτό επειδή ο Kent θεωρείται ως ένας πιστός ακόλουθος, απόλυτα ταυτισµένος µε την “ιδεολογία” – ρητορική του Trump.

Οι λόγοι που ο Kent παραιτήθηκε, έγιναν γνωστοί σε όλο τον πλανήτη µέσω της πλατφόρµας κοινωνικής δικτύωσης X και ίσως αποτελέσουν τη θρυαλλίδα για πολιτική αναταραχή στην αµερικανική Κυβέρνηση.

Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Joe Kent που δύσκολα κάποιοι “υπέρ-πατριώτες” Αµερικανοί, µπορούν να αµφισβητήσουν την “πατριωτική του συνείδηση και ταυτότητα”, µέσα στην επιστολή του γράφει: «∆εν µπορώ, µε καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξω τον συνεχιζόµενο πόλεµο στο Ιράν. Το Ιράν δεν αποτελούσε άµεση απειλή για τη χώρα µας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαµε αυτόν τον πόλεµο λόγω πίεσης από το Ισραήλ και το ισχυρό αµερικανικό του λόµπι».

Σε άλλο σηµείο απευθυνόµενος στον Trump,σηµειώνει ότι: «µέχρι τον Ιούνιο του 2025, κατανοούσατε ότι οι πόλεµοι στη Μέση Ανατολή ήταν µια παγίδα που στέρησε από την Αµερική τις πολύτιµες ζωές των πατριωτών µας και αποδυνάµωσε τον πλούτο και την ευηµερία του έθνους µας».

Και παρακάτω τονίζει: «Στην αρχή αυτής της διακυβέρνησης, υψηλόβαθµοι Ισραηλινοί αξιωµατούχοι και επιδραστικά µέλη των αµερικανικών µέσων ενηµέρωσης εξαπέλυσαν µια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόµευσε πλήρως την πλατφόρµα σας “America First” και καλλιέργησε φιλοπολεµικά αισθήµατα για να ενθαρρύνει έναν πόλεµο µε το Ιράν. Αυτή η «ηχώ» χρησιµοποιήθηκε για να σας παραπλανήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άµεση απειλή για τις Ηνωµένες Πολιτείες και ότι, αν χτυπούσατε τώρα, υπήρχε σαφής δρόµος για µια γρήγορη νίκη. Αυτό ήταν ψέµα και αποτελεί την ίδια τακτική που χρησιµοποίησαν οι Ισραηλινοί για να µας σύρουν στον καταστροφικό πόλεµο στο Ιράκ, που κόστισε στη χώρα µας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες µας. ∆εν µπορούµε να κάνουµε ξανά αυτό το λάθος».

Υπάρχουν και πολλά άλλα συγκλονιστικά στοιχεία που ο Kent αναφέρει στην εν λόγω επιστολή!

Βέβαια όλα αυτά, δεν χρειάζονταν για να κατανοήσει ακόµη και ένας απλός µέσος άνθρωπος, το παράλογο της συγκεκριµένης επίθεσης των Αµερικανών, στο Ιράν.

Το θέµα είναι πώς ολόκληρες Κυβερνήσεις σέρνονται από τη µύτη από τον παράλογο αυτόν πλανητάρχη!

Όµως βέβαια οφείλουµε να αναλογιστούµε και το εξής: Αν ο Trump σύρθηκε από τους Ισραηλινούς, κι εµείς από τον Trump, τότε εµείς τι… µέρος του λόγου είµαστε;

Ρητορικά τα ερωτήµατα!