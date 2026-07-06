Αριστεύσαντες Βενιζέλειου Ωδείου Σχολικού Έτους 2025 – 2026

Στις ετήσιες Θερινές εξετάσεις προόδου αρίστευσαν ανά σχολή και όργανο οι παρακάτω μαθητές:

Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών

Ρεντινιώτη Ελένη.

Σχολή Πιάνου:

Ανδρουλάκη Αναστασία, Αργυρίου Μυρτώ, Βρανά Άννα, Κοντοκώστα Κλεοπάτρα, Λιοδάκη Άλκιστη, Λιοδάκη Δανάη, Οικονόμου Αναστασία, Παπαδάκη Στεφανία, Πετράκη Κωνσταντία, Πετράκη Πολυτίμη, Πρωτόπαπας Αλκιβιάδης, Στάμου Στυλιανή, Τζίκα Ιζαμπέλλα, Τσερκάκη Κωνσταντίνα – Μαρία, Ψευδού Αθανασία, Ψευδού Ειρήνη, Μπικογιάννη Νικολέτα, Γαλάνης Αντώνης, Καρυστιάνη Κύρκη – Κυριακή, Κομισόπουλος Φίλιππος, Κυριακογιαννάκη Βασιλεία, Μαράκη Έλιφ – Γιασεμί, Μαστραντωνάκης Εμμανουήλ, Μαυρίδη Μαρία – Βασιλεία, Νικολιδάκη Αργυρώ, Παπαδάκη Ραφαέλα Παπαδομανωλάκη Αλίκη, Παπουτσάκης Έκτορας, Σπανουδάκη Ευτυχία, Στρατάκη Άννα, Χαλκιαδάκη Μαρία Αθανασία, Κόλιας Ιωάννης, Βιδάλης Δημήτρης, Ζαχαρίου Αριάνθη, Κοτσέλη Άννα – Μιχαέλα, Λιαράκος Νικόλαος, Μακρυγιαννάκης Εμμανουήλ, Μανουσάκης Ευάγγελος, Μανωλουδάκη Ελένη, Μπαφέρα Εμμέλεια, Σταυρέλλης Ραφαήλ, Ταρνίτσκοβα Μιλάνα, Τσιλιγιάννης Αιμιλιανός, Φιωτάκη Αγγελική, Γλυμιδάκη Κριστίν, Δήμου Βασιλική, Ζαμπέτη Διονυσία, Κοββαντζή Αικατερίνη, Λοϊζου Μυρτώ, Μερκουράκη Αικατερίνη, Μπούτζουκα Νικολέτα, Παλιουδάκη Ειρήνη, Παλιουδάκης Παύλος, Παντερμάκη Αναστασία, Τσιτόγλου Μελίνα, Αναστασάκη Χριστίνη, Βουλγαράκη Αθηνά, Ζαχαριάδης Στέφανος, Ιερωνυμάκη Μαρία, Κώτσια Δέσποινα, Λαδοπούλου Μαρία – Ουρανία, Λεδάκη Αλεξάνδρα, Μαραγκάκη Ζωή – Αικατερίνη, Μαραγκάκη Μαρίνα, Ναναδάκης Γιώργος, Ορφανουδάκη Μαρία, Παπαγεωργίου Μυρτώ, Πετούση Νεφέλη, Πομπογιατζή Βασιλική, Φιλιππάκη Αναστασία, Χατζηφωτιάδου Μαρία, Γκορμπατσόβα Βαρβάρα, Γουβεράκης Χριστόφορος, Ζωφάκη Μαρία – Ευτυχία, Κουβαρά Ευδοκία, Λιοδάκη Αργυρώ, Πετριτάκη Άννα, Πολάκη Δάφνη, Τζόνε Αλεξάνδρα, Χιωτέλλης Ιωάννης, Χριστοδουλάκη Αικατερίνη, Χατζηαποστόλου Αργυρή – Δήμητρα, Χέλμη Σοφία, Γαβαλά Ελευθερία, Γαβαλά Κεχαριτωμένη, Ζωγραφάκη Σοφία – Ελπίδα, Σπάθη Ελεονόρα, Μπλαζουδάκη Κρυσταλλία, Σπανουδάκη Δέσποινα – Σπυριδούλα, Αλυγιζάκη Αλίκη, Αλυγιζάκης Γιώργος, Αρτεμάκη Εμμανουέλα, Καραμέτα Έμιλυ, Κουλιεράκη Έλένη, Μαρκουλάκη Ηλέκτρα, Μαρκουλάκη Μόνικα, Μουντάκης Αλέξανδρος, Παπαδογιαννάκη Αικατερίνη, Σταύρου Φωτεινή, Τσουχλαράκη Βασιλική.

