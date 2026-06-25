«Άριστον μεν ύδωρ»: Η ιεράρχηση του Πίνδαρου που ξέχασε η Κρήτη

Υπάρχει μια εικόνα που μας συντροφεύει από τα πρώτα κιόλας βήματα του ελληνικού πολιτισμού: το νερό ως αρχή των πάντων. Δεν είναι σύγχρονη οικολογική ευαισθησία, δεν είναι αγωνία εποχής, δεν είναι σύμπτωμα της κλιματικής αλλαγής.

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Είναι κάτι πολύ πιο παλιό, ριζωμένο στην ίδια τη μήτρα της ελληνικής σκέψης. Και ίσως είναι ώρα να το θυμηθούμε, καθώς παρακολουθούμε την κατασκευή φαραωνικών τουριστικών έργων τα τελευταία χρόνια στη δυτική Κρήτη, που απαιτούν τεράστιες σχεδόν αδιανόητες ποσότητες νερού για το νησί, ένα αγαθό που πέρα από τις πισίνες, τα γκολφ και τα spa, χρειάζεται πρώτα απ’ όλα ο κάθε πολίτης για την απλή, καθημερινή του ζωή.

Ήδη από τον Όμηρο, η Ήρα αποκαλεί τον Ωκεανό «πρόγονο των θεών» και την Τηθύ «μητέρα», Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν (Ιλ., Ξ 302), τοποθετώντας το νερό στο επίκεντρο της κοσμογονίας. Δεν είναι τυχαίο, ούτε ποιητική σύμπτωση, ότι ο Αυστριακός γεωλόγος Eduard Suess, όταν χρειάστηκε το 1893 να ονομάσει τον αρχέγονο ωκεανό από τον οποίο αναδύθηκαν οι μεγάλες αλπικές οροσειρές (Πυρηναία, Άλπεις, Ελληνίδες, Ταυρίδες, Ιμαλάια) διάλεξε ακριβώς αυτό το όνομα: Τηθύς (Suess, 1893). Η μυθολογική διαίσθηση και η σύγχρονη γεωλογική γνώση συναντήθηκαν εκεί, σε μια εντυπωσιακή σύγκλιση, που δείχνει πόσο βαθιά είναι χαραγμένη η σχέση μας με το νερό.

Αυτή η αντίληψη ταξίδεψε αναλλοίωτη μέσα στους αιώνες, από τον Θαλή τον Μιλήσιο, τον πατέρα της φυσικής φιλοσοφίας, μέχρι τον Γερμανό ποιητή που στα ογδόντα του χρόνια αποφάσισε να την τιμήσει με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Ο Johann Wolfgang von Goethe μετέφερε τον Faust από τον μεσαιωνικό κόσμο της χριστιανικής Ευρώπης στον κόσμο της ελληνικής αρχαιότητας, γιατί θεώρησε ότι η αναζήτηση της ομορφιάς και της αρμονίας μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μέσω του ελληνικού πνεύματος. Στο δεύτερο μέρος του Faust (1832), ο Goethe «ανασταίνει» τον Θαλή σε μια φανταστική σκηνή που τοποθετεί στη θεσσαλική πεδιάδα, στα Φαρσαλικά Πεδία (Pharsalische Felder). Εκεί όπου το 48 π.Χ. μια βίαιη μάχη σημάδεψε το τέλος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Ο Goethe την ονόμασε «Κλασική Βαλπουργιανή Νύχτα», σε αντιδιαστολή με τη σκοτεινή, χαοτική γερμανική Νύχτα των Μαγισσών του πρώτου μέρους του έργου του (Goethe, 1808/1892). Εκεί όπου κάποτε νίκησε η βία, ο ποιητής επέλεξε να αφήσει τη φιλοσοφία να μιλήσει ξανά. Όπως μαρτυρούν και οι συνομιλίες του με τον Eckermann από τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο ίδιος ο Goethe ομολογούσε ότι ήθελε να συμπυκνώσει σε μια νύχτα μύθο, φιλοσοφία, φύση και την ομορφιά της αρχαίας Ελλάδας (Eckermann, 1836).

