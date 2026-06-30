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Αριθμός ρεκόρ «νέων εκατομμυριούχων» σε όλο τον κόσμο, το 2025 σύμφωνα με την UBS

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Αριθμός ρεκόρ νέων εκατομμυριούχων καταγράφηκε παγκοσμίως το 2025, σύμφωνα με μελέτη της ελβετικής τράπεζας UBS που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, τον περασμένο χρόνο, σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ή κατά μέσο όρο 2.600 άτομα «την ημέρα», είδαν την αξία της περιουσίας τους να φτάνει το όριο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, συνδυάζοντας χρηματοοικονομικά τους στοιχεία και ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ελβετικού γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Σχεδόν οι μισοί από αυτούς τους νέους εκατομμυριούχους βρίσκονται στις ΗΠΑ, σημείωσε η τράπεζα, με περισσότερα από 440.000 επιπλέον άτομα, ακολουθούμενες από την ηπειρωτική Κίνα, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Η UBS δημοσιεύει κάθε χρόνο την “έκθεση για τον παγκόσμιο πλούτο”, με τίτλο “Global wealth report”, η οποία αξιολογεί την εξέλιξη του πλούτου των νοικοκυριών.

Καλύπτει όλα τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά τους στοιχεία (κυρίως ακίνητα), μείον τα χρέη τους. Για να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις μεταξύ χωρών, οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων μετατρέπονται σε δολάρια.

«Το να είσαι εκατομμυριούχος σε δολάρια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις ένα εκατομμύριο στην τράπεζα ή σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο», διευκρινίζει η έκθεση, σημειώνοντας ότι η κύρια κατοικία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο για τα περισσότερα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία βασίζεται σε δείγμα 56 χωρών, ο ατομικός πλούτος, σε όλα τα επίπεδα περιουσιακών στοιχείων, αυξήθηκε κατά 10,8% το 2025, αυξανόμενος «με τον ταχύτερο ρυθμό μετά το 2017», τόνισε η τράπεζα στο δελτίο τύπου που συνοδεύει τη μελέτη.

Αυτή η αύξηση εξηγείται από «τη δύναμη των χρηματοπιστωτικών αγορών» και «την αύξηση των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων», προσθέτει η UBS, η οποία σημειώνει, ωστόσο, ότι «τα κέρδη ήταν άνισα», «ανάλογα με την περιοχή και τα τμήματα του πλούτου».

«Η ανάπτυξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στα τμήματα πλούτου άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων», υπογράμμισε UBS.

Η Ελβετία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, με μέση καθαρή αξία ανά ενήλικα 910.382 δολάρια, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ (696.277 δολάρια) και το Λουξεμβούργο (654.732 δολάρια). Η Γαλλία κατατάσσεται 15η με μέση καθαρή αξία 341.359 δολάρια, πίσω από τη Γερμανία (346.613 δολάρια) αλλά μπροστά από την Ταϊβάν (332.533 δολάρια).

 

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