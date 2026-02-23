menu
Αρκαλοχώρι: Πλήθος κόσμου στο καρναβάλι (φωτ.)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε πείσμα των καιρών και του…καιρού που προέβλεπε βροχές και καταιγίδες, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, με μεγάλη επιτυχία, κέφι, παλμό, χαρά και συμμετοχή μικρών και μεγάλων το Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά πως αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και «ζωντανούς» θεσμούς του Δήμου Δήμος Μινώα Πεδιάδας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Καρναβάλι, είχε παλμό με τη συμμετοχή εκατοντάδων καρναβαλιστών, 18 αρμάτων/ομάδων και χιλιάδες κόσμου που απόλαυσε την καρναβαλική παρέλαση, οποία «άνοιξαν» οι Ξυλοπόδαροι του ΟΜΜΑ STUDIO ενώ ακολούθησε το Άρμα του Δήμου που αναπαριστούσε ένα Σκάκι. Με σύνθημα: «Ρουά Ματ Μαζί: Η παρτίδα είναι δική μας, κάθε κίνηση μετράει» και ενόψει και του 22ου Ατομικού Μαθητικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Νομού Ηρακλείου που θα διεξαχθεί στο Αρκαλοχώρι στις 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου!
Με σύνθημα «Παίξε, γέλασε, έλα και παρέλασε», το φετινό καρναβάλι γέμισε τους δρόμους του Αρκαλοχώρι με χρώμα, φαντασία και αισιοδοξία. εντυπωσιακά άρματα, ομάδες καθώς και εκατοντάδες καρναβαλιστές κάθε ηλικίας, δημιούργησαν ένα μοναδικό σκηνικό χαράς και κεφιού, σκορπίζοντας χαμόγελα σε κατοίκους και επισκέπτες.
Οι δρόμοι «πλημμύρισαν» από ευφάνταστες στολές, σατιρική διάθεση και αυθορμητισμό, με τη θετική ενέργεια και τη συμμετοχή του κόσμου να πρωταγωνιστούν.
Με αποκριάτικη διάθεση ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, οι Αντιδήμαρχοι και άλλα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, οι οποίοι «ένα» με τον κόσμο, συμμετέχοντας ενεργά στο επιτυχημένο Καρναβάλι.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβαν με χιούμορ και ζωντάνια η Μιχαέλα Γιαπιτζάκη και ο Αλέκος Γερογιαννάκης, οι οποίοι μαζί με τον DJ Μιχάλη Κατσουλάκη, ξεσήκωσαν τον κόσμο, ενώ μετά το πέρας της παρέλασης η γιορτή συνεχίστηκε με ξέφρενο πάρτι, όπου καρναβαλιστές και πολίτες έγιναν μια μεγάλη παρέα, διατηρώντας αμείωτο το κέφι μέχρι αργά. Το Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, επιβεβαιώνοντας πως όταν υπάρχει συνεργασία, φαντασία και αγάπη για τον τόπο, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι εντυπωσιακό.
Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Δήμος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε:
«Το Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου απέδειξε για ακόμη μία χρονιά ότι η χαρά, η δημιουργικότητα και η ομαδικότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αποκριάτικης παράδοσης στον τόπο μας. Με το σύνθημα “Παίξε, γέλασε, έλα και παρέλασε”, μικροί και μεγάλοι έγιναν μια μεγάλη παρέα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όσους συμμετείχαν στο Καρναβάλι μας, αλλά και τον κόσμο που με τόση χαρά το παρακολούθησε. Ευχαριστούμε επίσης θερμά, όλους όσοι εργάστηκαν, συμμετείχαν και στήριξαν τη διοργάνωση. Από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, μέχρι τους εθελοντές τους υποστηρικτές και τα μέλη των ομάδων, την Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ που ήταν και πάλι μαζί μας, τα Σώματα Ασφαλείας, τις ομάδες περιφρούρησης του Καρναβαλιού, τα συνεργεία του Δήμου που «έπιασαν» δουλειά αμέσως μετά το Καρναβάλι, όλοι, ο καθένας από το «μετερίζι του έβαλαν το λιθαράκι τους, στην άριστα οργανωμένη παρέλαση. Η επιτυχία του Καρναβαλιού εξάλλου, είναι επιτυχία ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Και του χρόνου!».

 