Στη σκηνή αυτή, ο Θαλής έρχεται αντιμέτωπος με τον Αναξαγόρα και η αντιπαράθεσή τους δεν ήταν απλή ποιητική επινόηση: έντυσε με αρχαία πρόσωπα μια πολύ συγκεκριμένη επιστημονική διαμάχη της εποχής του Goethe, τη γνωστή «διαμάχη του βασάλτη» ανάμεσα σε Πλουτωνιστές, που πίστευαν στη βίαιη ηφαιστειακή προέλευση των πετρωμάτων και Ποσειδωνιστές, που έβλεπαν την αργή, υπομονετική δράση του νερού ως γενεσιουργό δύναμη των πετρωμάτων της Γης (Goethe, 1832). Ο Goethe επέλεξε συνειδητά να δώσει το δίκιο στον Θαλή. Σε μια Ευρώπη που μετρούσε ακόμα τις πληγές της Γαλλικής Επανάστασης και των Ναπολεόντειων Πολέμων, ο γέροντας ποιητής φαίνεται να αρνείται τη βία ως αρχή δημιουργίας και να επιλέγει την αργή, σταδιακή, υπομονετική δύναμη του νερού. Ο Θαλής απαντά στον Αναξαγόρα ότι η φύση δεν χρειάζεται βία για να διαμορφώσει τον κόσμο, ούτε καν στα μεγαλύτερα έργα της και κλείνει τη θέση του με μια φράση που θα άξιζε να κοσμεί τον τοίχο κάθε υπηρεσίας περιβαλλοντικού σχεδιασμού: «Alles ist aus dem Wasser entsprungen! Alles wird durch das Wasser erhalten!» «Όλα προέρχονται από το νερό! Και όλα παραμένουν ζωντανά από το νερό!»

Είναι μια εικόνα βαθιά συγκινητική: ένας ηλικιωμένος ποιητής, λίγους μήνες πριν τον θάνατό του, γράφει για μια χώρα που δεν επισκέφθηκε ποτέ, δίνει φωνή σε έναν άνθρωπο που έζησε είκοσι πέντε αιώνες πριν από εκείνον και του αναγνωρίζει, με εντυπωσιακή πιστότητα στο πνεύμα της αρχαίας σκέψης, αυτό που η παράδοση εδώ και χιλιετίες του αποδίδει: ότι το νερό είναι η αρχή των πάντων.

Και αν χρειαζόμαστε ακόμα μία επιβεβαίωση πέρα από τον Θαλή και τον Goethe, αρκεί να θυμηθούμε τον Πίνδαρο. Ο πρώτος στίχος του πρώτου Ολυμπιόνικό του δεν είναι απλή ποιητική εισαγωγή, είναι ιεράρχηση αξιών: στην κορυφή της φύσης τοποθετεί το νερό, πάνω και από τον χρυσό, πάνω και από κάθε υλικό πλούτο. «Άριστον μεν ύδωρ», γράφει, άριστο πράγμα το νερό. Όχι ο χρυσός, όχι ο πλούτος. Το νερό!!

Είναι αυτή η ίδια αρχή, τόσο παλιά όσο και η ελληνική σκέψη, που φαίνεται να έχει ξεχαστεί τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Βλέπουμε να ανεγείρονται φαραωνικά τουριστικά συμπλέγματα, με απαιτήσεις σε νερό που δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες του υδροφόρου ορίζοντα του κάθε τόπου. Γήπεδα γκολφ που ποτίζονται καθημερινά, πισίνες που γεμίζουν και αδειάζουν, εγκαταστάσεις αναψυχής σχεδιασμένες για να καταναλώνουν νερό σε κλίμακα ασύμβατη με ένα νησί που ήδη παλεύει, κάθε καλοκαίρι, με λειψυδρία. Και όλα αυτά, ενώ παράλληλα οι μόνιμοι κάτοικοι, οι αγρότες, οι μικρές οικογενειακές καλλιέργειες, βλέπουν τα δικά τους αποθέματα να μειώνονται, τις δικές τους γεωτρήσεις να υφαλμυρίζουν, τη δική τους καθημερινότητα να γίνεται πιο δύσκολη.

