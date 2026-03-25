Αρκαλοχώρι: Καταγράφηκαν τα προβλήματα των σεισμόπληκτων “ενώπιον” του Συνηγόρου του Πολίτη

Καταγράφηκαν τα προβλήματα των σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι “ενώπιον” του Συνηγόρου του Πολίτη.

Σε ανακοίνωση του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα» με τίτλο: «Θεσμική παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για το Αρκαλοχώρι», αναφέρεται:

«Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε αυτοψία και επιτόπια έρευνα στις πληγείσες περιοχές του Αρκαλοχωρίου, παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα», ενώ την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 ακολούθησε διευρυμένη σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Συνηγόρου του Πολίτη στην Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας και της σύσκεψης, ο Σύλλογός μας παρουσίασε με τεκμηρίωση τα σοβαρά και διαρκή προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το Αρκαλοχώρι και η ευρύτερη πληγείσα περιοχή.

Παραδώσαμε στοιχεία, τις επανειλημμένες επιστολές και παρεμβάσεις μας προς κάθε αρμόδια αρχή, ενώ συμφωνήθηκε να αποσταλούν και επιπλέον στοιχεία που ζητήθηκαν από την Αρχή, προκειμένου να υπάρξει πλήρης και ουσιαστική αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης.

Το σύνολο αυτού του υλικού, μαζί με το αναλυτικό υπόμνημα που θα καταθέσει ο Σύλλογός μας, θα αξιολογηθεί και θα ληφθεί υπόψη στο τελικό πόρισμα-έκθεση που θα συντάξει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Η παρέμβαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας, καθώς σηματοδοτεί τη θεσμική καταγραφή της πραγματικής κατάστασης που εξακολουθούν να βιώνουν οι σεισμόπληκτοι κάτοικοι. Για τον Σύλλογό μας, το ουσιαστικό διακύβευμα είναι να αποτυπωθούν με σαφήνεια οι εκκρεμότητες, οι δυσλειτουργίες και οι καθυστερήσεις που παραμένουν, ώστε μέσα από την έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη να αναδειχθούν όχι μόνο τα προβλήματα, αλλά και η ανάγκη για συγκεκριμένες, δίκαιες και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για την αποκατάσταση και την ανασυγκρότηση του τόπου μας».