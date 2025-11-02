Αρης Νινίκας: Ο κόσμος της υπαίθρου διψά για πολιτισμό»

Σε λίγες µέρες… τρώµε στης Ιοκάστης, καλεσµένοι σε µια εκρηκτική κωµωδία που µας σερβίρει το «ανανεωµένο» ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης. Ο Άρης Νινίκας σκηνοθετεί την κωµωδία του Άκη ∆ήµου «Απόψε τρώµε στης Ιοκάστης», ένα κείµενο σε µια νέα µορφή που θα πρωτοπαρουσιαστεί στα Χανιά στις 7 Νοεµβρίου και στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε όλη την Κρήτη.

Με αφορµή το νέο έργο, µιλάµε µε τον σκηνοθέτη στις «διαδροµές» για το καθηµερινό «φόντο» της παράστασης, τα εµπόδια που βάζουµε στους ίδιους µας τους εαυτούς µε αποτέλεσµα να παραπαίρνουµε στα σοβαρά τη ζωή και να µην τη διασκεδάζουµε, για τις σκηνοθετικές προκλήσεις της κωµωδίας αλλά και τις ανάγκες της χανιώτικης υπαίθρου, που διψά για παραστάσεις κι αγκαλιάζει το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. κι όχι µόνο, το οποίο προσπαθεί να απευθυνθεί και να φτάσει σε όλο και περισσότερο κόσµο.

– «Απόψε τρώµε στης Ιοκάστης», µια εκρηκτική κωµωδία παρουσιάζεται από το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. Γιατί επελέγη αυτό το έργο τώρα;

Ήρθα σε µια συνάντηση µε το κείµενο κάποια στιγµή, το οποίο έχει έναν κωµικό χαρακτήρα κι έναν «παραλογισµό» που ανταποκρίνεται άµεσα στον ρυθµό της καθηµερινότητάς µας. Η επιλογή, λοιπόν, του έργου µαζί µε τον διευθυντή Νικορέστη Χανιωτάκη ήρθε σε ένα σωστό timing. Η κωµωδία είναι ένα είδος που δυσκολεύεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και θεωρήσαµε ότι αποτελεί µια καλή συνθήκη η παρουσίασή της.

– Φόντο στο έργο αποτελεί η κατάσταση στην χώρα, στην κάθε ελληνική οικογένεια; Είναι µια µικρογραφία θα µπορούσαµε να πούµε;

Αρχικά να πούµε πως είναι κείµενο του Άκη ∆ήµου που ανεβαίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα στη νέα του µορφή. Το έργο έχει γραφτεί πριν κάποια χρόνια, έχει παρουσιαστεί, έχει γίνει ταινία, έκτοτε όµως έχει αναδιαµορφωθεί κι είναι αρκετά τιµητικό που µας εµπιστεύτηκε ο συγγραφέας να το ανεβάσουµε. Ακριβώς επειδή αναδιαµορφώθηκε το κείµενο, έχει γίνει και πιο επίκαιρο. Θίγει πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά ζητήµατα που συναντάµε στην καθηµερινότητά µας, µε έναν χιουµοριστικό τρόπο αλλά και ένα σχόλιο. Το φόντο, για να είµαστε πιο ακριβείς, είµαστε εµείς· η σύγχρονη κοινωνία, λίγο πιο «τραβηγµένη» σε καταστάσεις µιας και µιλάµε για κωµωδία, αλλά ο πυρήνας της είναι αυτός. Ακόµη και να µην ταυτιστεί, λοιπόν, ο θεατής, σίγουρα θα αναγνωρίσει κάτι από τον εαυτό του και τις αναφορές του. Καµιά φορά η ταύτιση βέβαια είναι αναπόφευκτη…

Στο σκηνοθετικό σας σηµείωµα, λέτε µεταξύ άλλων ότι «φοβόµαστε να γελάσουµε µε τους εαυτούς µας επειδή µας παραπαίρνουµε στα σοβαρά». Πιστεύετε ότι η σοβαροφάνεια, η κοινωνική συστολή ή ο φόβος µας κρατά εγκλωβισµένους; Ή βρίσκουµε τρόπους απελευθέρωσης;

