Αργυρούπολη: Ληστεία με τραυματισμό 22χρονου

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη 3 ατόμων οι οποίοι τα ξημερώματα επιτέθηκαν και τραυμάτισαν ελαφρά έναν 22χρονο στην Αργυρούπολη.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε στις 6 και μισή το πρωί έξω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Οι άγνωστοι άρπαξαν 400 ευρώ και στην συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση,

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, αν και οι δράστες ρώτησαν το θύμα, τι ομάδα είναι φαίνεται πως το κίνητρο ήταν η ληστεία.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών πήρε εξιτήριο.