Δεν είναι ζήτημα νοσταλγίας για μια αρχαία σοφία. Είναι ζήτημα πρακτικής λογικής, που η αρχαία σοφία απλά συνοψίζει με ενάργεια: το νερό δεν είναι αγαθό άπειρο, δεν είναι πόρος που μπορεί να επιστρατεύεται απρόσκοπτα στην υπηρεσία κάθε επενδυτικού σχεδίου, όσο μεγάλο και «αναπτυξιακό» κι αν παρουσιάζεται. Είναι η προϋπόθεση κάθε ζωής σε αυτό το νησί, πριν ακόμα γίνει προϋπόθεση τουριστικής κατανάλωσης. Όταν η ιεράρχηση αυτή αντιστρέφεται, όταν το νερό μπαίνει στην υπηρεσία του τουρισμού αντί ο τουρισμός να προσαρμόζεται στα όρια του νερού, το αποτέλεσμα δεν είναι η ανάπτυξη. Είναι μια αργή, αθόρυβη, αλλά πολύ πραγματική απειλή για τη βιωσιμότητα ολόκληρου του τόπου.

Ο Goethe, βάζοντας τον Θαλή να μιλήσει για μια φύση που δημιουργεί χωρίς βία, φαίνεται σήμερα προφητικός με έναν τρόπο που σίγουρα δεν περίμενε. Η σύγχρονη βία απέναντι στη φύση δεν χρειάζεται σεισμούς και ηφαίστεια, αρκεί ένα φαραωνικό τουριστικό συγκρότημα, μια άναρχη οικοδομική αδειοδότηση, μια παραπάνω παράνομη γεώτρηση. Η αργή, σταδιακή εξάντληση ενός υδροφόρου ορίζοντα είναι κι αυτή μια μορφή καταστροφής, απλά λιγότερο θεαματική, λιγότερο άμεση και γι’ αυτό ακριβώς πιο επικίνδυνη: γιατί δεν προκαλεί τον άμεσο τρόμο μιας έκρηξης, αλλά οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα.

Η Κρήτη δεν χρειάζεται να ανακαλύψει εκ νέου τη σχέση της με το νερό. Τη γνωρίζει εδώ και χιλιετίες, μέσα από τα δικά της μνημεία, τα δικά της υδραγωγεία, τους δικούς της κρητικούς νερόμυλους και τις δεξαμενές, που μαρτυρούν μια διαρκή, προσεκτική διαπραγμάτευση με έναν πόρο σπάνιο και πολύτιμο. Αυτό που χρειάζεται είναι να θυμηθεί αυτή τη σχέση πριν είναι αργά, και να την επιβάλει και στους σχεδιασμούς που σήμερα την παραβλέπουν.

Όπως έγραφε ο Πίνδαρος, πριν από είκοσι πέντε αιώνες, στην κορυφή όχι μόνο της φύσης αλλά της ίδια της ζωής βρίσκεται το νερό, πάνω και από τον χρυσό.

«Ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ ἅτε διαπρέπει νυκτὶ μεγάνορος ἔξοχα πλούτου»

«Πρώτο μες σ’ όλα το νερό και το χρυσάφι σαν μες στη νύχτα λαμπερή φωτιά

περίσσια ξεχωρίζει απ’ τους μεγαλοδύναμους τους θησαυρούς»

Ίσως είναι ώρα η δυτική Κρήτη να αποφασίσει αν θέλει να ακολουθήσει αυτή την ιεράρχηση, ή να συνεχίσει να την αναστρέφει, μέχρις ότου να μην έχει πια τίποτα να ιεραρχήσει.

*Καθηγητής και τέως Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Όμηρος (1955) Ιλιάδα. Μετάφραση Ν. Καζαντζάκης και Ι. Θ. Κακριδής. Αθήνα: Εκδόσεις Καζαντζάκη.

Suess, E. (1893) Are Ocean Depths Permanent?, Natural Science, 2(14), σ. 180-187.

Goethe, J.W. (1808/1892) Faust, Der Tragödie erster Teil, George Bell & Sons, York st., Covent Garden and New York.

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Goethe, J.W. (1832) Faust, Der Tragödie zweiter Teil. Stuttgart: Cotta.

Eckermann, J.P. (1836) Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens.

Πίνδαρος, Ολυμπιόνικοι. Μετάφραση Ι. Γυπάρης. Διαθέσιμο στο: https://el.wikisource.org/wiki/Ολυμπιονίκων

Ωκεανός και Τηθύς, Μουσείο Ψηφιδωτών, Ζεύγμα. https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/water/page_002.html

Η προτομή του Πίνδαρου στη Θήβα https://el.wikipedia.org/wiki/Πίνδαρος