∆υστυχώς, νοµίζω δεν βρίσκουµε. Καταχρηστικά µιλώντας, στο dna της κοινωνίας µας βέβαια έχουµε µπόλικη δόση χιούµορ, αλλά έχει διάφορα εµπόδια η φανέρωσή του, είτε προσωπικά είτε κοινωνικά κ.λπ. ∆υστυχώς, είµαστε πολύ καλοί σε αυτό και αποτρέπουµε κατά κάποιο τρόπο τους εαυτούς µας να διασκεδάσουµε. Μας νοιάζει τι θα πει ο δίπλα, πώς θα φανούµε… Ενώ υπάρχει µέσα µας, ειδικά στον πολιτισµό, η σάτιρα, η κωµωδία, ο σαρκασµός. Φέρνοντας ένα απλό παράδειγµα, µέσα στην καθηµερινότητά του ο άνθρωπος µπορεί να θυµώσει µε κάτι, το οποίο αν το δει µε µια απόσταση και πιο ψύχραιµα θα καταλάβει πόσο γελοίο είναι. ∆εν προλαβαίνει να το αντιληφθεί όταν του συµβαίνει, αν το δει όµως σε µια ταινία ή σε κάποιον άλλον θα γελάσει. Τα παιδιά από την άλλη γελάνε αν λερωθούν, κάνουν µιµήσεις και δεν έχουν έγνοια πώς θα φανούν.

Η κωµωδία αποτελεί ένα δύσκολο είδος. Σκηνοθετικά µιλώντας ποιες είναι οι προκλήσεις; Έχει να κάνει µε την κωµωδία ή το εκάστοτε έργο;

Κανένα είδος δεν είναι εύκολο, αλλά η κωµωδία έχει τις εξής δυσκολίες: Πρέπει να είσαι πιστός στην συνθήκη και την κατάσταση που διαρκώς λαµβάνει χώρα – στη µουσικότητα, στον ρυθµό κοκ καθώς η κωµωδία είναι θέµα timing – και… πώς θα παίξεις χωρίς να γελάσεις µε αυτά που εκτυλίσσονται! Έχει φυσικά να κάνει και µε το έργο, µε τους συντελεστές κ.λπ. Στο συγκεκριµένο, είναι µεγάλο ευτύχηµα που οι ηθοποιοί έχουµε βρει όλοι έναν κοινό κώδικα και λειτουργεί εξαιρετικά, ενώ υπάρχει και µια ταύτιση στην αίσθηση του χιούµορ, του ρυθµού, στις προτάσεις που κατατίθενται. Αυτό είναι σπουδαίο και καθόλου σύνηθες, οπότε όταν συµβαίνει είναι «δώρο». Είναι η φύση της δουλειάς τέτοια που διοχετεύεται αυτή η ενέργεια στον κόσµο.

– Θα κάνετε περιοδείες σε όλη την Κρήτη και κάποιες παραστάσεις στη χανιώτικη ύπαιθρο. Λείπουν τέτοια καλλιτεχνικά γεγονότα από τα χωριά µας;

Παίρνοντας ως δεδοµένη µια κάποια συγκέντρωση των πολιτιστικών δρωµένων στα αστικά κέντρα, αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, ουσιαστικά «αδικείται» όλη η Ελλάδα πλην της Αθήνας. Η «απόσταση» που υπάρχει στα Χανιά ή στο Ηράκλειο µε τα χωριά δεν είναι τόσο µεγάλη όσο µε την Αθήνα. Υπάρχει τέτοια συσσώρευση καλλιτεχνών και θεαµάτων στην πρωτεύουσα, που θεωρώ πως είναι υπερβολική κι έστω ο µισός κόσµος να διοχετευόταν στην επαρχία, θα ήταν διαφορετική η εικόνα. Προφανώς κι ο κόσµος στην ύπαιθρο διψά για πολιτισµό και αγκαλιάζει πάντοτε τις παραστάσεις. Απλώς αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα ερεθίσµατα, πώς θα δηµιουργηθεί αυτή η ανάγκη; Σαφώς, είναι πολύ πιο δύσκολο σε κάποιο αποµακρυσµένο χωριό να παραχθεί τέχνη, αν και το προσπαθούν µε πολύ κόπο και µεράκι νέοι άνθρωποι. Αν υπήρχε έστω µια πρόνοια σε αυτό το κοµµάτι, θα ήταν χίλιες φορές καλύτερα τα πράγµατα. Η λειτουργία των ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., τα οποία θα µπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα, είναι ακριβώς αυτή, να φέρνουν καλλιτεχνικά δρώµενα σε αποµακρυσµένες περιοχές µε ένα πρόσηµο και µια αισθητική επαγγελµατική. Ευτυχώς, το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. λειτουργεί καλά, αλλά αυτό έχει να κάνει µε τους ανθρώπους που το απαρτίζουν, το αγαπάνε και το τρέχουν.