Σχολή Κλασικής Κιθάρας:

Αντωνίου Διαμάντα, Αποστολάκη Νικολέτα, Γεωργοπούλου Κωνσταντίνα, Γκοντόλια Παναγιώτα, Δασκαλάκη Μαρία, Θεολόγη Μαρία – Άννα, Κουνελάκη Δανάη, Λίαρμοντ Ηλέκτρα – Κυριακη, Μανωλουδάκη Ελευθερία, Μπραζιώτης Εμμανουήλ, Οικονόμου Αγάπη, Πανταζώνης Ραφαήλ – Εμμανουήλ, Παπακώστας Βασίλειος, Πέτροβα Ντιάνα, Πυθαρούλη Λήδα, Στάμου Κατερίνα, Ψυλλάκη Μαρία, Γαγάνη Έλλη, Γρηγοράκη Μαρία – Ελπινίκη, Kontselize Anamaria, Κρομύδας Ευστράτιος, Λουλαδάκης Λεωνίδας, Μακρή Σταυρούλα – Αναστασία, Σωτηριάδη Γαρυφαλλιά, Τσαμίλη Αργυρώ, Χωλόπουλος Θεόδωρος, Χονδρογιάννης Θωμάς.

Σχολή Βιολιού:

Βιτσεντζάκη Μυρτώ, Βορραδάκη Κυριακή, Μορέ Μαρία, Νικολακάκης Παναγιώτης, Παπαδάκης Θεόδωρος, Φαρίνα Δανάη, Γκιρκίζας Νικηφόρος, Καβρουδάκη Αθηνά, Σωτηριάδη Βασιλική, Βακάκη Μαρία.

Σχολή Βιολοντσέλου:

Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα, Ταμβακολόγου Μιρέλα, Χρυσού Ειρήνη – Μαρία

Σχολή Μονωδίας:

Κόλιας Ιωάννης, Μεντζελοπούλου Έλενα, Σπανουδάκη Αικατερίνη – Ευαγγελία

Σχολή Σύγχρονου Τραγουδιού:

Πολυχρονάκη Κατερίνα.

Σχολή Φλάουτου με Ράμφος:

Κοντομάρης Σπύρος , Χρυσού Εμμανουέλα

Σχολή Ηλεκτρικής Κιθάρας :

Βοριαδάκη – Παπαδοπούλου Εμμανουέλα, Κουμαδωράκη Ηλιάνα, Λαδάκης Ιωάννης, Μανουσογιαννάκης Μάρκος, Παπαδάκη Ελευθερία, Προεστάκης – Καρτάκης Ηρυσσέας.

Σχολή Κρητικής Λύρας , Μαντολίνο , Λαούτο, Μπουζούκι:

Saru Maria – Liliana, Κατσουλός Γιώργος, Συντζανάκη Ειρήνη, Κατσουλός Ιωάννης, Κατσουλού Βασιλική, Παπαδάκης Ιωάννης, Νικολακάκης Χρήστος, Καρκάνης Γεώργιος, Κωνσταντουδάκης Γεώργιος, Μπουχλάκης Ιωσήφ, Νικολακάκης Μάριος –Μιχαήλ, Παγκάλου Σοφία, Πατρελάκης Εμμανουήλ, Καμηλάκης Φίλιππος, Πάγκαλος Νικόλαος, Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Σχολή Ντράμς:

Βακάκη Ευσεβία – Μαρία, Γαλανάκης Μιχάλης, Λουκάκης Γεώργιος, Περράκης Ιωάννης, Περράκης Κωνσταντίνος, Χαιρετάκης Ιωάννης

Μουσική Δωματίου

Κοτσαλίδου Αθηνά.

Επίσης στις Πτυχιακές εξετάσεις του σχολικού έτους 2025-2026 Χειμερινής και Θερινής περιόδου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων δόθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα παρακάτω Πτυχία :

ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ

Αρβανίτη Σταυρούλα, Κολοκυθά Μαρία, Κουριδάκη Σταυρούλα από την τάξη του κ. Ιωακείμ Τσαμαλίκου

Σταθάκη Χρυσή από την τάξη του κ. Γεωργίου Αραβίδη

ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑΣ:

Βαμβουνάκης Σταύρος , Κόλιας Ιωάννης, Μαργαρώνη Κωνσταντίνα, από την τάξη του κ. Ιωακείμ Τσαμαλίκου

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ :

Κολλίντζα Αρετούσα από την τάξη της κ. Ντόρας Μανιτάκη

Κουριδάκη Σταυρούλα από την τάξη της κ. Ζωής Παπαδάκη

Λυράκη Ειρήνη από την τάξη της κ. Ελευθερίας Στυλιανουδακη

ΠΤΥΧΙΟ ΦΑΟΥΤΟ ΜΕ ΡΑΜΦΟΣ

Σταυρουλάκης Θεόδωρος από την τάξη της κ. Μαλεκάκη Άννας