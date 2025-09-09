Αργκαν: Το φυτό του Μαρόκου

Το αργκάν ή στα Αγγλικά argan είναι ένα δέντρο ενδηµικό, που καλλιεργείται στην ασβεστολιθική µισοερηµική κοιλάδα Sous του νοτιοδυτικού Μαρόκου και στην περιοχή Tindouf της Αλγερίας.

Τα δέντρα argan αναπτύσσονται έως 8-10 µ. ύψος και ζουν έως 200 χρόνια περίπου και είναι ακανθώδη µε οζώδες φαρδύς κορµούς, τα δε κλαδιά του κλίνουν προς το έδαφος. Τα φύλλα είναι µικρά 2-4 cm, επιµήκη και οβάλ, µε στρογγυλεµένη κορυφή. Τα άνθη είναι µικρά, µε πέντε κιτρινοπράσινα πέταλα, τα οποία ανθίζουν τον Απρίλιο. Ο καρπός έχει µήκος 2-4cm και πάχος 1,5-3 cm, µε ένα παχύ πικρό φλοιό, ο οποίος περιβάλλει ένα γλυκό µυρωδάτο, αλλά δυσάρεστης γεύσης στρώµα από πολτώδες περικάρπιο. Αυτό περιβάλλει το πολύ σκληρό κέλυφος, το οποίο περιέχει µερικές φορές δύο ή τρεις µικρούς πλούσιους σε έλαια σπόρους. Ο καρπός χρειάζεται πάνω από ένα χρόνο για να ωριµάσει και ωριµάζει από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του επόµενου έτους

Το αργκάν δεν είναι απαιτητικό όσον αφορά την κατανάλωση νερού, αφού οι εξαιρετικά σφριγηλές ρίζες του, µπορούν να διεισδύσουν στη γη έως 30 µέτρα βάθος, καθιστώντας το ένα εξαιρετικά ανθεκτικό στην ξηρασία είδος. Σε συνθήκες πολύ παρατεταµένης ξηρασίας, το φυτό µπορεί να αδρανήσει χάνοντας όλα τα φύλλα του, µέχρι να ξαναβρέξει

Καλλιέργεια

Το αργκάν που καλλιεργείται κυρίως στο Μαρόκο, καλύπτονται περίπου 8.500 τετρ.χλµ, που χαρακτηρίζονται από την UNESCO,ως ένα αποθεµατικό της βιόσφαιρας. ∆υστυχώς όµως τα τα τελευταία 100 χρόνια, έχει συρρικνωθεί κατά το ήµισυ περίπου, λόγω της δηµιουργίας ξυλάνθρακα, της αύξησης βόσκησης και όλο περισσότερο εντατικής καλλιέργειας. Η ελπίδα διατήρησης των δέντρων είναι η διαφαινόµενη αύξηση της εξαγωγικής εµπορικής αγοράς του ελαίου αργκάν(argan), από τους σπόρους του, καθόσον θεωρείται προϊόν υψηλής βιολογικής αξίας

Χρήσεις

Το αργκάν στην κοινωνία των Βέρβερων του Μαρόκου αντικαθιστά την ελιά ως πηγή ζωοτροφής, ελαίου, ξυλείας και καυσίµου

Καρπός

Ο καρπός του αργκάν πέφτει τον Ιούλιο,όταν πλέον είναι µαύρος και ξηρός.Προληπτικά τα δάση αργκάν φυλάσσονται από τους φύλακες προστατεύοντας τα από τις κατσίκες. Τα δικαιώµατα για τη συλλογή των καρπών ρυθµίζονται από αποφάσεις που έχουν ληφθεί και τις παραδόσεις των χωρών

Έλαιο αργκάν (argan)

Το έλαιο αργκάν παράγεται από πολλούς γυναικείους συνεταιρισµούς στα νοτιοδυτικά τµήµατα του Μαρόκου. Το πιο δύσκολο στάδιο για την εξαγωγή του ελαίου είναι η αφαίρεση του µαλακού πολτού(χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή) και το δια χειρός στράγγισµα, ανάµεσα σε δύο πέτρες του σκληρού καρπού. Οι ξεχωριστή γεύση του ελαίου, οφείλεται στο µερικώς ψήσιµο του καρπού

Συστατικά -Βιολογική σηµασία

Το έλαιο αργκάν περιέχει 80% ακόρεστα λιπαρά οξέα, είναι πλούσιο σε βασικά λιπαρά και είναι πιο ανθεκτικό από το ελαιόλαδο στην οξείδωση

-Είναι πλούσιο σε βιταµίνηΕ, ωµέγα-3 και ωµέγα-6, σε 6 λιπαρά οξέα, τοκοφερόλες και καροτένιο

-Χάρη στις µοναδικές ιδιότητες προσφέρει ενυδάτωση και λάµψη στην ξηρή επιδερµίδα

-Αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και προλαµβάνει την εµφάνιση ρυτίδων

-Χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση δερµατικών παθήσεων, όπως έκζεµα, ψωρίαση, κνησµό και φλεγµονές

-Θρέφει και ενυδατώνει τα µαλλιά. Χαρίζει λάµψη και προλαµβάνει την τριχόπτωση και την ξηροδερµία

*Ο Αναστάσιος Τριποδιανάκης είναι χηµικός,

(Τ.Υπ.Αγοράς Τροφίµων)

Πηγές -Vikipedia -Weebly