Νέος καλλιτεχνικός διευθυντής στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. ο κ. Νικορέστης Χανιωτάκης, ο οποίος είχε δηλώσει κατά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων πως «οραµατίζεται ένα ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. ανοιχτό προς τους πολίτες». Μιας και το συζητήσαµε, πιστεύετε κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.;

∆ε γνωρίζω πώς ήταν πριν για να έχω ένα µέτρο σύγκρισης, αλλά από αυτά που αντικρίζω ως εργαζόµενος, έχω να πω πως υπάρχει θέληση προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι πολύ δύσκολο γιατί όλο αυτό πρέπει να «τρέξει» από πολλούς δρόµους και κατευθύνσεις, για να απευθυνθεί σε όλο και περισσότερο κόσµο. Έχω δουλέψει και σε άλλα θέατρα στην επαρχία, αυτό που βλέπω όµως στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης είναι συγκινητικό και το µοιράστηκα και µε τους Κρητικούς συντελεστές µας πρόσφατα. Έχω µείνει έκπληκτος από το πόσοι άνθρωποι «τρέχουν» για αυτό για να βγει ένα πολύ όµορφο έργο κι αυτό µόνο η ψυχούλα τους το ξέρει! Είναι η πρώτη µου συνεργασία µε το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. στην Κρήτη, το πρώτο επίσης έργο για τον κ. Χανιωτάκη στη θέση του διευθυντή, κι όλα τα απαραίτητα «εργαλεία» είναι εδώ, οπότε πιστεύω θα πάει καλά.

Η παράσταση

Το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης παρουσιάζει την εκρηκτική κωµωδία του Άκη ∆ήµου «Απόψε τρώµε στης Ιοκάστης» σε σκηνοθεσία Άρη Νινίκα. Το έργο θα κάνει πρεµιέρα στα Χανιά, στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στις 7 Νοεµβρίου και στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε όλη την Κρήτη.

Συντελεστές:

Κείµενο: Άκης ∆ήµου

Σκηνοθεσία: Άρης Νινίκας

Σκηνικά – Κοστούµια: Μάγδα ∆ήµου

Μουσική – Βοηθός σκηνοθέτη: Αναστασία Γιαµούζη

Φωτισµοί: Μιχάλης Σκουλάς

Φωτογραφίες αφίσας – προβών – παράστασης: Γιώργος Αναστασάκης

Τrailer: Φωτόπολις Χανιά

Design: Κωστής Σωτηράκος

Παίζουν (Με αλφαβητική σειρά): Ιώ Ασηθιανάκη, Φανή Γεωργακάκη, Gary Borland, Άρης Νινίκας, Εµµανουήλ Στεφανουδάκης, Γιάννης Χαρκοφτάκης

Παραστάσεις στα Χανιά: 7 έως 20 Νοεµβρίου, θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Τετάρτη έως Σάββατο στις 21:00, Κυριακή & ∆ευτέρα στις 18:30 και µια τελευταία παράσταση την Τρίτη 16 ∆εκεµβρίου στις 21:00.

Ηλεκτρονική προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/apopse-trome-stis-iokastis και στα ταµεία των θεάτρων µιάµιση ώρα πριν από κάθε παράσταση.